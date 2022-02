Đấu giá siêu xe Batmobile kèm "siêu anh hùng" Batman ngồi ghế khách

Khi siêu xe Batmobile xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn truyện tranh Detective Comics #27 vào tháng 5 năm 1939, nó trông không có mấy điểm khác biệt so với bất kỳ chiếc xe nào khác trên đường. Trên hết, nó có màu đỏ thay vì màu đen như những phiên bản sau này, cho thấy sự khác biệt của Người Dơi thời kỳ đầu trước khi trở thành một siêu anh hùng nổi tiếng khắp thế giới. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện đó, Batmobile của người dơi đã trải qua nhiều lần thay đổi, nhưng hầu như nó luôn có mô-típ con dơi, chẳng hạn như chi tiết vây trông giống cánh dơi trên xe. Chiếc xe đã có sự tiến hóa theo thời gian cùng với nhân vật, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của Người Dơi trong suốt những năm qua, cũng như tất cả các công nghệ của ngành công nghiệp xe ô tô đã và sẽ được giới thiệu tới công chúng. Một số phiên bản nổi tiếng nhất của nó bao gồm phiên bản dựa trên Lincoln Futura, như được thấy trong loạt phim truyền hình Batman những năm 1960 với sự tham gia của nam diễn viên Adam West, cũng như phiên bản điện ảnh của đạo diễn Tim Burton, chiếc Tumbler của đạo diễn Christopher Nolan và phiên bản của đạo diễn Zack Snyder từ “Batman v Siêu nhân: Dawn of Justice”. Ngoài ra, ta còn có thể kể đến thêm những chiếc khác, như chiếc Batmobile do Harald Belker thiết kế từ bộ phim “Batman & Robin” năm 1997, phiên bản của đạo diễn Joel Schumacher từ “Batman Forever”, hoặc chiếc xe từ loạt phim hoạt hình “Batman: The Animated Series” nổi tiếng thời đầu những năm 1990. Hãy hỏi bất kỳ người hâm mộ Batman lâu năm nào, và họ chắc sẽ cho bạn biết rằng chiếc Batmobile yêu thích của họ là chiếc trong loạt phim hoạt hình hoặc phiên bản của Tim Burton. Chiếc xe cụ thể chúng ta thấy ở đâu thuộc về vế sau, vì nó là bản sao tuyệt đẹp trên sẽ được bán đấu giá cho người trả giá cao nhất vào tháng 5 tới trên trang Mecum. Dựa theo phần thông tin miêu tả, chiếc Batmobile này được chế tạo trên khung gầm Cadillac Eldorado 1976, và đi kèm với cửa mái vòm, vũ khí điều khiển từ xa, hệ thống treo Air Ride, camera lùi, Bluetooth, bảng đồng hồ và buồng lái kiểu máy bay chiến đấu, hệ thống lái trợ lực, điều hòa không khí, động cơ phun nhiên liệu dung tích 8.2 lít, và hộp số tự động. So sánh với các bản sao tương tự khác, chiếc này thực sự rất đáng khen ngợi, mặc dù không hoàn hảo – phần cửa mái vòm hơi bị cao quá. Một điểm nhấn khác là một mô hình Batman cỡ người thật (phiên bản Michael Keaton) ngồi ở ghế hành khách. Không rõ đó là một hình nộm hoàn chỉnh hay chỉ là phần thân trên và đầu, nhưng dù sao thì nó cũng là một điểm khiến chiếc Batmmobile hàng hiếm này trở nên thú vị hơn. Video: Xem thanh niên Việt tự chế tạo siêu xe Batmobile.

