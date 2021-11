Dàn siêu xe trăm tỷ “gây sốt” tại lễ đính hôn Tống Đông Khuê

Sáng ngày 14/11 vừa qua, đoàn siêu xe trăm tỷ đồng bao gồm những cái tên hàng đầu thế giới đã cùng nhau tham gia buổi lễ đính hôn của một doanh nhân khá nổi tiếng. Được biết, ngoài công việc kinh doanh, anh còn là một tay chơi xe có tiếng khi từng sở hữu một số mẫu xe đắt giá như Audi R8 V10 Plus, Lamborghini Huracan LP610-4 độ Mansory, McLaren 570S độ Vorsteiner VX và mới nhất là "siêu phẩm" McLaren 720S độ Novitec N-Largo. Đoàn xe bắt đầu xuất phát từ nhà chú rể tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) tới nhà cô dâu ở khu vực quận 12 (TP. HCM). Đáng chú ý nhất không thể không nhắc đến chiếc xe hoa McLaren 720S độ Novitec N-Largo do chính vị doanh nhân trẻ tuổi cầm lái dẫn đầu. Dàn siêu xe hỏi vợ của phía nhà Tông Đông Khuê gây ấn tượng với số lượng lên đến khoảng 20 chiếc và cho thấy sự đa dạng khi có cả môtô phân khối lớn, xe sang, xe thể thao cho đến siêu xe. Thu hút nhiều sự chú ý từ người đi đường nhất chính là phiên bản nâng cấp McLaren 720S Novitec N-Largo vừa được chủ nhân "tậu" về garage cách đây chưa lâu. Nhằm phục vụ cho ngày trọng đại, diện mạo của mẫu siêu xe Anh Quốc đã được trang trí với các dải hoa hồng đẹp mắt. Lớp sơn tím MSO Lantana Purple nguyên bản đã được dán decal chuyển sang tông màu trắng trang nhã. Gói độ Novitec N-Largo cho xe bao gồm một bộ bodykit hoàn toàn mới có thiết kế khí động học và được lấy cảm hứng từ người anh em McLaren Senna. Điểm nhấn của gói nâng cấp nằm ở các chi tiết bằng Forged Carbon và bộ mâm độc đáo do Novitec hợp tác với Vossen để phát triển. Ngoài ra, xe còn được độ lại hệ thống ống xả với chi tiết mới của Fi Exhaust. Hãng độ nước Đức chỉ giới hạn số lượng 15 bộ bodykit N-Largo dành cho McLaren 720S. Di chuyển phía sau là một chiếc 720S khác được dán decal màu trắng và "siêu bò" Lamborghini Aventador Roadster LP700-4 độ ống xả Novitec. Tiếp đến là mẫu siêu xe mui trần đến từ nước Ý Ferrari F8 Spider. Tương tự chiếc 720S của chú rể, "siêu ngựa" với lớp sơn vàng Giallo Modena này cũng được nâng cấp với một bộ bodykit từ Novitec. Trên thực tế, đây chính là chiếc F8 Spider đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được nâng cấp với gói độ từ Novitec. Bên cạnh bộ bodykit bằng sợi carbon, hai mô-đun Novitec N-Tronic có tác dụng giải phóng sức mạnh từ khối động cơ và hệ thống ống xả có cấu tạo từ vật liệu Inconel của Novitec cũng được chủ nhân trang bị thêm nhằm mục đích mang lại trải nghiệm phấn khích hơn phía sau vô-lăng. Chiếc siêu xe cuối cùng có mặt trong đoàn xe là Lamborghini Huracan LP610-4. "Siêu bò" mang trên mình lớp sơn vàng Giallo Midas đặc trưng của Lamborghini, hệ thống ống xả được nâng cấp với chi tiết bằng titanium của Batec Exhaust, bộ mâm PUR RS.05 V2 và bộ bodykit bằng sợi carbon siêu nhẹ từ Mansory. Một chiếc BMW i8 màu trắng cũng xuất hiện trong lễ đính hôn của vị doanh nhân nổi tiếng. Mẫu xe thể thao hybrid được độ bodykit của thương hiệu Z-Art Design, mâm Vorsteiner và hệ thống ống xả được "thửa riêng" từ D1 Workshop. Bộ đôi sedan BMW M6 Gran Coupe thuộc diện "hàng hiếm" tại Việt Nam. Di chuyển ở phía cuối đoàn xe còn có mẫu SUV hạng sang Lexus LX570 SuperSport và Bentley Bentayga V8 thuộc phiên bản First Edition. Buổi lễ ăn hỏi của CEO, dân chơi siêu xe Tống Đông Khuê còn quy tụ sự góp mặt của những mẫu xe khác như: Maserati Quattroporte, Jeep Gladiator Rubicon, Audi TT, cặp đôi Mercedes-AMG CLA 45,... Video: Dàn siêu xe trăm tỷ “gây sốt” tại lễ đính hôn Tống Đông Khuê.

