McLaren F1 từng khiến tỷ phú Elon Musk suýt mất mạng giờ ra sao?

Vào năm 1999, chàng thanh niên Elon Musk đã gây chú ý cho giới truyền thông quốc tế khi thành công với dự án start-up Zip2 với số tiền lên đến 22 triệu USD, 1 con số khổng lồ tại thời điểm đó. Tiền kiếm được quá nhanh đã làm cho Elon Musk thích thú với các món đồ xa xỉ nhất lúc đó, Musk sau đó đã trích lợi nhuận gần 5%, tương đương 1 triệu USD, để tự thưởng cho mình một chiếc siêu xe McLaren F1 hàng hiếm. McLaren F1 của Elon Musk chỉ được sản xuất giới hạn 106 chiếc trên toàn thế giới. Tại thời điểm đó, đây là 1 trong 7 chiếc F1 được nhập khẩu vào Mỹ. Chiếc siêu xe McLaren F1 này khi đó mang màu bạc, có số khung #67, và không ai nghĩ, sẽ có lúc chàng thanh niên phải bán tháo chiếc xe McLaren F1 này vì tai nạn suýt làm mình mất mạng. Như các tay chơi xe khác, Elon Musk nhanh chóng bị nghiện chiếc siêu xe 3 chỗ ngồi này, chàng thanh niên lúc đó 28 tuổi liên tục lái nó ra đường, thậm chí, anh còn di chuyển từ Los Angeles đến San Francisco, với quãng đường gần 650 km, 1 điều không tưởng cho dòng siêu xe McLaren F1. Và như nhiều người nói, tiền có thể mua được siêu xe đắt đỏ nhất nhưng chưa chắc mua được kỹ năng cầm lái, và Elon Musk đã gặp tai nạn với chiếc siêu xe McLaren F1, thậm chí, vụ việc này còn suýt khiến chàng thanh niên lúc đó bước sang tuổi 29 gặp nguy hiểm tính mạng. Elon Musk không bị thương tích gì nghiêm trọng, nhưng chiếc siêu xe và hầu bao của chàng thanh niên 29 tuổi khi đó thì không may như thế, chàng thanh niên này chia sẻ mình không mua bảo hiểm, nên phải bỏ tiền ra sửa, may mắn khung gầm và động cơ không bị gì. Sau đó, Elon Musk đã bán lại chiếc siêu xe McLaren F1 của mình khi nó đã được sửa chữa lại nguyên vẹn.Giá xe McLaren F1 của Elon Musk không được tiết lộ, nhưng chắc chắn, rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Tại thời điểm thanh lý chiếc siêu xe triệu đô la McLaren F1, Elon Musk sẽ không thể nào tưởng tượng nỗi nó sẽ tăng giá gấp 3 đến 5 trong vài năm tiếp theo, và vài chục lần cho đến hiện nay. Tròn 15 năm ngày chàng thanh niên trúng dự án start-up Zip2 với số tiền lên đến 22 triệu USD và mua chiếc xe McLaren F1 với giá 1 USD, giá trị trên thị trường của xe đang được định giá không dưới 15 triệu USD, còn Elon Musk đã trở thành 1 trong các tỷ phú giàu nhất thế giới. Sau khi bị tỷ phú Elon Musk bán lại, chiếc xe McLaren F1 này đã về tay 1 nhà sưu tập kín tiếng, và nó chỉ xuất hiện trong các sự kiện xe đặc biệt ở Mỹ và Anh. Một số thông tin cho rằng, chiếc siêu xe McLaren F1 từng của tỷ phú Elon Musk hiện vẫn đang ở Mỹ, xe mang biển số của Montana - "Thiên đường né thuế" của các đại gia sở hữu siêu xe ở Mỹ. Dòng siêu xe McLaren F1 được thai nghén trong một lần ban lãnh đạo của hãng McLaren đang ngồi ở sân bay để trở về Anh sau khi xem chặng đua Công thức 1 tại Ý vào năm 1988 và 4 năm sau đó, hãng McLaren cùng nhà thiết kế Gordon Murray mới có thể cho ra đời mẫu siêu xe có 3 chỗ ngồi rất độc đáo này và giới hạn số lượng sản xuất chỉ 106 cùng với đó là bán ra từ năm 1992 đến năm 1998. Lý do những chiếc siêu xe McLaren F1 luôn có giá bán hàng trăm tỷ đồng dù thuộc xe đã qua sử dụng chính là việc nội thất xe có 3 ghế ngồi rất phong cách với ghế lái đặt chính giữa, bên cạnh đó, khoang động cơ mạ vàng của McLaren F1 cũng là thứ gây thích thú với chủ nhân. Cuối cùng chính là việc siêu xe McLaren F1 từng là chiếc xe nhanh nhất thế giới trong 11 năm liền, từ 1998 đến tháng 4/2009 khi xe từng đạt vận tốc tối đa lên đến 386 km/h trong lần chạy thử vào ngày 31/3/1998. McLaren F1 được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.1 lít, sản sinh công suất 618 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Video: Elon Musk tậu siêu xe McLaren F1 vào năm 1999.

