Đại gia Nghệ An chi bạc tỷ độ McLaren 720S Spider lên Senna GTR

Số lượng dòng siêu xe mui trần McLaren 720S Spider tại Việt Nam dưới 10 chiếc, trong đó, 1 số xe được chủ nhân cho dán các bộ áo khác nhau, để tạo điểm nhấn, nhưng hiếm có xe nào được mang gói độ body kit hầm hố như một số xe bản coupe. Nhưng mới đây, 1 chủ xe McLaren 720S Spider ở Nghệ An đã đi tiên phong trong dự án độ xe đầu tiên này. McLaren Senna GTR là siêu xe chỉ dành cho đường đua, từng có 1 xe do Phan Công Khanh được nhập về Việt Nam nhưng hiện đã tái xuất. Hiện đã có không ít hãng độ đã cho ra đời nhiều body kit dựa trên mẫu xe này, một trong số đó có DarwinPro, và 1 chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider của đại gia Nghệ An vừa được chủ nhân cho lên bản độ cá tính này. Chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider của đại gia xứ Nghệ này trước đây từng gây chú ý khi dán màu sơn tắc kè, có thể đổi màu tùy theo góc nhìn. Nhưng giờ đây, ngoại hình của xe đã lột xác hoàn toàn sau khi đắp lên mình bản độ McLaren Senna GTR rất cá tính. Đầu tiên là việc phần đầu xe được tạo điểm nhấn mạnh với cản trước thay mới hoàn toàn, chia làm 2 tầng tương tự như bản xe đua McLaren Senna GTR. Toàn bộ các chi tiết này đều được làm từ sợi carbon, vừa tạo điểm nhấn, lại còn mang đến trọng lượng giảm cân hơn. Phần cản trước của chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider độ DarwinPro được kéo dài ra rất cá tính, vòng ra 2 bên đầu xe, chưa hết, xe còn có thêm 2 vây cá lớn bên hông đầu xe, tạo điểm nhấn rất mạnh mẽ khi nhìn từ trực diện. Sau cùng là tấm ốp hốc gió đèn pha mới. Chưa dừng lại ở đó, phần nắp capô chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider độ DarwinPro theo phong cách McLaren Senna GTR còn có trang bị như bản xe đua, mang đến sự dữ dằn, và tất nhiên rồi, nó cũng được làm từ sợi carbon. Trên vòm bánh xe còn được khoét thêm lỗ, đặt vào đó các tấm ốp điều gió rất hiếu chiến. Sau cùng bản độ của chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider DarwinPro còn có cánh gió đuôi rất khổng lồ, tuy nhiên, hình ảnh của chiếc xe do đại gia Nghệ An chia sẻ cho thấy, xe vẫn sử dụng cánh gió đuôi nhỏ, carbon, chưa rõ có thay mới cho đồng bộ hay không. Giá khởi điểm cho gói body kit McLaren 720S Spider độ DarwinPro là từ 18.550 đô la (khoảng 430 triệu đồng), nhưng hãng độ này cho biết, mức giá này chỉ dựa trên các mặt hàng có trong kho, không bao gồm các tùy chọn thêm và chi phí vận chuyển về Việt Nam. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất giữa McLaren 720S Spider với bản Coupe chính là việc phần mui xếp cứng bằng sợi carbon của siêu xe này chỉ mất thời gian 11 giây để thực hiện thao tác đóng hoặc mở mui xe. Phần mui xếp cứng của siêu xe McLaren 720S Spider vẫn hoạt động tốt ngay cả khi xe lăn bánh, tuy nhiên, hãng McLaren yêu cầu khách hàng phải đảm bảo tốc độ của xe dưới 50 km/h. Siêu xe McLaren 720S Spider vẫn được trang bị khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động tuần tự 7 cấp, cho phép siêu xe mui trần McLaren 720S Spider tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,9 giây và 0-200 km/h trong 7,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 341 km/h. Video: Khám phá bộ ba siêu xe Mclaren 720S tại Vũng Tàu.

