Corvette ZR1 2025 mạnh nhất của Chevrolet sẵn sàng "hạ gục" siêu xe

Chevrolet Corvette thể thao Mỹ vốn nổi tiếng từ lâu là một dòng xe thể thao sở hữu sức mạnh vượt trội đi kèm mức giá tương đối dễ tiếp cận. Thế hệ thứ 8 của Corvette ra mắt năm 2019 được nâng cấp đáng kể về mặt động cơ và trang bị đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng với mức doanh số đáng kể. Tiếp đà lợi thế, Chevrolet mới đây đã cho ra mắt phiên bản hiệu suất cao Corvette ZR1 với khối động cơ V8 đem đến sức mạnh ngang tầm hypercar. Cụ thể, nằm dưới nắp capo của Corvette ZR1 2025 mới là động cơ V8 5,5 lít tăng áp kép với công suất lên đến 1.064 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.121 Nm. Đây là khối động cơ mạnh mẽ nhất mà Chevrolet từng sản xuất tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, sức mạnh của mẫu xe đến từ Mỹ cũng đã vượt qua hàng loạt mẫu siêu xe đến từ các thương hiệu lớn như Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto, McLaren 750S, Pagani Huayra hay Mercedes-AMG One. Động cơ mới trên Corvette ZR1 có tên riêng là LT7 và nó có nhiều điểm chung với LT6 trên Corvette Z06 . Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là khối động cơ mới được cải tiến hệ thống tăng áp, từ đó đem lại công suất đầu ra vượt trội hơn hẳn. Chevrolet cho biết động cơ LT7 có buồng đốt lớn hơn với cấu trúc đã được sửa đổi. Bên cạnh đó, hộp số ly hợp kép tám cấp cũng đã được nâng cấp. Nó có các bánh răng có biên dạng rộng hơn, trục khỏe hơn và khả năng bôi trơn được cải thiện. Kỹ sư trưởng Tadge Juechter – người phụ trách dự án Corvette nhận định ZR1 sở hữu mô-men xoắn sánh ngang với xe đầu kéo chở hàng. Bên cạnh đó, đại diện của hãng cũng cho biết Corvette ZR1 có thể di chuyển thoải mái với tốc độ lên tới 346 km/h và có thể nhanh hơn thế nữa bởi mẫu xe này không bị giới hạn tốc độ tối đa. Trong quá trình thử nghiệm, Chevrolet cho biết Corvette ZR1 đã chạm đến tốc độ 322 km/h trên đường đua Nürburgring ngay trong lần lái thử đầu tiên. Mẫu xe thể thao đến từ Mỹ có khả năng tăng tốc từ 0-402 km/trong vòng chưa đầy 9,7 giây ở tốc độ 241 km/h. Con số này chậm hơn một chút so với đối thủ Dodge Challenger SRT Demon 170, với thời gian 8,91 giây để di chuyển quãng đường tương tự ở tốc độ 243 km/h. Một trang bị nổi bật khác là hệ thống phanh đĩa gốm carbon có kích thước 15,7 inch phía trước và 15,4 inch phía sau. Sự kết hợp giữa khối động cơ mạnh mẽ và hệ thống phanh hiện đại giúp Corvette ZR1 LT7 hoàn thành bài tăng tốc 129-322-129 km/h chỉ trong 24,5 giây, nhanh hơn 22% so với phiên bản ZR1 dùng động cơ C7. Về thiết kế, Chevrolet Corvette ZR1 được phân phối với 2 kiểu dáng là coupe và mui trần. Xe sở hữu gói ngoại thất thể thao hầm hố tương tự những thế hệ trước. Nổi bật nhất vẫn là cơ cấu cánh gió cỡ lớn với các khe gió cắt xẻ tại nhiều vị trí, giúp tăng khả năng khí động học. Mâm xe được làm từ nhôm hoặc sợi carbon, có kích thước 20 hoặc 21 inch, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4S. Ngoài cấu hình cơ bản, Chevrolet cũng cung cấp các gói trang bị nâng cấp cho Corvette ZR1. Đầu tiên là gói hiệu suất ZTK với cánh gió phía sau, ốp mở rộng cản trước, lốp Michelin Pilot Sport Cup 2R và Gurney flap gắn trên mui xe. Bên cạnh đó, gói này cũng can thiệp vào kết cấu bên trong của xe với bộ giảm chấn được chỉnh sửa và lò xo cứng hơn. Trong khi đó, gói Carbon Aero bao gồm tất cả các chi tiết khí động học làm từ vật liệu carbon. Không gian nội thất của Corvette ZR1 vẫn tương tự các phiên bản khác. Một số trang bị nổi bật bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 inch quen thuộc và hệ thống thông tin giải trí 8 inch tích hợp Google và ghế thể thao. Corvette ZR1 sẽ đi vào sản xuất trong năm tới và được sản xuất tại Bowling Green, Kentucky. Chevrolet hiện chưa công bố mức giá bán Corvette ZR1 2025, tuy nhiên con số chắc chắn sẽ cao hơn phiên bản Z06, hiện được bán với giá lên tới 110.100 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng). Video: Corvette ZR1 2025 - chiếc xe mạnh nhất của Chevrolet.

