Cường Đô la lần đầu trải nghiệm siêu xe đua Ferrari 488 Challenge

Mới đây, tay chơi siêu xe Cường Đô la - một trong những tay chơi siêu xe hàng đầu tại Việt Nam, cũng là 1 trong 2 người đang sở hữu chiếc Ferrari chính hãng có giá bán đắt đỏ nhất đã có chuyến trải nghiệm rất thú vị tại đường đua quốc tế Sepang, Malaysia. Nhanh chóng sau đó, Cường Đô la đã có nhiều chia sẻ lên mạng xã hội khi được cầm lái 2 mẫu xe đua Ferrari 488 Challenge tại trường đua. Dù đã sở hữu và chạy qua 2 dòng siêu xe Ferrari 488 là GTB và Spider, nhưng đây là lần đầu tiên, tay chơi siêu xe Cường Đô la mới có dịp để trải nghiệm chiếc xe đua Ferrari 488 Challenge với thiết kế, nội thất và sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với xe đường phố.

Dựa trên chiếc xe tiêu chuẩn, Ferrari đã tạo ra 1 chiếc xe đua 488 Challenge với ngoại hình rất hầm hố, trong đó, điểm nhấn chính là xe sở hữu cánh gió đuôi khổng lồ, mặt tiền xe được sửa đổi lại hoàn toàn, đèn pha được che đi hơn 2/3 cùng nhiều nâng cấp khác.



Điểm khác biệt giữa Ferrari 488 Challenge so với xe đường phố nằm ở vô-lăng và 1 màn hình chuyên dụng, để người lái có thể nắm bắt chính xác đường chạy.

Các trang bị tiện ích bên trong khoang lái của Ferrari 488 Challenge có: hệ thống dây điện, khung an toàn chống lật và ghế đua.



Tay lái xe thiết kế hoàn toàn khác biệt so với xe đường phố, màn hình chuyên dụng, để người lái có thể nắm bắt chính xác đường chạy.Siêu xe Ferrari 488 Challenge có 2 bản là tiêu chuẩn và Evo được nâng cấp lên sau khi hãng cho ra đời Ferrari 488 GT3. Cả 2 xe đều sử dụng động cơ V8, dung tích 3.9 lít, sản sinh ra công suất tối đa 670 CV, mô men xoắn cực đại 760 Nm.

Video: Chi tiết siêu xe Ferrari 488 Challenge EVO.





Mới đây, tay chơi siêu xe Cường Đô la - một trong những tay chơi siêu xe hàng đầu tại Việt Nam, cũng là 1 trong 2 người đang sở hữu chiếc Ferrari chính hãng có giá bán đắt đỏ nhất đã có chuyến trải nghiệm rất thú vị tại đường đua quốc tế Sepang, Malaysia. Nhanh chóng sau đó, Cường Đô la đã có nhiều chia sẻ lên mạng xã hội khi được cầm lái 2 mẫu xe đua Ferrari 488 Challenge tại trường đua. Dù đã sở hữu và chạy qua 2 dòng siêu xe Ferrari 488 là GTB và Spider, nhưng đây là lần đầu tiên, tay chơi siêu xe Cường Đô la mới có dịp để trải nghiệm chiếc xe đua Ferrari 488 Challenge với thiết kế, nội thất và sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với xe đường phố.

Dựa trên chiếc xe tiêu chuẩn, Ferrari đã tạo ra 1 chiếc xe đua 488 Challenge với ngoại hình rất hầm hố, trong đó, điểm nhấn chính là xe sở hữu cánh gió đuôi khổng lồ, mặt tiền xe được sửa đổi lại hoàn toàn, đèn pha được che đi hơn 2/3 cùng nhiều nâng cấp khác.



Điểm khác biệt giữa Ferrari 488 Challenge so với xe đường phố nằm ở vô-lăng và 1 màn hình chuyên dụng, để người lái có thể nắm bắt chính xác đường chạy.

Các trang bị tiện ích bên trong khoang lái của Ferrari 488 Challenge có: hệ thống dây điện, khung an toàn chống lật và ghế đua.



Tay lái xe thiết kế hoàn toàn khác biệt so với xe đường phố, màn hình chuyên dụng, để người lái có thể nắm bắt chính xác đường chạy. Siêu xe Ferrari 488 Challenge có 2 bản là tiêu chuẩn và Evo được nâng cấp lên sau khi hãng cho ra đời Ferrari 488 GT3. Cả 2 xe đều sử dụng động cơ V8, dung tích 3.9 lít, sản sinh ra công suất tối đa 670 CV, mô men xoắn cực đại 760 Nm.

Video: Chi tiết siêu xe Ferrari 488 Challenge EVO.