Cường “đô-la” tậu xe đạp địa hình giá hơn 500 triệu đồng

Nhắc đến cái tên Nguyễn Quốc Cường, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bộ sưu tập siêu xe hàng khủng, hàng hiếm mà vị đại gia này đang sở hữu. Và mới đây, vị đại gia này lại khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng để mua một chiếc…xe đạp địa hình (MTB). Theo đó, doanh nhân Cường “đô-la” đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh một chiếc xe đạp địa hình MTB đang trong quá trình lắp ráp. Hình ảnh cho thấy xe thuộc phiên bản dòng Trek Slash 9.9 Project One có giá bán không dưới 250 triệu đồng. Được biết, đây là dòng xe được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng và là bản đắt đỏ nhất trong dòng Trek Slash. Chiếc Trek Slash 9.9 Project One là loại Full-suspension (có đầy đủ giảm xóc trước và sau), phù hợp với mọi loại địa hình. Cả 2 giảm xóc trên xe đều là hệ thống giảm xóc điện tử không dây đầu tiên trên thế giới cho MTB, Rockshock Flight Attendant. Với cảm biến tích hợp trong giò đạp giúp phân tích lực đạp và địa hình, bộ điều khiển trung tâm nằm trên phuộc trước, kết hợp cùng khả năng tính toán của nền tảng không dây AXS, Rockshock Flight Attendant có khả năng tự quyết định tốc độ phản hồi và chế độ của hệ thống giảm xóc. Chiếc MTB của doanh nhân Cường “đô-la” dùng bộ vành loại Syncros Silverton SL Boost XD có giá bán hơn 120 triệu đồng tại Việt Nam. Tiếp đến là cốt yên chỉnh điện có giá bán không dưới 20 triệu đồng. Chiếc Trek Slash 9.9 Project One này dùng hệ truyền động Sram XXSL Eagle Transmission 1x12 dành chuyên cho dòng xe đạp leo núi và cũng là loại điện tử. Tại Việt Nam, bộ truyền động này được bán với giá khoảng 70 triệu đồng. Với những trang bị và nâng cấp nói trên, chiếc xe đạp địa hình của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, mức giá ngang với một chiếc xe ô tô hạng A >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Người dân sẽ trải nghiệm xe đạp công cộng dịp Tết Quý Mão:

