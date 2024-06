Dây chuyền sản xuất Volvo EX30 từ Trung Quốc có thể vào Mỹ

Mẫu SUV nhỏ nhất Volvo EX30 2024 mới của hãng xe Thuỵ Điển dự kiến sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ vào mùa thu này, nhưng kế hoạch đó đã sụp đổ sau khi chính phủ nước này áp dụng thuế nhập khẩu mới, được thông qua hồi tháng 4/2024. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh thuế xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100%, trong khi trước đó là 25%. Điều này khiến việc nhập khẩu xe từ Trung Quốc vào Mỹ không còn hợp lý đối với nhiều thương hiệu và Volvo là hãng xe đầu tiên phải áp dụng mức thuế mới. "Hôm nay, Volvo Car USA thông báo đến các nhà bán lẻ và khách hàng đặt hàng trước EX30 rằng do những thay đổi trong bối cảnh ôtô toàn cầu, việc ra mắt EX30 tại Hoa Kỳ sẽ bị trì hoãn trong khi chúng tôi đẩy mạnh sản xuất tại nhà máy ở Ghent, Bỉ. Việc giao hàng sẽ lùi lại vào năm 2025", người phát ngôn của Volvo cho biết. Việc chuyển sản xuất sang Bỉ cũng sẽ giúp Volvo thoát khỏi mức thuế mới đối với xe điện Trung Quốc, có hiệu lực ở châu Âu từ ngày 4/7 tới. Nhưng vì Volvo EX30 chạy điện đã được bán ở lục địa này nên Volvo sẽ phải chịu các khoản thuế mới trong một năm, trừ khi Trung Quốc đàm phán giảm thuế thành công với EU. Nỗi lo về xe điện giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường Hoa Kỳ và “ép giá” các nhà sản xuất ô tô nội địa — một tình huống đã diễn ra ở Châu Âu— đã khiến Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải ban hành mức thuế mới. Mặc dù các mức thuế đó phần lớn nhằm mục đích ngăn cản các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD và Li Auto vào Hoa Kỳ, nhưng chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến các thương hiệu đặt nhà máy sản xuất xe điện ở Trung Quốc, điển hình có Volvo và Polestar. Kết quả đó có nghĩa là những chiếc EX30 do Trung Quốc sản xuất có thể sẽ có giá cao hơn nhiều so với công bố ban đầu của hãng. Việc tăng giá mạnh cho một mẫu xe nhỏ như vậy sẽ khiến EX30 trở thành một mặt hàng khó bán ở Mỹ. Tác động của thuế quan mới không phải là vấn đề duy nhất mà mẫu xe EX30 của Volvo gặp phải trong tháng này. Hai tuần trước, Volvo tiết lộ rằng mọi chiếc EX30 đều bị thu hồi do một lỗi phần mềm có thể khiến đồng hồ tốc độ xe không hoạt động. Video: Chi tiết Volvo EX30 2024 mới.

