Đại gia lan đột biến Củ Chi tậu Lamborghini Aventador SVJ "cực độc"

Mới đây, hình ảnh về chiếc Lamborghini Aventador SVJ giới hạn mang màu sơn Verde Ermes đã một lần nữa được giới nhập khẩu xe cũng như chủ nhân đăng tải lên mạng xã hội thu hút không ít sự chú ý của giới mê xe. Khác những lần trước đó, siêu xe giới hạn này đã gần về đến Việt Nam như các bức ảnh này được cia sẻ. Cụ thể, hình ảnh do người này chia sẻ cho thấy, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ xuất hiện ở Hồng Kông nhưng không loại trừ đây là ảnh cũ và nhiều khả năng siêu bò đã cập cảng Việt Nam. Hiện đây là chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 tại dải đất hình chữ S nhưng sở hữu màu sơn rất ấn tượng. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ tại một kho cảng ở Hồng Kông nhưng hình ảnh này đã được chụp gần 1 tháng. Khác với 2 chiếc xe Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ về nước trước đó mang màu xanh Blu Glauco và vàng Giallo Evros, chiếc siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ này sở hữu ngoại thất tông màu xanh lá đậm cá tính mang mã Verde Ermes. Chủ nhân của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mang màu sơn Verde Ermes là 1 người chơi lan đột biến ở Củ Chi, trước đó, trong garage của người này có cặp siêu xe rất đỉnh là Ferrari SF90 Stradale và McLaren 765LT nhưng chiếc siêu xe giới hạn Anh quốc gần 2 tuần này đã cư trú tại một công ty bán siêu xe chưa rõ đã bị thanh lý hay ký gửi tại đây để làm các thủ tục. Lamborghini Aventador SVJ chỉ được sản xuất giới hạn 900 chiếc trên toàn thế giới và có thêm 63 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ63. Có hàng chục màu sơn cho khách hàng lựa chọn khi mua phiên bản giới hạn của Lamborghini Aventador LP740-4 nhưng chỉ có vài chiếc sở hữu màu Verde Ermes. Các siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ dù có mang màu sơn gì nhưng đều có chung ký hiệu 1di900 gần cửa kính xe. Hệ truyền động của Lamborghini Aventador SVJ mang màu sơn Verde Ermes sắp về Việt Nam cũng không có gì thay đổi so với 899 chiếc Lamborghini Aventador SVJ còn lại. Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, cao hơn 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn và 20 mã lực so với Lamborghini Aventador LP750-4 SV. Mô-men xoắn cực đại của siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ cũng được bơm thêm 30 Nm lên mức 720 Nm. Thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của Aventador SVJ vẫn là 2,8 giây tương tự như "đàn anh" Lamborghini Aventador SV. Vận tốc tối đa của siêu xe hàng hiếm sắp về Việt Nam này cũng dừng lại ở con số 350 km/h. Mức giá xe Lamborghini Aventador SVJ chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn không hề dưới 30 tỷ đồng sau khi ra biển trắng. Video: Lamborghini Aventador SVJ Roadster đầu tiên tại Việt Nam.

