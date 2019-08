"Đập thùng" bán tải Jeep Gladiator tiền tỷ tại Việt Nam

Mới đây, một công ty chuyên nhập khẩu xe tư nhân ở thủ đô Hà Nội mới đây vừa đưa về mẫu xe bán tải Mỹ - Jeep Gladiator đời 2020 mới đầu tiên tại Việt Nam. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Jeep Gladiator 2020 sở hữu giá bán thuộc hàng cao nhất. Về kiểu dáng, mẫu xe bán tải Jeep Gladiator 2020 thuộc phân khúc tầm trung, có nghĩa là kích thuớc tổng thể của mẫu xe này sẽ nhỏ hơn "người đồng hương" Ford F-150 và tương đương với mẫu Ranger. Cụ thể, chiều dài tổng thể xe là 5,5m, chiều dài cơ sở 3,4m, khoảng sáng gầm xe 282mm cùng khả năng lội nước tới gần 800mm. Ngoại hình Jeep Gladiator 2020 cũng không đem đến sự quá dữ dằn như các mẫu xe "cửa trên" và vẫn mang đặc trưng thiết kế của người Mỹ với những đường nét gồ ghề cùng cụm đèn pha hình tròn mang đậm tính truyền thống. Cũng giống bao "người anh em" nhà Jeep, Gladiator 2020 gần như không có sự đột phá nào về diện mạo tổng thể. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chỉ tới từ phần thùng sau bởi đây là một mẫu xe bán tải với khung gầm rất cao. Mọi chi tiết trên xe như tay nắm cửa, hốc bánh xe, cụm đèn xi-nhan... mọi thứ đều được thiết kế với hình dáng gân guốc và thô cứng, theo âm hưởng của một mẫu xe nhà binh. Đuôi xe sở hữu thiết kế đơn giản, mâm 5 chấu cách điệu. Bên trong, Jeep Gladiator 2020 không cho thấy sự khác biệt quá đáng kể nào so với những phiên bản SUV nhà Jeep. Nói vậy để hiểu rằng tuy là một mẫu xe bán tải, chuyên chạy trên những cung đường hiểm trở nhưng Gladiator 2020 vẫn được trang bị một không gian nội thất cao cấp với hầu hết các chi tiết được bọc da thêu chỉ đỏ. Ngoài ra, xe được tích hợp nhiều công nghệ và tiện nghi cơ bản hỗ trợ người lái như hệ thống kết nối Smartphone qua Apple CarPlay hay Android Auto, hệ thống giải trí bao gồm loa và màn hình kích thước lớn... Các trang bị an toàn của xe 4 túi khí ở phía trước (ghế tài, ghế phụ, và túi khí bên), hệ thống cảnh báo điểm mù, khởi hành ngang dốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, điều hoà hai vùng,... Về truyền động, mẫu xe bán tải Jeep Gladiator về Việt Nam được trang bị khối động cơ V6 3.6L Pentastar với công suất đầu ra đạt 285 mã lực cùng mô-men xoắn 352 Nm, đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp.Giá xe Jeep Gladiator 2020 từ 33.000 USD (khoảng 800 triệu đồng) tại thị trường Mỹ, sở hữu mức giá bán thuộc hàng cao nhất và thậm chí nhỉnh hơn tới gần 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng) so với "người đồng hương" Ford F-150 bản tiêu chuẩn. Chiếc xe về Việt nam chưa được công bố giá, nhưng chắc chắn sẽ được chào bán cả tỷ đồng. Video: Chi tiết xe bán tải Jeep Gladiator 2020 mới.

