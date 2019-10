Dân chơi Nha Trang độ xe máy Yamaha 125ZR hơn 250 triệu

Hiện tại đã đạt tới 20 tuổi, nhưng mẫu xe máy Yamaha 125ZR (hay Yamaha Z125 hoặc "Ya cá mập") vẫn không ngừng được dân chơi Việt dành tình cảm đặc biệt. Với thiết kế sắc sảo ấn tượng và động cơ mạnh mẽ, 125ZR đã nhanh chóng soán ngôi vua xe côn tay thể thao 2 kỳ từ các dòng Su "xì po" tại Việt Nam khi nó du nhập về Việt Nam. Một phần khác khiến những chiếc xe côn tay Yamaha125ZR được ưa chuộng là do nó vẫn sản xuất nó tại Malaysia, khiến người yêu xe vẫn có thể mua được những chiếc xe này ở dạng "đập thùng" mới tinh. Tuy nhiên do sử dụng động cơ 2 kỳ với nhược điểm là kém thân thiện với môi trường, xe cũng gặp nhiều khó khăn hơn khi được nhập về Việt Nam dẫn tới giá bán Yamaha 125ZR "phi mã". Hiện tại để có thể sở hữu một chiếc 125ZR mới tinh, người đam mê sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới trên 250 triệu đồng. Mặc dù có giá đắt, nhưng dòng xe này vẫn thường được những chủ nhân của chúng độ lại để thêm phần nổi bật và đẳng cấp, giống như chiếc xe trong bài viết này. Thuộc sở hữu của một người chơi xe tại Nha Trang, thiết kế và màu sơn vàng nổi bật nguyên bản của Yamaha 125ZR đã được chủ xe giữ nguyên. Tuy nhiên thay vì cặp mâm 6 cánh xoắn, chiếc xe nay đã được thay vành nhôm CNC đắt giá và rất hiếm từ Racing Boy. Ngoài mâm, hệ thống phanh trước có thể nói là một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của bản độ khi gồm heo phanh 2 piston đối xứng Brembo Billet tương tự xe đua Moto3, kèm đĩa Brembo Racing. Dầu được cung cấp cho heo phanh này từ cùm Accossato Billet vốn cũng dành cho xe đua, dẫn qua dây HEL. Nằm bên cạnh cùm phanh là cùm ga cuốn Domino cho cảm giác tay ga nhạy hơn. Cùm côn cũng được thay bằng loại của hãng Accossato, trong khi 2 đầu tay lái là cặp bao tay mềm, bám tay hơn. Là một bản độ kiểng, chủ xe hoàn toàn không can thiệp tới khối động cơ 2 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124,3 cc, kết hợp hộp số 6 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 17,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 16,1 Nm tại 7.500 vòng/phút của 125ZR. Video: Chi tiết môtô Yamaha MT 15 chính hãng tại Việt Nam.

