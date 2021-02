Đả nữ Ngô Thanh Vân tậu “xe chủ tịch” VinFast President gần 4 tỷ

Mới đây, đạo diễn kiêm diễn viên Ngô Thanh Vân đã chính thức nhận chìa khóa của chiếc xe mới. Chiếc xe mà cô nhận lần này mang thương hiệu VinFast President hạng sang, được sơn màu cam Sunset vô cùng nổi bật. Trên trang cá nhân của mình, Ngô Thanh Vân đã đăng ảnh chụp chung với chiếc VinFast President và viết: "Phụ nữ chỉ cần kiếm tiền giỏi và xinh. Muốn chốt đơn thì chị rước em về nhanh luôn nhá". Được biết, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của nữ diễn viên xinh đẹp này. Trên thực tế, đây không phải là chiếc ôtô VinFast đầu tiên của Ngô Thanh Vân. Trước đó, trong triển lãm Ô tô Việt Nam 2019, hãng VinFast cũng đã giao chiếc LUX SA2.0 cho nữ diễn viên này. Chiếc VinFast LUX SA2.0 của "đả nữ" màn ảnh Việt được sơn màu đỏ cam bắt mắt không kém. Việc Ngô Thanh Vân mua ôtô VinFast tới 2 chiếc trong thời gian hơn 2 năm trên thực tế cũng không phải là chuyện lạ. Hiện nữ diễn viên này đang là đại diện thương hiệu của VinFast. Đồng thời, Ngô Thanh Vân cũng là một trong những người nổi tiếng đầu tiên tại Việt Nam mua xe chủ tịch VinFast President. Trước Ngô Thanh Vân, nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà đã mua một chiếc VinFast President màu đen. Lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 9 năm ngoái, VinFast President thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, cạnh tranh với những đối thủ như BMW X7 hay Lexus LX570. So với những đối thủ này, VinFast President có giá rẻ hơn nhiều, khởi điểm từ 4,6 tỷ đồng. Thậm chí, 100 khách hàng đầu tiên đến với "xe chủ tịch" còn được hưởng mức giá ưu đãi chỉ 3,8 tỷ đồng. Điểm nhấn của VinFast President nằm ở khối động cơ V8, dung tích 6.2L, sản sinh công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 624 Nm. Sức mạnh được truyền xuống bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,8 giây và đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Không chỉ mạnh mẽ, VinFast President còn được trang bị nội thất sang trọng, mang đến trải nghiệm cao cấp cho người dùng. Theo đó, nội thất của mẫu SUV cỡ lớn này được bọc da phối hợp với những chi tiết ốp gỗ. Tiếp đến là các hàng ghế đều được bọc bằng da Nappa với tính năng mát-xa, sưởi và thông gió. Đặc biệt, nhờ chiều dài cơ sở lớn, hàng ghế thứ 2 của VinFast President có không gian để chân rộng hơn 20 cm so với LUX SA2.0, đồng thời có cả cửa sổ trời toàn cảnh. Đó là chưa kể đến các trang bị an toàn trên VinFast President như hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo (HDC), chống lật (ROM), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường hay hệ thống camera 360 quanh thân xe. Video: Ngô Thanh Vân muốn "quậy" hết mình với Vinfast.

