Đại gia Sài thành ra biển cho Bentley Bentayga V8 gần 20 tỷ

Mới đây, doanh nhân quận 12 đã bất ngờ chia sẻ về hình ảnh của siêu xe triệu đô McLaren Senna màu "tắc kè" Cerberus Pearl rất hiếm có trên thế giới. Mãi đến nay, chủ nhân của McLaren Senna độc nhất tại Việt Nam đã có thêm 1 thành viên khác mới hoàn thành xong việc đăng ký biển số. Chiếc xe này chính là SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 mới. Cách đây hơn 1 năm, doanh nhân quận 12 đã tậu chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 phiên bản kỷ niệm 100 năm này theo diện chính hãng. Nhưng đến tận bây giờ xe mới được cho đăng ký "chứng minh nhân dân". Như vậy, trong tháng 7 này, doanh nhân quận 12 đã đón liên tiếp 2 tin vui khi McLaren Senna của mình mang biển số Campuchia đã có mặt tại Việt Nam và chiếc Bentley Bentayga V8 cũng đã có biển số. Biển số trên chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 phiên bản kỷ niệm 100 năm của doanh nhân quận 12 khiến giới mê biển không khỏi xuýt xoa trước độ mát tay của chủ nhân khi bấm được dãy số 663.66. Có thể thấy, cặp 66 lặp đi lặp lại ở đầu và cuối biển số của chiếc Bentley Bentayga V8 này rất đẹp mắt. Chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 của doanh nhân quận 12 còn thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của hãng xe Anh quốc này. Điều này thể hiện rõ nhất qua việc logo Bentley có thêm đường viền vàng và ký hiệu 1919-2019 như dấu hiệu nhận biết đây là chiếc Bentley Bentayga sản xuất trong năm 2019. Đây là chiếc Bentley Bentayga V8 đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Xe nằm trong dự án kỷ niệm 100 năm của hãng xe siêu sang Bentley nên có bộ áo sơn 2 tông màu do bộ phận cá nhân hoá Mulliner thực hiện. Ngoài ra hệ thống ống xả phía sau xe và nhiều chi tiết cũng được thiết kế khác biệt so với bản thường. Khoang nội thất của siêu SUV Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam cũng mang 2 tông màu như ngoại thất. Ngoài ra các option tiện nghi, xa xỉ nhất của Bentley đều hiện diện trên mẫu xe SUV siêu sang này. Logo trên vô lăng, cần số và màn hình chào mừng cũng là đôi cánh Bentley với đường viền màu vàng Centenary Gold, màu được dành riêng cho phiên bản 100 năm này. Xe được trang bị gói kỹ thuật dành cho đô thị City Specification với các hệ thống Hỗ trợ đỗ xe, Camera trước với gương chiếu hậu tự động chống chói, hệ thống Nhận biết tín hiệu giao thông, hệ thống Cảnh báo người đi đường và Cảnh báo đỗ xe lùi... Một lợi thế khác của SUV siêu sang Bentley Bentayga khi mang động cơ V8 sẽ được hưởng thuế tốt hơn so với phiên bản W12. Hiện chưa rõ mức giá xe Bentley Bentayga V8 đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chỉ biết rằng, Bentley Bentayga W12 chính hãng trước đó được bán với giá từ 20 tỷ đồng. Bentayga V8 được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sẽ sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Động cơ V8 trên chiếc Bentley Bentayga được lấy từ chiếc SUV hạng sang Porsche Cayenne Turbo thế hệ mới, "trái tim" này khi lắp trên mẫu SUV siêu sang Bentley sẽ cho thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 289 km/h. Ngoài việc được trang bị động cơ yếu hơn so với phiên bản W12, Bentley Bentayga V8 còn có một lợi thế khác chính là "giảm cân" 45 kg, xuống mức 2.395 kg. Chưa hết, Bentayga V8 còn là mẫu xe được trang bị đĩa phanh trước lớn nhất thế giới từ trước đến nay với đường kính lên đến 440 mm. Danh hiệu này từng thuộc về siêu SUV Lamborghini Urus với đường kính 439 mm. Video: Chiêm ngưỡng Bentley Bentayga V8 và Continental GT mới.

