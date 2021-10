Corvette Z06 2023 - chiếc siêu xe Mỹ mạnh 670 mã lực

Sau khoảng 2 năm kể từ khi ra mắt phiên bản C8 với động cơ đặt giữa nhằm thay thế cho người đàn anh Corvette C7, thương hiệu xe Mỹ mới đây đã quyết định ra mắt phiên bản hiệu năng cao của dòng xe này với tên gọi Corvette Z06 2023 mới. Xe sở hữu động cơ V8 dung tích 5.5 lít có khả năng sản sinh công suất 670 mã lực, giới hạn vòng tua máy đạt 8,600 vòng/phút cùng mức mô-men xoắn đạt 623 Nm tại 6,300 vòng/phút. Chiếc Corvette Z06 hoàn toàn mới này được biết đến là phiên bản hiệu năng cao đầu tiên của Corvette thế hệ thứ tám, đồng thời cũng chính là chiếc Z06 được trang bị động cơ đặt giữa đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Hơn nữa, với trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên 5.5 lít LT6, Chevrolet tự hào khẳng định đây là loại động cơ V8 hút khí tự nhiên mạnh nhất trong lịch sử. Chủ tịch General Motors Mark Reuss cho biết: “Corvette Z06 mới giúp viết lại định nghĩa về siêu xe Mỹ. Mẫu xe đã được xây dựng dựa trên thiết kế đặc biệt với các chi tiết khí động học, các trang bị kỹ thuật đặc biệt dành riêng cho Corvette động cơ đặt giữa nhằm đem lại khả năng vận hành trên đường đua ấn tượng với hiệu năng thuôc tầm đẳng cấp trên thế giới.” Chi tiết hơn, xe được trang bị động cơ V8 trục cam đôi với tên gọi nội bộ là LT6. Động cơ này được tinh chỉnh nhằm hướng tới độ phản hồi nhạy bén hơn cho xe cũng như cải thiện khả năng vận hành trên đường đua. Chevrolet cũng trang bị cho xe hệ thống lọc dầu khô giống với những mẫu xe đua, từ đây giúp tối ưu hóa khả năng vận hành cho chiếc siêu xe hiệu năng cao. Khối động cơ này đã từng được thử nghiệm trên nhiều chiếc xe đua tham gia nhiều giải đua khác nhau trên thế giới. Động cơ này từng được sử dụng trên C8.R và giành được 6 chiến thắng cùng với danh hiệu cho nhà sản xuất trong mùa giải IMSA 2020. Khối động cơ của xe được làm hoàn toàn bằng nhôm nhưng vẫn có đường kính 111,76 mm đặc trưng của dòng xe phân khối nhỏ Chevy. Các đầu trục cam kép trên cao mới được thiết kế với các buồng đốt và cổng nạp được gia công hoàn toàn bằng CNC. Các nắp trục cam được sơn màu đỏ Edge Red nhằm tạo điểm nhấn cho khối động cơ của xe. Các piston của xe được làm bằng nhôm rèn và thanh nối được làm bằng vật liệu titan được rèn cẩn thận nhằm giảm khối lượng và tăng độ bền cho xe. Xe được trang bị hệ thống xả hiệu năng cao với bốn đầu ống xả, từ đây đem lại âm thanh động cơ ấn tượng của động cơ V8 hút khí tự nhiên. Về tổng thể, Corvette Z06 sở hữu những đường nét thiết kế hầm hố, góc cạnh hơn so với C8 nguyên bản, ngoài ra các vè bánh xe cũng đã được mở rộng nhằm phù hợp hơn với thiết kế của chiếc siêu xe hiệu năng cao. Chiều rộng của xe tăng thêm khoảng 9,4 cm so với C8 thông thường với bộ lốp có thông số lớn hơn. Ở phía trước, xe được trang bị bộ mâm 20 inch cùng lốp 275/30 ZR20, phía sau được trang bị bộ mâm 21 inch với lốp 345/25 ZR21. Theo tiêu chuẩn, Corvette Z06 mới sẽ được trang bị lốp Michelin Pilot Sport 4S ZP, tuy nhiên bản Z07 sẽ được trang bị lốp Michelin Sport Cup 2 R ZP. Phần cản trước của xe được lấy cảm hứng từ chính phần cản của chiếc xe đua C8.R mới với khả năng đem tới nhiều không khí hơn truyền tới bộ trao đổi nhiệt nhằm giúp làm mát tốt hơn cho động cơ với vòng tua cao, hệ thống phanh và bộ truyền động nhằm để đảm bảo các bộ phận này có thể hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả. Theo tiêu chuẩn, Z06 được trang bị đi kèm với một bộ chia phía trước mới và một cánh gió phía sau. Các chi tiết này giúp cung cấp lực ép khoảng 165,5 kg ở tốc độ 299,3 km/h. