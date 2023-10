Đâu là “con gà đẻ trứng vàng” cho Geely sắp bán ôtô tại Việt Nam?

Mới đây, Tập đoàn ôtô Geely Automobile đã công bố dữ liệu bán hàng tháng 9 của mình với con số kỷ lục, cụ thể, tập đoàn này đã bán được 170.472 chỉ trong tháng 9 năm 2023, tăng khoảng 12% so với tháng trước và tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh số bán các mẫu xe ôtô chạy điện của Geely cũng đạt 53.692 chiếc, chiếm hơn 31% trong doanh số bán hàng của tháng 9, tăng khoảng 14% so với tháng trước và tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cũng tạo ra mức cao kỷ lục. Xét về thương hiệu, thương hiệu Geely đã bán được 133.043 xe, tăng khoảng 13% so với tháng trước và tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, thương hiệu mới thành lập là Galaxy đã bán được 13.080 chiếc trong tháng 9, thiết lập mức cao mới. Trong đó, mẫu xe Galaxy L7 đã bán được hơn 10.000 chiếc trong ba tháng liên tiếp. Dòng sản phẩm điện thuần túy Geometry đã bán được 19.053 chiếc trong tháng 9, tăng khoảng 7% so với tháng trước và tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Geometry E Firefly được ra mắt vào tháng 8, với mức giá từ 69.800-89.800 nhân dân tệ. Vào tháng 9, Panda Knight và Geometry G6 mới cũng đã xuất hiện, mẫu SUV địa hình nhỏ gọn Panda Knight có giá 53.900 nhân dân tệ và Geometry G6 mới có giá 119.800-147.800 nhân dân tệ. Thương hiệu Lynk & Co cũng đã bán được 21.859 xe trong tháng 9, tăng khoảng 17% so với tháng trước và tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức cao mới trong năm. Lynk & Co 08 của hãng cũng đã chính thức ra mắt vào ngày 8/9. Xe mới đã ra mắt tổng cộng 5 mẫu xe, có giá 208.800-288.000 nhân dân tệ. Ngay sau khi ra mắt, nó đã nhận được đơn đặt hàng hơn 10.000 chiếc và hiệu quả hoạt động trên thị trường của nó rất đáng mong đợi. Thương hiệu Zeekr đã giao 12.053 xe trong tháng 9, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 9, số lượng đơn đặt hàng lớn của thương hiệu Zeekr đã đạt mức cao kỷ lục và dữ liệu giao hàng hàng quý của hãng cũng đạt mức cao kỷ lục. Từ quý 1 đến quý 3 năm nay, số lượng giao hàng của Zeekr lần lượt là 15.234 chiếc, 27.399 chiếc và 36.395 chiếc. Livan Automotive đã bán được 3.517 xe trong tháng 9, tăng khoảng 3% so với tháng trước. Trong số đó, Livan 7 đã chính thức ra mắt vào ngày 21/9. Xe mới đã ra mắt tổng cộng 6 mẫu xe, có giá từ 117.700 đến 173.700 NDT. Đây là mẫu SUV coupe nhỏ gọn chạy điện thuần túy dựa trên nền tảng kiến trúc tinh thể GBRC. Xe sử dụng bố trí dẫn động cầu sau và hỗ trợ chức năng đổi pin. Xe có phạm vi hoạt động CLTC lần lượt là 450 và 605 km. Được trang bị lidar và được trang bị chip buồng lái Dragon Eagle 1. có AR-HUD 50 inch. Về xuất khẩu ra nước ngoài, doanh số bán xe Geeley trong tháng 9 là 27.574 chiếc, tăng khoảng 12% so với tháng trước và tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là thương hiệu Trung Quốc đầu tiên tung ra xe điện thuần túy ở Ả Rập Saudi. Video: Xem nhà máy sản xuất xe Smart của Geeley.

Mới đây, Tập đoàn ôtô Geely Automobile đã công bố dữ liệu bán hàng tháng 9 của mình với con số kỷ lục, cụ thể, tập đoàn này đã bán được 170.472 chỉ trong tháng 9 năm 2023, tăng khoảng 12% so với tháng trước và tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh số bán các mẫu xe ôtô chạy điện của Geely cũng đạt 53.692 chiếc, chiếm hơn 31% trong doanh số bán hàng của tháng 9, tăng khoảng 14% so với tháng trước và tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cũng tạo ra mức cao kỷ lục. Xét về thương hiệu, thương hiệu Geely đã bán được 133.043 xe, tăng khoảng 13% so với tháng trước và tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, thương hiệu mới thành lập là Galaxy đã bán được 13.080 chiếc trong tháng 9, thiết lập mức cao mới. Trong đó, mẫu xe Galaxy L7 đã bán được hơn 10.000 chiếc trong ba tháng liên tiếp. Dòng sản phẩm điện thuần túy Geometry đã bán được 19.053 chiếc trong tháng 9, tăng khoảng 7% so với tháng trước và tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Geometry E Firefly được ra mắt vào tháng 8, với mức giá từ 69.800-89.800 nhân dân tệ. Vào tháng 9, Panda Knight và Geometry G6 mới cũng đã xuất hiện, mẫu SUV địa hình nhỏ gọn Panda Knight có giá 53.900 nhân dân tệ và Geometry G6 mới có giá 119.800-147.800 nhân dân tệ. Thương hiệu Lynk & Co cũng đã bán được 21.859 xe trong tháng 9, tăng khoảng 17% so với tháng trước và tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức cao mới trong năm. Lynk & Co 08 của hãng cũng đã chính thức ra mắt vào ngày 8/9. Xe mới đã ra mắt tổng cộng 5 mẫu xe, có giá 208.800-288.000 nhân dân tệ. Ngay sau khi ra mắt, nó đã nhận được đơn đặt hàng hơn 10.000 chiếc và hiệu quả hoạt động trên thị trường của nó rất đáng mong đợi. Thương hiệu Zeekr đã giao 12.053 xe trong tháng 9, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 9, số lượng đơn đặt hàng lớn của thương hiệu Zeekr đã đạt mức cao kỷ lục và dữ liệu giao hàng hàng quý của hãng cũng đạt mức cao kỷ lục. Từ quý 1 đến quý 3 năm nay, số lượng giao hàng của Zeekr lần lượt là 15.234 chiếc, 27.399 chiếc và 36.395 chiếc. Livan Automotive đã bán được 3.517 xe trong tháng 9, tăng khoảng 3% so với tháng trước. Trong số đó, Livan 7 đã chính thức ra mắt vào ngày 21/9. Xe mới đã ra mắt tổng cộng 6 mẫu xe, có giá từ 117.700 đến 173.700 NDT. Đây là mẫu SUV coupe nhỏ gọn chạy điện thuần túy dựa trên nền tảng kiến trúc tinh thể GBRC. Xe sử dụng bố trí dẫn động cầu sau và hỗ trợ chức năng đổi pin. Xe có phạm vi hoạt động CLTC lần lượt là 450 và 605 km. Được trang bị lidar và được trang bị chip buồng lái Dragon Eagle 1. có AR-HUD 50 inch. Về xuất khẩu ra nước ngoài, doanh số bán xe Geeley trong tháng 9 là 27.574 chiếc, tăng khoảng 12% so với tháng trước và tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là thương hiệu Trung Quốc đầu tiên tung ra xe điện thuần túy ở Ả Rập Saudi. Video: Xem nhà máy sản xuất xe Smart của Geeley.