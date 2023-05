Đại gia Việt rao bán McLaren 720S chỉ ngang SUV "chủ tịch" Lexus LX600

Giới chơi xe giờ đây rất thích săn lùng các siêu xe đã qua sử dụng, lý do là mức giá trải nghiệm mềm hơn so với xe mới, có chương trình trả góp hay thậm chí, dịch vụ mướn xe cũng nở rộ, giúp cho việc sở hữu 1 chiếc siêu xe chưa bao giờ là dễ dàng đến thế. Và chiếc McLaren 720S đã qua sử dụng trong bài viết này là một ví dụ. Cụ thể, 1 chiếc siêu xe McLaren 720S cách đây 3 năm người muốn mua phải bỏ ra hơn 22 tỷ đồng để đăng ký nếu ra biển trắng, nộp đủ thuế, còn các loại biển CV hay NG cũng mất hơn 13 tỷ đồng, nhưng giờ đây, chỉ hơn 10 tỷ đồng đã có thể sở hữu 1 chiếc McLaren 720S. Với số tiền trên 10 tỷ đồng, bạn đã có sự lựa chọn là 1 chiếc siêu xe McLaren 720S tốc độ, cửa cánh bướm, chắc chắn sẽ là tâm điểm khi xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng cũng sẽ có thêm vài sự phân vân như Mercedes-Maybach S450 2023 hay Lexus LX600 diện mới tinh, đã tính luôn giá lăn bánh. Câu hỏi lúc này đề ra là bạn thích xe mới, phong cách doanh nhân hay chủ tịch thì 2 chọn mẫu SUV và sedan, còn nếu cần sự cá tính, thể hiện với đám đông, rõ ràng, siêu xe McLaren 720S là 1 sự lựa chọn không thể hợp lý hơn. McLaren 720S được mệnh danh là 1 siêu xe đua drag, dù chỉ mang trên mình khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, khá nhỏ bé so với Ferrari 812 Superfast hay Lamborghini Aventador sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít nhưng các cuộc đua drag 400 m hay 800 m, mẫu siêu xe Anh quốc luôn cho đối thủ "hít khói". McLaren 720S sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới, tạo ra công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. "Trái tim" này sẽ kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe McLaren 720S có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa là 341 km/h. Video: Cường Đô la đánh giá siêu xe Mclaren 720s.

Giới chơi xe giờ đây rất thích săn lùng các siêu xe đã qua sử dụng, lý do là mức giá trải nghiệm mềm hơn so với xe mới, có chương trình trả góp hay thậm chí, dịch vụ mướn xe cũng nở rộ, giúp cho việc sở hữu 1 chiếc siêu xe chưa bao giờ là dễ dàng đến thế. Và chiếc McLaren 720S đã qua sử dụng trong bài viết này là một ví dụ. Cụ thể, 1 chiếc siêu xe McLaren 720S cách đây 3 năm người muốn mua phải bỏ ra hơn 22 tỷ đồng để đăng ký nếu ra biển trắng, nộp đủ thuế, còn các loại biển CV hay NG cũng mất hơn 13 tỷ đồng, nhưng giờ đây, chỉ hơn 10 tỷ đồng đã có thể sở hữu 1 chiếc McLaren 720S. Với số tiền trên 10 tỷ đồng, bạn đã có sự lựa chọn là 1 chiếc siêu xe McLaren 720S tốc độ , cửa cánh bướm, chắc chắn sẽ là tâm điểm khi xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng cũng sẽ có thêm vài sự phân vân như Mercedes-Maybach S450 2023 hay Lexus LX600 diện mới tinh, đã tính luôn giá lăn bánh. Câu hỏi lúc này đề ra là bạn thích xe mới, phong cách doanh nhân hay chủ tịch thì 2 chọn mẫu SUV và sedan, còn nếu cần sự cá tính, thể hiện với đám đông, rõ ràng, siêu xe McLaren 720S là 1 sự lựa chọn không thể hợp lý hơn. McLaren 720S được mệnh danh là 1 siêu xe đua drag, dù chỉ mang trên mình khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, khá nhỏ bé so với Ferrari 812 Superfast hay Lamborghini Aventador sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít nhưng các cuộc đua drag 400 m hay 800 m, mẫu siêu xe Anh quốc luôn cho đối thủ "hít khói". McLaren 720S sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới, tạo ra công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. "Trái tim" này sẽ kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe McLaren 720S có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa là 341 km/h. Video: Cường Đô la đánh giá siêu xe Mclaren 720s.