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn gói nâng cấp với các chi tiết bằng carbon với loạt phụ kiện độc đáo như cánh gió sau cỡ lớn hay các phần cánh lướt gió ở cản trước. Hệ thống treo cơ bản của Corvette Stingray vẫn được sử dụng trên Z06 nhưng đã được tinh chỉnh sao cho phù hợp hơn với xe. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị hệ thống Magnetic Selective Ride Control 4.0 để có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành trên đường phố. Để giảm trọng lượng, Chevrolet cũng cung cấp tùy chọn bộ mâm xe bằng sợi carbon có thể giúp giảm khoảng 18,6 kg. Z06 được trang bị vô-lăng bọc sợi carbon, lẫy chuyển số và gói trang trí nội thất bằng sợi carbon mới với nhiều chi tiết trang trí ấn tượng nhằm đem lại vẻ ấn tượng cho khoang nội thất của chiếc xe đua. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các tùy chọn chất liệu bọc nội thất sẽ được Chevrolet cung cấp thêm trong thời gian tới.Giá xe Corvette Z06 2023 chưa công bố, xe sở hữu tới 6 màu sắc tùy chọn cho cùm phanh, 7 tùy chọn mâm xe, 3 tùy chọn ghế ngồi, 6 tùy chọn dây đai an toàn, 2 tùy chọn gói nâng cấp carbon và 1 tùy chọn gói nâng cấp các chi tiết nhôm để khách hàng có thể lựa chọn trang bị cho chiếc Corvette của mình Video: Giới thiệu Corvette Z06 2023 - siêu xe Mỹ mạnh 670 mã lực.

Sau khoảng 2 năm kể từ khi ra mắt phiên bản C8 với động cơ đặt giữa nhằm thay thế cho người đàn anh Corvette C7, thương hiệu xe Mỹ mới đây đã quyết định ra mắt phiên bản hiệu năng cao của dòng xe này với tên gọi Corvette Z06 2023 mới. Xe sở hữu động cơ V8 dung tích 5.5 lít có khả năng sản sinh công suất 670 mã lực, giới hạn vòng tua máy đạt 8,600 vòng/phút cùng mức mô-men xoắn đạt 623 Nm tại 6,300 vòng/phút. Chiếc Corvette Z06 hoàn toàn mới này được biết đến là phiên bản hiệu năng cao đầu tiên của Corvette thế hệ thứ tám, đồng thời cũng chính là chiếc Z06 được trang bị động cơ đặt giữa đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Hơn nữa, với trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên 5.5 lít LT6, Chevrolet tự hào khẳng định đây là loại động cơ V8 hút khí tự nhiên mạnh nhất trong lịch sử. Chủ tịch General Motors Mark Reuss cho biết: “Corvette Z06 mới giúp viết lại định nghĩa về siêu xe Mỹ. Mẫu xe đã được xây dựng dựa trên thiết kế đặc biệt với các chi tiết khí động học, các trang bị kỹ thuật đặc biệt dành riêng cho Corvette động cơ đặt giữa nhằm đem lại khả năng vận hành trên đường đua ấn tượng với hiệu năng thuôc tầm đẳng cấp trên thế giới.” Chi tiết hơn, xe được trang bị động cơ V8 trục cam đôi với tên gọi nội bộ là LT6. Động cơ này được tinh chỉnh nhằm hướng tới độ phản hồi nhạy bén hơn cho xe cũng như cải thiện khả năng vận hành trên đường đua. Chevrolet cũng trang bị cho xe hệ thống lọc