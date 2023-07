Đại gia Hà Nội tậu Lamborghini Urus S đầu tiên tại Việt Nam, hơn 14 tỷ

Số lượng xe siêu SUV Lamborghini Urus tại Việt Nam đã lên đến trên 25 chiếc, trong đó, phân nửa được nhập khẩu không chính hãng, hiện tại, mẫu siêu xe gầm cao của bò tót đang bước sang bản nâng cấp giữa vòng đời mang tên gọi Lamborghini Urus S, hiện tại, đã có 1 chiếc xuất hiện. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Lamborghini Urus S đầu tiên về Việt Nam thuộc sở hữu của 1 đại gia tại Hà Nội, xe mang màu xám lông chuột, khá trùng hợp, vì 1 trong 2 xe Lamborghini Urus đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cũng mang màu xám. Điểm nhấn ở ngoại thất của Lamborghini Urus S 2023 mới về Việt Nam là nhiều chi tiết sơn đen, bộ mâm 5 chấu kép sơn 2 màu tương phản là bạc-đen cùng kẹp phanh màu vàng khá đẹp mắt. Lamborghini Urus S 2023 là 1 bản nâng cấp sau gần 5 năm ra mắt, điểm nhấn là việc thiết kế xe đã sửa đổi so với bản cũ, dễ thấy nhất nằm ở lưới tản nhiệt của xe, cũng như cản trước, đằng sau cũng có sự thay đổi nhẹ để tăng tính khí động học hơn cho xe. Điểm ấn tượng nhất của siêu SUV Lamborghini Urus S 2023 bản nâng cấp giữa vòng đời này chính là việc hệ truyền động của xe được tăng công suất. Cụ thể, dù vẫn sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép. Động cơ có dung tích 4.0 lít như các xe Urus đang lăn bánh tại Việt Nam trước đó, nhưng chiêc Urus S này đã được các kỹ sư Ý đã tinh chỉnh nhằm giúp xe tạo ra công suất tối đa 657 mã lực tăng 16 mã lực so với bản tiêu chuẩn và y hệt Urus Performante. Mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Nhờ sức mạnh ấn tượng trên khối động cơ V8 dung tích 4.0 lít mà phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Lamborghini Urus S chỉ cần thời gian 3,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, nhanh hơn 0,1 giây so với bản tiêu chuẩn. Xe đua nước rút từ 0-200 km/h chỉ trong 12,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Các thông số này nhìn chung khá ấn tượng trên 1 chiếc SUV nhưng vẫn còn kém xa Aston Martin DBX 707 đã có 3 xe về Việt Nam.Giá xe Lamborghini Urus S 2023 khởi điểm từ 188.000 USD (tương đương 4,67 tỷ đồng) tại nước ngoài, chưa bao gồm các trang bị cũng như tùy chọn. Trong khi xe nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam có giá rơi vào khoảng 14,259 tỷ đồng (tùy theo option). Sự có mặt của Lamborghini Urus S tại Việt Nam cũng cho thấy độ chịu chơi của khách hàng trong nước ra sao trước những mẫu xe SUV tốc độ, ngoài Lamborghini Urus S , Aston Martin DB 707 hay Bentley Bentayga, sắp tới, các đại gia Việt sẽ sớm đón nhận Ferrari Purosangue, được mệnh danh siêu xe gầm cao mạnh và nhanh nhất thế giới. Video: Xem chi tiết bản độ Lamborghini Urus S tuyệt đẹp.

