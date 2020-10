"Đập thùng" Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition về Việt Nam

Vào năm ngoái, hãng xe sang đến từ Đức đã kỷ niệm 40 năm ra đời dòng xe SUV huyền thoại Mercedes-Benz G-Class bằng một phiên bản đặc biệt mang tên gọi Stronger Than Time Edition và giới hạn thời gian sản xuất là trong 1 năm. Được biết, Mercedes-Benz G-Class Stronger Than Time Edition mới sẽ được chia thành 3 bản trang bị là G400, G500 và G63 với động cơ khác nhau. Có thể dễ nhận dàng ra là chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition trong bài viết này chính là phiên bản cao cấp, mạnh mẽ nhất và đi kèm với đó là giá bán đắt nhất. Chính vì điều này mà những chiếc Mercedes-Benz G-Class Stronger Than Time Edition về Việt Nam đều thuộc phiên bản G63. Được biết, chiếc xe do một công ty nhập khẩu tư nhân ở Đà Nẵng đưa về theo đơn đặt hàng của khách. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition mới này mang ngoại thất màu trắng và đi kèm với đó là nội thất tối màu. Như vậy, sau khi chơi dòng xe Mercedes-AMG G63 Edition One, cũng được giới hạn thời gian sản xuất, giới nhà giàu Việt chuyển sang mua Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition với vài sự thay đổi nhỏ ở ngoại thất và bên trong khoang lái. Mercedes-Benz G-Class Stronger Than Time Edition mới sẽ đi kèm gói phụ kiện AMG Line. Nhờ đó, phiên bản đặc biệt của mẫu SUV hạng sang được mệnh danh là "vua off-road" có ốp cua lốp loe rộng ra ngoài, những chi tiết ngoại thất AMG và cùm phanh khắc chữ Mercedes-Benz. Ngoài ra, Mercedes-Benz G-Class Stronger Than Time Edition còn có gói phụ kiện ngoại thất bằng thép không gỉ ở bậc lên xuống, ốp bậc cửa, ốp bậc cửa ở khoang hành lý hay vỏ lốp dự phòng. Trong khi đó, gói Night Package tiêu chuẩn lại bổ sung hệ thống vỏ đèn, vỏ gương ngoại thất, ốp trang trí trên cản va và kính cửa sổ sau màu tối cho Mercedes-Benz G-Class phiên bản đặc biệt. Những đặc điểm nhận dạng khác ở bên ngoài Mercedes-Benz G-Class Stronger Than Time Edition bao gồm hệ thống đèn pha Multibeam LED, tấm biển nhỏ với dòng chữ Stronger Than Time trên cột A và đèn chiếu thông điệp chào mừng người lái xuống mặt đất. Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition có một số điểm khác biệt ở ngoại thất như lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối cùng vỏ gương ngoại thất, bậc cửa và một số chi tiết trang trí mạ crôm màu nhám. Chưa hết, G63 phiên bản đặc biệt này còn đi kèm bộ vành hợp kim 22 inch và nội thất phối hai màu với những điểm nhấn bằng sợi carbon. Xe được trang bị khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Nhờ đó, động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít cho phép chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Xe được trang bị khá đầy đủ với hệ thống đèn viền trang trí 64 màu, camera 360 độ, ghế Active Multicontour Seat, dàn âm thanh Burmester "hàng hiệu" và cửa sổ trời chỉnh điện với tính năng đóng tự động khi trời mưa. Cuối cùng là hệ thống treo với giảm chấn thích ứng và gói trang bị an toàn Driving Assistance Package. Mức giá xe Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition mới.

