Đại gia Hà Nội bán Lamborghini Huracan LP 580-2 chỉ 13 tỷ

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP 580-2 mang biển số Hà Nội này từng xuất hiện tại Sài thành trước thềm Car Passion 2019 đã trở về Hà Nội trong màu áo đỏ nguyên bản. Mới đây nó đã chính thức được chủ nhân đưa lên sàn xe cũ khiến nhiều người yêu xe phải "phát thèm". Đây được xem là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam mang màu ngoại thất Rosso Mars nổi bật. So với LP610-4, ngoại hình của Huracan LP580-2 chỉ khác biệt ở một số chi tiết ngoại thất. Nó thuộc sỡ hữu của một đại gia kinh doanh đồng hồ xa xỉ ở Hà Nội. Anh sỡ hữu dàn siêu xe gồm những tên tuổi như: F12 berlinetta,Huracan LP580-2,… Được đưa về Hà Nội theo dạng nhập khẩu chính hãng từ năm 2016, siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 cũng được thay đổi một số chi tiết so với Huracan nguyên bản. Phần đầu xe mạnh mẽ hơn với 2 hút gió được mở rộng, đuôi xe cũng thay đổi đôi chút. Ngoài ra, nhiều chi tiết như ống xả, các chi tiết nhỏ trên xe... cũng được độ lại "xịn sò" hơn, Đáng chú ý trên mẫu xe này là hệ thống treo đã được làm mới nhờ vào các lò xo cùng các thanh chống lật. Độ cứng lò xo của Lamborghini Huracan LP 580-2 cũng tăng thêm 50% so với mẫu Gallardo LP 550-2. Bộ mâm hợp kim nhôm hoàn toàn mới có kích thước nhỏ hơn và được trang bị lốp dày hơn so với trên LP610-4. Khối lượng xe cũng nhẹ hơn 33 kg. Bên trong nội thất của Huracan LP580-2 cũng không có nhiều khác biệt so với "đàn anh" LP610-4, nó chỉ được bổ sung thêm hệ thống thông tin giải trí Lamborghini Infotainment System II thế hệ mới. Ngoài ra, khách hàng có được tùy chọn cá nhân hóa Ad Personam với màu sắc phối hợp tùy thuộc vào ý người mua. Hệ thống điều khiển động học trên Huracan LP 580-2 được điều chỉnh thông qua nút ANIMA (Adaptive Network Intelligent Management) trên vô-lăng, cho phép người lái tuỳ chọn các chế độ lái khác nhau. Hệ thống khởi động bằng nút bấm ẩn sau nắp đậy màu đỏ nổi bật ở bảng điều khiển trung tâm. Ở chế độ lái Strada, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP 580-2 có phản hồi lái nhẹ nhàng và độ bám đường tối ưu. Nếu muốn cảm giác "dính ghế" phấn khích, người lái có thể chuyển sang chế độ Sport. Ở chế độ Corsa, phản hồi lái chính xác, xe đạt hiệu suất tối ưu trên đường đua. Huracan LP580-2 sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5,2L giảm công suất từ 610 mã lực xuống còn 580 mã lực, đi kèm hộp số 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, tốc độ tối đa là 320 km/h. Động cơ của siêu xe này chỉ sinh ra công suất ít hơn 30 mã lực (theo công bố của Lamborghini), dẫn đến thời gian tăng tốc lên 100 km/h chậm hơn 0,6 giây so với đàn anh của mình là LP610-4 trước đây. Khối lượng phân bố 40% cho phần phía trước và 60% cho phần phía sau là tương đối lý tưởng cho một chiếc siêu xe thể thao dẫn động cầu sau. Tại thị trường Việt Nam, sau ngày 1/7/2016, giá siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 được công bố ở mức 19.899 tỷ đồng. Tuy nhiên mức giá chính hãng hiện nay lên tới hơn 20 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này đang được chào bán trên các diễn đàn với mức giá hơn 13 tỷ đồng, xe sản xuất 2015 đăng ký 2016 và mới chỉ lăn bánh 9000 km. Video: Chi tiết Lamborghini Huracan LP 580-2 đầu tiên tại Việt Nam.

