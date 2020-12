Đại gia Sài Gòn tậu Bentley Bentayga 2021 gần 17 tỷ, chính hãng

Một chiếc Bentley Bentayga 2021 mới màu nâu vừa xuất hiện tại TP. HCM. Đây là chiếc Bentayga phiên bản nâng cấp mới đầu tiên được nhập về chính hãng. Hiện tại, xe đã được giao cho chủ mới. Chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga này có màu nâu sẫm. So với bản cũ thì bản facelift có thay đổi rõ rệt ở đầu và đuôi xe. Cụm đèn LED ma trận trước 2 bóng tròn có kích thước khác nhau, gồm một bóng lớn và một bóng nhỏ. Đèn hậu hình oval dẹt. Giao diện LED của đèn cũng được thiết kế lại tỉ mỉ hơn. Đây là thiết kế đặc trưng của những dòng Bentley mới nhất. Bộ vành của chiếc xe này là loại đa chấu kích thước 22 inch. Nội thất Bentley Bentayga thế hệ mới cũng có một số thay đổi nhất định. Cụm điều khiển trung tâm có màn hình 10,9 inch mới, giao diện hiện đại hơn, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto. Vô-lăng giống với mẫu Continental GT và Flying Spurt mới. Các chi tiết ốp cửa và hoạ tiết ghế ngồi cũng khác so với trước đây. Mặc dù kích thước xe giữ nguyên nhưng hàng ghế bên trong được điều chỉnh để tăng không gian để chân thêm 100 mm nữa, tuỳ cấu hình khách đặt. Trước đó, đã có một chiếc Bentayga 2021 được nhập về nhưng theo diện không chính hãng. Giá xe được báo là hơn 17 tỷ đồng. Gần như không có chiếc Bentley nào giá giống nhau bởi đa số chủ xe đặt trang bị trên xe khác nhau. Chiếc xe đó cũng đã có chủ đặt từ trước. Hiện nay, phiên bản V8 của Bentayga ngày càng được nhập về nhiều hơn. Trước đây, mẫu xe này chỉ có động cơ W12. Do động cơ lớn nên bản W12 có thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn, giá xe cũng cao hơn đáng kể, lên tới khoảng 25 tỷ đồng. Giá phiên bản V8 dưới 20 tỷ đồng trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm hơn. Video: Chi tiết SUV siêu sang Bentley Bentayga 2021 thế hệ mới.

