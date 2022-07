Daihatsu Move Canbus 2022 - xe “hộp diêm” dễ thương từ 257 triệu đồng

Từ khi ra mắt vào năm 2016, Daihatsu Move Canbus thế hệ thứ nhất đã mang về doanh số hơn 380.000 xe ở thị trường Nhật Bản. Thừa thắng xông lên, hãng Daihatsu thuộc tập đoàn Toyota đã tiếp tục ra mắt thế hệ thứ 2 của mẫu xe kei car Daihatsu Move Canbus nhỏ xinh này. Qua những hình ảnh chính thức cho hãng Daihatsu tung ra, có thể thấy Move Canbus 2022 vẫn được áp dụng công thức như thế hệ cũ vốn đã rất thành công. Tuy nhiên, xe lại được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA mới và có thêm động cơ tăng áp mới. Bên ngoài, Daihatsu Move Canbus 2022 mới chỉ sở hữu thiết kế tiến hóa so với thế hệ cũ. Được thiết kế như một mẫu xe van cỡ nhỏ dành cho các gia đình, Daihatsu Move Canbus 2022 vẫn mang trên mình cụm đèn pha tròn trịa và lưới tản nhiệt hẹp ở giữa đầu xe. Tuy nhiên, hốc gió trung tâm của xe đã được thay đổi thiết kế, đi kèm đèn sương mù trước mới ở hai bên. Trong khi đó, logo của hãng Daihatsu đã được thay bằng tem chữ nổi "Canbus" Bên sườn, Daihatsu Move Canbus 2022 vẫn được trang bị cửa sau dạng trượt tương tự thế hệ cũ. Ngay cả bộ vành la-zăng của xe cũng chỉ được thay đổi nhẹ. Tuy nhiên, xe có thêm nẹp mạ crôm mới ở trên cửa. Đằng sau, hãng Daihatsu đã bổ sung đèn hậu mới và chuyển vị trí lắp biển số xuống cản sau thay vì nằm trên cửa cốp như cũ. Khi mua Daihatsu Move Canbus 2022, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 phong cách thiết kế là Stripes và Theory. Nhắm đến khách hàng trẻ tuổi nên Stripes sở hữu 8 màu sơn ngoại thất nhạt hơn và có thể kết hợp 2 màu. Trong khi đó, phiên bản Theory lại dành cho những người mua lớn tuổi hơn và chỉ được sơn 1 màu. Bên trong Daihatsu Move Canbus 2022, sự thay đổi được thể hiện rõ ràng hơn. Có thể thấy điều đó qua bảng đồng hồ nằm phía sau vô lăng thay vì đặt giữa mặt táp-lô như trước. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí với kích thước 10 inch, được chuyển lên vị trí cao hơn so với trước, giải phóng không gian để hãng Daihatsu đặt giá để đồ vào mặt táp-lô của xe. Nhìn chung, nội thất của mẫu xe kei car này vẫn được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng thoải mái, cộng thêm những trang bị thực dụng như ngăn đựng cốc, ngăn kéo đựng đồ, móc treo quần áo phía sau ghế trước và cửa trượt chỉnh điện. Ở phiên bản Stripes, Daihatsu Move Canbus 2022 sở hữu nội thất phối màu tương phản trẻ trung hơn. Trong khi đó, phiên bản Theory được trang bị nội thất phối màu xanh đậm - nâu có phần nghiêm túc và "già" hơn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Daihatsu Move Canbus 2022 có lẽ nằm ở trang bị an toàn. Xe được bổ sung nhiều trang bị an toàn hiện đại như tính năng ngăn đạp nhầm chân ga, phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Nhờ cơ sở gầm bệ DNGA mới và việc sử dụng thép cường lực, mẫu xe kei car này nhẹ hơn 50 kg so với trước. Kích thước của xe vẫn bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.47 mm, chiều cao 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Daihatsu Move Canbus 2022 là động cơ 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 660cc, tạo ra công suất tối đa 52 mã lực. Thứ hai là động cơ tăng áp kể trên với công suất tối đa 64 mã lực. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động D-CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Daihatsu Move Canbus 2022 có mức dao động từ 1.496.000 - 1.919.500 Yên (khoảng 257 - 330 triệu đồng). Như vậy, bản cao cấp nhất của xe với hệ dẫn động 4 bánh có giá chỉ bằng xe hạng A tại Việt Nam. Video: Giới thiệu Daihatsu Move Canbus 2022 tại Nhật Bản.

