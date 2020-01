Cường Đô la và các dân chơi siêu xe tụ hội ở Bình Phước

Vào ngày 8/1 vừa qua, một buổi tiệc tất niên của nhóm RS Turbo ở tỉnh Bình Phước đã quy tụ khoảng hơn 18 chiếc siêu xe hàng khủng, xe siêu sang và cả xe thể thao góp mặt. Trong ảnh là đội hình những chiếc xe được đổi màu sơn sang xanh lá cây rất nổi bật đậu chung với nhau. Chính giữa là siêu xe đường phố Nissan GT-R. Vào chiều ngày 8/1, một đoàn xe của các thành viên Car Passion cũng đã xuống Bình Phước để dự tiệc tất niên với nhóm RS Turbo. Số xe này bao gồm siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào "tứ quý" 9 do trưởng đoàn Car Passion chạy, Porsche 911 Carrera S 2020 do Cường Đô la lái và SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Edition One. Trưởng đoàn Car Passion cùng đại gia siêu xe Cường Đô la chụp ảnh chung với các thành viên RS Turbo. Trước đó, một số xe của Team Bình Phước đã chạy xuống Long Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để dự tiệc tất niên của đoàn Car Passion. Ngoại thất chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào mới xuống Bình Phước dự tiệc tất niên có gói độ body kit bằng sợi carbon của Novitec mang đến ngoại hình khá hầm hố. Nội thất xe bọc da màu đen-đỏ cá tính. Ngoài ra thì chủ nhân của xe còn cho dán thêm 3 sọc màu xanh lá cây, trắng và đỏ tượng trưng cho Quốc kỳ nước Ý, cũng là quê hương của hãng siêu xe Lamborghini. Nguyên bản, Lamborghini Aventador LP700-4 sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. "Trái tim" này kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp ISR và hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Lamborghini Aventador LP700-4 biển "tứ quý" 9 của nước Lào chỉ mất khoảng 2,9 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h. Porsche 911 Carrera S 2020 của vợ chồng Cường Đô la được nâng cấp động cơ 6 xi-lanh, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 385 mã lực, tăng 15 mã lực so với thế hệ cũ. Porsche 911 Carrera S 2020 giờ đây chỉ mất thời gian 3,7 giây để có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 308 km/h. Mercedes-AMG G63 Edition One của trưởng đoàn Car Passion, xe sử dụng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp mới nhất của hãng Mercedes-Benz, nhờ đó, "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 Edition 1 chỉ cần thời gian 4,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 mang biển Lào cùng Ferrari 488 Spider màu xanh của đội Bình Phước. Hiện tại Việt Nam có 3 chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Spider được mang về nước. Trước đó, một thành viên của đội RS Turbo còn sở hữu chiếc Ferrari 488 Spider màu trắng.Siêu xe Ferrari 488 Spider vẫn sở hữu động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại và mô-men xoắn cực đại 760 Nm tương tự như bản Coupe. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp, nhờ đó, chiếc siêu xe mui trần này chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa là 325 km/h. Chiếc siêu xe Nissan GT-R R35 độ body kit Nismo ở Bình Phước với biển số tam hoa 1. Nguyên bản, Nissan GT-R R35 được trang bị động cơ V6, dung tích 3,8 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 588 Nm. Bên dưới nắp capô chiếc Nissan GT-R R35 độ body kit Nismo có động cơ được nâng cấp lên công suất 700 mã lực. Đội Đồng Nai góp mặt thêm chiếc Ford Mustang thế hệ thứ 6. Ford Mustang ở Đồng Nai sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 434 Nm. Một chiếc Ford Mustang thế hệ thứ 6 của đội Bình Phước có ngoại thất trắng kết hợp màu xanh dương. Video: Cường Đô la dẫn đoàn siêu xe khủng nhất Việt Nam

