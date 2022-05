Đánh giá Honda Air Blade 160 từ 55,99 triệu đồng tại Việt Nam

Honda Air Blade tại Việt Nam là chiếc xe tay ga rất được người tiêu dùng yêu thích bởi thiết kế trẻ trung, hiện đại và hoạt động bền bỉ. Đây cũng là dòng xe nằm trong Top bán chạy nhiều năm của hãng xe Nhật Bản, giúp đưa thị phần Honda Việt Nam luôn đứng đầu. Bước sang thế hệ thứ 6, mẫu xe ga Honda Air Blade 2023 mới bên cạnh việc phát huy yếu tố thể thao truyền thống, tinh giản góc thừa và đề cao sự tinh tế ở các chi tiết thì việc có thêm động cơ 160cc khiến nhiều đối thủ cùng phân khúc phải lo lắng. Phiên bản này đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam và có giá bán từ 55,99 đến 57,19 triệu đồng. Ở những trải nghiệm thực tế đầu tiên, Honda Air Blade 160 2023 mới cho thấy đây vẫn là chiếc tay ga thích hợp nhất với giới trẻ Việt. Xe có cân nặng 113kg cùng chiều Dài x Rộng x Cao là 1.870mm x 686mm x 1.112mm, dễ dàng điều khiển với ngay cả người có chiều cao khiêm tốn. Sự thay đổi lớn trên Honda Air Blade 160 tại Việt Nam nằm ở động cơ, chính vì vậy kiểu dáng của xe chỉ cải tiến nhẹ so với bản cũ. Đặc biệt là hệ thống khung sườn xe dù theo chia sẻ của nhà sản xuất là chỉ được thay đổi để phù hợp với khối động cơ mới, nhưng đã tăng đáng kể sự đầm chắc và ổn định hơn so với người tiền nhiệm. Thiết kế ngoại hình của xe từ phần trung tâm đến đuôi đã được tinh chỉnh lại nhằm đem đến một diện mạo hầm hố hơn, nhất là đầu xe vẫn giữ kiểu đèn pha LED toàn phần khá dữ, trong khi kích thước thân xe mang nét “thanh thoát và nhỏ gọn”. Qua đó góp phần giúp tạo sự chú ý khi di chuyển trong thành phố. Chi tiết giúp phân biệt Air Blade 160 và Air Blade 125 là bộ tem trang trí bên ngoài cũng như các chi tiết như kính chắn gió trước và yên xe, trong đó con số 160 cách điệu trên phần yếm xe tạo nên phong thái khá thể thao. Air Blade là chiếc xe máy tay ga được đánh giá cao về tiện ích dù thiết kế không đi theo hướng thực dụng như đàn em Honda Lead. Trên Honda Air Blade mới có cốp 23,2L rộng hơn 22,7L trước đây, chứa được 2 mũ bảo hiểm, cổng sạc USB trong cốp đổi sang dạng USB 2.1A thay vì dạng cắm tẩu công suất bé 12W, giúp người dùng không phải mua thêm một cổng cắm chuyển đổi như thế hệ trước. Điểm đáng tiền nhất trên một chiếc xe tay ga tầm trung như Honda Air Blade vẫn là hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key. Mọi thao tác mở tắt khóa điện khá nhẹ nhàng bằng thao tác xoay vặn mà không cần cắm chìa. Việc ít thao tác giúp làm hài lòng khách hàng khi cần khởi động xe trong thời gian ngắn. Sức mạnh của Air Blade 160 đến từ động cơ eSP+ dung tích 156,9 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất 15,2 mã lực tại 8.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 2,3 l/100 km. So với phiên bản 150cc trước đây, Air Blade 160 mạnh hơn 2,2 mã lực so với Air Blade 150. Ở thế hệ mới, cụm động cơ trên Honda Air Blade 160 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 nhờ thiết kế nhỏ gọn, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến bậc nhất. Mức công suất phiên bản Air Blade mới sở hữu cũng vượt trội hơn so với những phiên bản tiền nhiệm. Có thể thấy dễ dàng qua nước ga đầu, xe bốc và tăng tốc khá dứt khoát. Điều này có được nhờ áp dụng hệ thống 4 van thế hệ mới, với đường kính van được mở rộng, giúp tăng hiệu suất nạp của hỗn hợp nhiên liệu và không khí, cùng với hiệu suất xả của khí đốt. Đồng thời, việc làm ngắn hành trình van cũng giúp giảm lực cản do ma sát trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, động cơ còn được trang bị hệ thống tăng xích cam thủy lực. Lực tì ổn định từ hệ thống tăng thủy lực giúp cho xích cam luôn duy trì được trạng thái hoạt động tốt nhất. Điều này giúp giảm ma sát, tiếng ồn và độ rung khi động cơ phải hoạt động ở cường độ cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Theo như kết quả thử nghiệm, với vận tốc 40km/h, động cơ 125cc mới có có thể tăng tốc trong 6.2 giây với khoảng cách 100m (nhanh hơn 0.2 giây so với phiên bản tiền nhiệm). Khả năng leo quãng dốc 50m khi chở người phía sau, dốc nghiêng 10 độ đạt 5.9 giây. Đặc biệt, động cơ 160cc có khả năng tăng tốc ưu việt với chỉ 5.9 giây để tăng tốc từ 0-100m bằng vận tốc từ 40km/h (nhanh hơn 0.3 giây so với phiên bản 150cc). Khả năng leo dốc khi có người ngồi phía sau với quãng đường 50m, dốc nghiêng 10 độ đạt 5.3 giây. Air Blade 2023 hứa hẹn đem lại hiệu suất động cơ vượt trội, vận hành êm ái và thân thiện hơn với môi trường. Bên cạnh việc nâng cao công suất, Honda Air Blade 160 và cả bản 125 được áp dụng bộ giảm thanh và làm sạch không khí chuyên dụng bên trong ống xả để tối ưu hóa hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Vì vậy, chiếc xe hoàn toàn phù hợp cho cả mục đích đi lại trong phố lẫn chạy đường trường, đáp ứng nhu cầu di chuyển của những bạn trẻ đam mê du lịch. Video: Lái thử Honda Air Blade 160 mới tại Việt Nam.