Từ khi ra mắt vào năm 2016, Daihatsu Move Canbus thế hệ thứ nhất đã mang về doanh số hơn 380.000 xe ở thị trường Nhật Bản. Thừa thắng xông lên, hãng Daihatsu thuộc tập đoàn Toyota đã tiếp tục ra mắt thế hệ thứ 2 của mẫu xe kei car Daihatsu Move Canbus nhỏ xinh này. Qua những hình ảnh chính thức cho hãng Daihatsu tung ra, có thể thấy Move Canbus 2022 vẫn được áp dụng công thức như thế hệ cũ vốn đã rất thành công. Tuy nhiên, xe lại được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA mới và có thêm động cơ tăng áp mới. Bên ngoài, Daihatsu Move Canbus 2022 mới chỉ sở hữu thiết kế tiến hóa so với thế hệ cũ. Được thiết kế như một mẫu xe van cỡ nhỏ dành cho các gia đình, Daihatsu Move Canbus 2022 vẫn mang trên mình cụm đèn pha tròn trịa và lưới tản nhiệt hẹp ở giữa đầu xe. Tuy nhiên, hốc gió trung tâm của xe đã được thay đổi thiết kế, đi kèm đèn sương mù trước mới ở hai bên. Trong khi đó, logo của hãng Daihatsu đã được thay bằng tem chữ nổi "Canbus" Bên sườn, Daihatsu Move Canbus 2022 vẫn được trang bị cửa sau dạng trượt tương tự thế hệ cũ. Ngay cả bộ vành la-zăng của xe cũng chỉ được thay đổi nhẹ. Tuy nhiên, xe có thêm nẹp mạ crôm mới ở trên cửa. Đằng sau, hãng Daihatsu đã bổ sung đèn hậu mới và chuyển vị trí lắp biển số xuống cản sau thay vì nằm trên cửa cốp như cũ. Khi mua Daihatsu Move Canbus 2022, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 phong cách thiết kế là Stripes và Theory. Nhắm đến khách hàng trẻ tuổi nên Stripes sở hữu 8 màu sơn ngoại thất nhạt hơn và có thể kết hợp 2 màu. Trong khi đó, phiên bản Theory lại dành cho những người mua lớn tuổi hơn và chỉ được sơn 1 màu. Bên trong Daihatsu Move Canbus 2022, sự thay đổi được thể hiện rõ ràng hơn. Có thể thấy điều đó qua bảng đồng hồ nằm phía sau vô lăng thay vì đặt giữa mặt táp-lô như trước. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí với kích thước 10 inch, được chuyển lên vị trí cao hơn so với trước, giải phóng không gian để hãng Daihatsu đặt giá để đồ vào mặt táp-lô của xe. Nhìn chung, nội thất của mẫu xe kei car này vẫn được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng thoải mái, cộng thêm những trang bị thực dụng như ngăn đựng cốc, ngăn kéo đựng đồ, móc treo quần áo phía sau ghế trước và cửa trượt chỉnh điện. Ở phiên bản Stripes, Daihatsu Move Canbus 2022 sở hữu nội thất phối màu tương phản trẻ trung hơn. Trong khi đó, phiên bản Theory được trang bị nội thất phối màu xanh đậm - nâu có phần nghiêm túc và "già" hơn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Daihatsu Move Canbus 2022 có lẽ nằm ở trang bị an toàn. Xe được bổ sung nhiều trang bị an toàn hiện đại như tính năng ngăn đạp nhầm chân ga, phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Nhờ cơ sở gầm bệ DNGA mới và việc sử dụng thép cường lực, mẫu xe kei car này nhẹ hơn 50 kg so với trước. Kích thước của xe vẫn bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.47 mm, chiều cao 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Daihatsu Move Canbus 2022 là động cơ 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 660cc, tạo ra công suất tối đa 52 mã lực. Thứ hai là động cơ tăng áp kể trên với công suất tối đa 64 mã lực. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động D-CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Daihatsu Move Canbus 2022 có mức dao động từ 1.496.000 - 1.919.500 Yên (khoảng 257 - 330 triệu đồng). Như vậy, bản cao cấp nhất của xe với hệ dẫn động 4 bánh có giá chỉ bằng xe hạng A tại Việt Nam. Video: Giới thiệu Daihatsu Move Canbus 2022 tại Nhật Bản.