Cận cảnh VinFast President tiền tỷ màu độc lạ cho "chủ tịch"

Chiếc xe VinFast President 2021 mới trong bài viết này đã được chủ nhân thay lớp áo mới sang màu xanh ngọc theo đúng ý tưởng của mình. Để hài hòa trong tính thẩm mỹ, nội thất xe cũng được trang bị chi tiết sáng màu ăn nhập với màu sơn đặc biệt. Ngoài màu sơn mới độc lạ, ngoại hình tổng thể của chiếc xe Chủ tịch VinFast President này không thay đổi nhiều ngoài các chi tiết mạ crom sáng bóng. Xe vốn được phát triển dựa trên nguyên mẫu Lux SA2.0. Do đó, thiết kế của gần như không có sự thay đổi quá đáng kể. Trên mẫu SUV hạng sang Vinfast President nhà sản xuất cũng đã tinh chỉnh lại một số chi tiết quan trọng để điểm nhấn như phần nắp ca-pô với hốc hút gió nằm chính giữa giống các mẫu xe thể thao hiệu suất cao, phần logo, cản dưới, ốp trang trí, mâm xe, viền cửa sổ và giá nóc đều được mang màu sắc tương đồng. Ngoài ra, phần nóc xe cũng được bổ sung thêm giá nóc với kích thước lớn hơn và mặt ca-lăng dạng tổ ong khoẻ khoắn. Bên cạnh đó trên President, phần nắp ca-pô đã được bổ sung khe hút gió vào khoang động cơ, lưới tản nhiệt tổ ong, logo chữ V lớn cùng hệ thống camera 360 độ. Mâm xe của President với thiết kế đa chấu hai tông màu đẹp mắt. Ở phía sau, VinFast President nổi bật với phần logo tên xe màu bạc. Kết hợp với đó là bộ ống xả tứ tạo cái nhìn thể thao và không thua kém gì bất cứ mẫu xe hiệu suất cao nào trên thế giới. Chiếc trong bài viết được trang bị gói ngoại thất tiêu chuẩn, nhưng đã được chủ xe cá nhân hoá. Các chi tiết bên trong xe với chất liệu da được sử dụng màu kem sữa, chỉ khâu là điểm nhấn và một vài đường màu đen giúp gia tăng tính thẩm mỹ cho xe. Xe sử dụng vật liệu gỗ cao cấp nằm trên mặt táp lô và cánh cửa. Chú trọng đặc biệt đến sự tiện nghi và thoải mái, VinFast President sở hữu không gian cabin với nhiều trang bị xịn xò như hàng ghế sau với các tính năng massage, sưởi và thông gió cho hàng ghế thứ nhất và thứ hai. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 của xe rất rộng rãi với khoảng duỗi chân được tăng thêm tới 20 cm so với mẫu Lux SA2.0 khi có chiều dài cơ sở lớn và lên tới 3.133 mm. Thêm vào đó, nội thất trên VinFast President cũng được sử dụng loại da Nappa cao cấp đến từ Eagle Ottawa cùng gỗ ốp Veneer thượng hạng được sản xuất tại Ý. Xe chủ tịch VinFast President được trang bị khối động cơ V8 6.2L với công suất tối đa 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 624 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, VinFast President có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây, đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Ngay từ thời điểm ra mắt, nhà sản xuất VinFast đã công bố ưu đãi dành cho 100 khách hàng đầu tiên đặt mua xe, giá xe VinFast President được hưởng mức giá ưu đãi là 3,8 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá niêm yết tới 4.6 tỷ đồng. Xe được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc. Video: Giới thiệu SUV hạng sang "chủ tịch" VinFast President mới.

