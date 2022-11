Lamborghini Urus S tại Hàn Quốc rẻ hơn Việt Nam gần 9 tỷ đồng

Hãng Lamborghini đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá cho mẫu xe chiến lược Urus của mình ở các đại lý trên toàn thế giới, trong đó, sau khi đã chiêm ngưỡng chiếc Lamborghini Urus Performante mới bằng xương bằng thịt tại sự kiện Monterey Car Week 2022. Mới đây, giới nhà giàu Hàn Quốc gần đây đã tiếp tục được ngắm thêm 1 chiếc xe Urus khác đó là bản nâng cấp giữa vòng đời - Lamborghini Urus S 2022 mới do đích thân CEO Stephan Winkelmann giới thiệu. Đích thân CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini đã chủ trì buổi ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Urus với các đại gia Hàn Quốc. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của thị trường này với hãng xe Ý. Có mặt tại sự kiện, ông Stephan Winkelmann, 58 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Automobili Lamborghini, tự tin rằng hãng sẽ có thể duy trì vị trí của mình ở Hàn Quốc, hoặc thậm chí vượt qua nó trong năm nay, với việc giới thiệu chiếc Urus S mới nhất của hãng tại xứ sở kim chi. Automobili Lamborghini đã bán được tổng cộng 353 chiếc xe tại Hàn Quốc vào năm ngoái, tăng gấp 16 lần so với năm 2017, đưa Hàn Quốc trở thành thị trường lớn thứ tám của thương hiệu Ý trên toàn thế giới và Urus là 1 trong những nhân tố quan trọng của hãng để chinh phục thị trường này. Điểm sáng giá trên xe Lamborghini Urus S chính là việc vẫn sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít như hàng chục xe Urus đang lăn bánh tại Việt Nam. Tuy nhiên trên bản Lamborghini Urus S, các kỹ sư Ý đã tinh chỉnh nhằm giúp xe tạo ra công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tăng 16 mã lực so với bản tiêu chuẩn và y hệt Urus Performante. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Lamborghini Urus chỉ cần thời gian 3,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, nhanh hơn 0,1 giây so với bản tiêu chuẩn, xe đua nước rút từ 0-200 km/h chỉ trong 12,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Giá xe Lamborghini Urus S khởi điểm từ 188.000 đô la, tương đương 4,67 tỷ đồng tại nước ngoài, còn ở thị trường xe Hàn Quốc, siêu SUV bản nâng cấp giữa vòng đời này được báo giá từ 290 triệu woon, khoảng 5,38 tỷ đồng nhưng chưa bao gồm thuế. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Lamborghini Urus S 2022 cũng được công bố mới đây với mức khởi điểm là 14,3 tỷ đồng (đắt hơn thị trường Hàn Quốc khoảng gần 9 tỷ đồng) và được phân phối chính hãng. Mẫu xe mới này được kỳ vọng sẽ định hình và nâng tầm phong cách, sự xa xỉ và tính linh hoạt của chiếc Siêu SUV Lamborghini. Video: CEO Stephan Winkelmann giới thiệu Lamborghini Urus S.

