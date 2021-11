Di Băng mang dàn xe trăm tỷ "phơi nắng" khiến hàng xóm choáng ngợp

Thời gian gần đây, cặp vợ chồng kinh doanh làm đẹp đã - ca sĩ Di Băng gây choáng nhiều người khi chi hàng chục tỷ đồng để mua các siêu xe, xe điện và SUV siêu sang chính hãng. Ngoài ra, một căn biệt thự hoành tráng đang được 2 vợ chồng xây dựng để tiện cho cuộc sống ngày càng đông đúc vợ con cũng như các dàn xe trăm tỷ có chỗ đậu đàng hoàng. Những hình ảnh do chủ nhân chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy, dàn siêu xe, xe điện, xe sang và SUV hạng sang thường xuyên phải túc trực đỗ ngoài đường, trước cổng nhà của vợ chồng này đang sinh sống. Thông tin ban đầu cho biết, bởi vì khoảng sân cũng như garage căn nhà này không đủ diện tích đỗ xe nên hai vợ chồng quyết định mang xe ra ngoài đậu.

Xuất hiện trước cổng nhà của 2 vợ chồng Di Băng là 1 cặp xe Porsche với 2 phân khúc riêng biệt là xe sang Panamera sở hữu màu sơn xanh lá độc đáo và chiếc còn lại là mẫu siêu xe điện Porsche Taycan mới được đại gia này mua tặng cho vợ nhân ngày 20/10 vừa qua.

Không chỉ thế, cặp vợ chồng này còn sở hữu 1 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 màu đỏ và cuối cùng là SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Edition One đã được độ ngoại thất cũng như nội thất thay da màu cam nổi bật cùng trần sao phát sáng, có thể đổi màu.



Nhìn dàn siêu xe, xe điện, xe sang và SUV hạng sang của vợ chồng đại gia kinh doanh mỹ phẩm đã thấy "mùi tiền", còn hàng xóm có thể choáng ngợp trước sự chịu chơi của 2 người này. Đó còn chưa kể đến cặp vợ chồng này đang chờ nhận bàn giao chiếc SUV siêu sang sang Rolls-Royce Cullinan có giá hơn 50 tỷ đồng.



Khi mẫu xe này được bàn giao, không rõ đại gia này sẽ cho xe đỗ ở đâu khi gần như đã không còn đủ chỗ để đậu xe nữa rồi, thậm chí, chiếc xe Porsche Taycan phải được mang xuống lòng đường đỗ vì gần như khu vực còn lại trên vỉa hè đã dành hết cho bộ 3 Lamborghini Huracan LP610-4, Porsche Panamera cũng như Mercedes-AMG G63 Edition One



Có thể thấy, ngay khi bỏ ra cả trăm tỷ đồng để mua các mẫu xe mình thích, vợ chồng nhà này cũng phải đau đầu tìm chỗ đậu xe. Tất nhiên là căn biệt thự đang xây dựng sẽ có 1 garage khổng lồ để có thể gom các mẫu xe này vào trong, tránh phải "dầm mưa dải nắng".



Được biết, Porsche Taycan cùng siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 là 2 mẫu xe mới nhất được cặp vợ chồng Di Băng mua chính hãng và đã nhận bàn giao xe. Trong đó, Porsche Taycan có giá từ 4,76 tỷ đồng tại Việt Nam cho bản tiêu chuẩn và cao nhất là Porsche Taycan Turbo S được chào bán 9,55 tỷ đồng.



Ngoài chiếc xe thuần điện, cặp vợ chồng đại gia này còn mua siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 chính hãng để trải nghiệm tốc độ cũng như 1 thương hiệu xe đình đám nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là siêu xe đầu tiên mà đại gia này cùng vợ sở hữu, trước đó, vào tháng 10 năm 2020, 2 vợ chồng này đã sở hữu siêu xe mui trần McLaren 720S Spider có tùy chọn carbon nhiều nhất Việt Nam.



Hiện chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của đại gia mỹ phẩm cùng vợ đã được thay đuôi xe theo bản độ Novara Edizione của hãng Vorsteiner cũng như trang bị khẩu pháo titanium của hãng Ryft chỉ sản xuất giới hạn 18 bộ trên toàn thế giới.



Nguyên bản, siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít mang đến công suất tối đa 601 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 560 Nm. Sức mạnh này kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, siêu bò chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 325 km/h.



Video: Vợ chồng Di Băng "đập thùng" McLaren 720S Spider hơn 23 tỷ.





