Đấu giá McLaren F1 cực hiếm, chưa một lần bước ra ánh sáng

McLaren F1 hàng hiếm này là 1 trong các siêu xe đặc biệt nhất của thế kỷ 21 này, khi ra mắt, nó đã nhanh chóng ôm rất nhiều danh hiệu như xe đắt nhất, xe manh nhất, và xe có thiết kế độc lạ nhất với nội thất 3 chỗ ngồi, ghế lái chính giữa, 2 hành khách bên cạnh.





Ngay từ khi ra mắt, giá xe McLaren F1 bán 845.000 đô la, nhưng tổng cộng 106 chiếc siêu xe McLaren F1 ra đời đều đã có chủ nhân, nhưng tất cả đều không độc bản và độc lạ như xe trong bài viết này, vì cuộc đời của nó chỉ gắn liên với 4 bức tường bao quanh ở garage xe, may mắn lắm mới có chút ánh sáng khi được mang đi bảo dưỡng hay đấu giá. Đó là chiếc siêu xe triệu đô McLaren F1 mang số khung 029, và nó dường như chưa 1 lần được nhìn thấy lăn bánh trên đường, nơi nó xuất hiện nhiều nhất có lẽ là các cuộc trưng bày hay đấu giá, chính vì thế, số đồng hồ công tơ mét của xe khi được mang ra đấu giá vào giữa năm nay chỉ vỏn vẹn 410 km. Đây không phải lần đầu chiếc xe này được mang đi đấu giá, vào năm 2021, phiên đấu giá do Gooding & Company tổ chức đã chứng kiến một kỷ lục mới về giá bán khi chiếc McLaren F1 đời 1995 đã được bán với giá lên đến 20,465 triệu USD, xô đổ mọi loại giá về các xe F1 trước đó được bán. Dù cuộc đời của chiếc xe McLaren F1 này khá buồn khi không được chủ nhân lái ra đường, nhưng những người sở hữu nó đã vui mừng, vì còn hơn cả trúng số, khi giá giá tăng vài chục lần. Chủ đầu tiên là 1 nhà sưu tập Nhật Bản, sau đó, xe đến Mỹ, nhưng số phận cũng không khá hơn. Chiếc xe McLaren F1 này mang màu nâu Creighton, cùng nội thất màu Light Tan kết hợp nâu đậm, xe có rất nhiều chi tiết mạ vàng. Dòng siêu xe McLaren F1 được thai nghén trong một lần ban lãnh đạo của hãng McLaren đang ngồi ở sân bay để trở về Anh sau khi xem chặng đua Công thức 1 tại Ý vào năm 1988 và 4 năm sau đó, hãng McLaren cùng nhà thiết kế Gordon Murray mới có thể cho ra đời mẫu siêu xe có 3 chỗ ngồi rất độc đáo này và giới hạn số lượng sản xuất chỉ 106 cùng với đó là bán ra từ năm 1992 đến năm 1998. Lý do những chiếc siêu xe McLaren F1 luôn có giá bán hàng trăm tỷ đồng dù thuộc xe đã qua sử dụng chính là việc nội thất xe có 3 ghế ngồi rất phong cách với ghế lái đặt chính giữa, bên cạnh đó, khoang động cơ mạ vàng của McLaren F1 cũng là thứ gây thích thú với chủ nhân. Cuối cùng chính là việc siêu xe McLaren F1 từng là chiếc xe nhanh nhất thế giới trong 11 năm liền, từ 1998 đến tháng 4 năm 2009 khi xe từng đạt vận tốc tối đa lên đến 386 km/h trong lần chạy thử vào ngày 31 tháng 3 năm 1998. McLaren F1 được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.1 lít, sản sinh công suất 618 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Chiếc siêu xe McLaren F1 này được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Vào năm 2020, tức sau 22 năm dòng siêu xe McLaren F1 dừng sản xuất, McLaren mới chế tạo ra 1 chiếc xe có 3 chỗ ngồi, mang tên gọi Speedtail. Video: McLaren - huyền thoại tốc độ của làng đua F1 Thế Giới.