Vào năm 1999, chàng thanh niên Elon Musk đã gây chú ý cho giới truyền thông quốc tế khi thành công với dự án start-up Zip2 với số tiền lên đến 22 triệu USD, 1 con số khổng lồ tại thời điểm đó. Tiền kiếm được quá nhanh đã làm cho Elon Musk thích thú với các món đồ xa xỉ nhất lúc đó, Musk sau đó đã trích lợi nhuận gần 5%, tương đương 1 triệu USD, để tự thưởng cho mình một chiếc siêu xe McLaren F1 hàng hiếm. McLaren F1 của Elon Musk chỉ được sản xuất giới hạn 106 chiếc trên toàn thế giới. Tại thời điểm đó, đây là 1 trong 7 chiếc F1 được nhập khẩu vào Mỹ. Chiếc siêu xe McLaren F1 này khi đó mang màu bạc, có số khung #67, và không ai nghĩ, sẽ có lúc chàng thanh niên phải bán tháo chiếc xe McLaren F1 này vì tai nạn suýt làm mình mất mạng. Như các tay chơi xe khác, Elon Musk nhanh chóng bị nghiện chiếc siêu xe 3 chỗ ngồi này, chàng thanh niên lúc đó 28 tuổi liên tục lái nó ra đường, thậm chí, anh còn di chuyển từ Los Angeles đến San Francisco, với quãng đường gần 650 km, 1 điều không tưởng cho dòng siêu xe McLaren F1. Và như nhiều người nói, tiền có thể mua được siêu xe đắt đỏ nhất nhưng chưa chắc mua được kỹ năng cầm lái, và Elon Musk đã gặp tai nạn với chiếc siêu xe McLaren F1, thậm chí, vụ việc này còn suýt khiến chàng thanh niên lúc đó bước sang tuổi 29 gặp nguy hiểm tính mạng. Elon Musk không bị thương tích gì nghiêm trọng, nhưng chiếc siêu xe và hầu bao của chàng thanh niên 29 tuổi khi đó thì không may như thế, chàng thanh niên này chia sẻ mình không mua bảo hiểm, nên phải bỏ tiền ra sửa, may mắn khung gầm và động cơ không bị gì. Sau đó, Elon Musk đã bán lại chiếc siêu xe McLaren F1 của mình khi nó đã được sửa chữa lại nguyên vẹn. Giá xe McLaren F1 của Elon Musk không được tiết lộ, nhưng chắc chắn, rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Tại thời điểm thanh lý chiếc siêu xe triệu đô la McLaren F1, Elon Musk sẽ không thể nào tưởng tượng nỗi nó sẽ tăng giá gấp 3 đến 5 trong vài năm tiếp theo, và vài chục lần cho đến hiện nay. Tròn 15 năm ngày chàng thanh niên trúng dự án start-up Zip2 với số tiền lên đến 22 triệu USD và mua chiếc xe McLaren F1 với giá 1 USD, giá trị trên thị trường của xe đang được định giá không dưới 15 triệu USD, còn Elon Musk đã trở thành 1 trong các tỷ phú giàu nhất thế giới. Sau khi bị tỷ phú Elon Musk bán lại, chiếc xe McLaren F1 này đã về tay 1 nhà sưu tập kín tiếng, và nó chỉ xuất hiện trong các sự kiện xe đặc biệt ở Mỹ và Anh. Một số thông tin cho rằng, chiếc siêu xe McLaren F1 từng của tỷ phú Elon Musk hiện vẫn đang ở Mỹ, xe mang biển số của Montana - "Thiên đường né thuế" của các đại gia sở hữu siêu xe ở Mỹ. Dòng siêu xe McLaren F1 được thai nghén trong một lần ban lãnh đạo của hãng McLaren đang ngồi ở sân bay để trở về Anh sau khi xem chặng đua Công thức 1 tại Ý vào năm 1988 và 4 năm sau đó, hãng McLaren cùng nhà thiết kế Gordon Murray mới có thể cho ra đời mẫu siêu xe có 3 chỗ ngồi rất độc đáo này và giới hạn số lượng sản xuất chỉ 106 cùng với đó là bán ra từ năm 1992 đến năm 1998. Lý do những chiếc siêu xe McLaren F1 luôn có giá bán hàng trăm tỷ đồng dù thuộc xe đã qua sử dụng chính là việc nội thất xe có 3 ghế ngồi rất phong cách với ghế lái đặt chính giữa, bên cạnh đó, khoang động cơ mạ vàng của McLaren F1 cũng là thứ gây thích thú với chủ nhân. Cuối cùng chính là việc siêu xe McLaren F1 từng là chiếc xe nhanh nhất thế giới trong 11 năm liền, từ 1998 đến tháng 4/2009 khi xe từng đạt vận tốc tối đa lên đến 386 km/h trong lần chạy thử vào ngày 31/3/1998. McLaren F1 được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.1 lít, sản sinh công suất 618 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Video: Elon Musk tậu siêu xe McLaren F1 vào năm 1999.