dầu khô giống với những mẫu xe đua, từ đây giúp tối ưu hóa khả năng vận hành cho chiếc siêu xe hiệu năng cao. Khối động cơ này đã từng được thử nghiệm trên nhiều chiếc xe đua tham gia nhiều giải đua khác nhau trên thế giới. Động cơ này từng được sử dụng trên C8.R và giành được 6 chiến thắng cùng với danh hiệu cho nhà sản xuất trong mùa giải IMSA 2020. Khối động cơ của xe được làm hoàn toàn bằng nhôm nhưng vẫn có đường kính 111,76 mm đặc trưng của dòng xe phân khối nhỏ Chevy. Các đầu trục cam kép trên cao mới được thiết kế với các buồng đốt và cổng nạp được gia công hoàn toàn bằng CNC. Các nắp trục cam được sơn màu đỏ Edge Red nhằm tạo điểm nhấn cho khối động cơ của xe. Các piston của xe được làm bằng nhôm rèn và thanh nối được làm bằng vật liệu titan được rèn cẩn thận nhằm giảm khối lượng và tăng độ bền cho xe. Xe được trang bị hệ thống xả hiệu năng cao với bốn đầu ống xả, từ đây đem lại âm thanh động cơ ấn tượng của động cơ V8 hút khí tự nhiên. Về tổng thể, Corvette Z06 sở hữu những đường nét thiết kế hầm hố, góc cạnh hơn so với C8 nguyên bản, ngoài ra các vè bánh xe cũng đã được mở rộng nhằm phù hợp hơn với thiết kế của chiếc siêu xe hiệu năng cao. Chiều rộng của xe tăng thêm khoảng 9,4 cm so với C8 thông thường với bộ lốp có thông số lớn hơn. Ở phía trước, xe được trang bị bộ mâm 20 inch cùng lốp 275/30 ZR20, phía sau được trang bị bộ mâm 21 inch với lốp 345/25 ZR21. Theo tiêu chuẩn, Corvette Z06 mới sẽ được trang bị lốp Michelin Pilot Sport 4S ZP, tuy nhiên bản Z07 sẽ được trang bị lốp Michelin Sport Cup 2 R ZP. Phần cản trước của xe được lấy cảm hứng từ chính phần cản của chiếc xe đua C8.R mới với khả năng đem tới nhiều không khí hơn truyền tới bộ trao đổi nhiệt nhằm giúp làm mát tốt hơn cho động cơ với vòng tua cao, hệ thống phanh và bộ truyền động nhằm để đảm bảo các bộ phận này có thể hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả. Theo tiêu chuẩn, Z06 được trang bị đi kèm với một bộ chia phía trước mới và một cánh gió phía sau. Các chi tiết này giúp cung cấp lực ép khoảng 165,5 kg ở tốc độ 299,3 km/h. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn gói nâng cấp với các chi tiết bằng carbon với loạt phụ kiện độc đáo như cánh gió sau cỡ lớn hay các phần cánh lướt gió ở cản trước. Hệ thống treo cơ bản của Corvette Stingray vẫn được sử dụng trên Z06 nhưng đã được tinh chỉnh sao cho phù hợp hơn với xe. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị hệ thống Magnetic Selective Ride Control 4.0 để có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành trên đường phố. Để giảm trọng lượng, Chevrolet cũng cung cấp tùy chọn bộ mâm xe bằng sợi carbon có thể giúp giảm khoảng 18,6 kg. Z06 được trang bị vô-lăng bọc sợi carbon, lẫy chuyển số và gói trang trí nội thất bằng sợi carbon mới với nhiều chi tiết trang trí ấn tượng nhằm đem lại vẻ ấn tượng cho khoang nội thất của chiếc xe đua. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các tùy chọn chất liệu bọc nội thất sẽ được Chevrolet cung cấp thêm trong thời gian tới. Giá xe Corvette Z06 2023 chưa công bố, xe sở hữu tới 6 màu sắc tùy chọn cho cùm phanh, 7 tùy chọn mâm xe, 3 tùy chọn ghế ngồi, 6 tùy chọn dây đai an toàn, 2 tùy chọn gói nâng cấp carbon và 1 tùy chọn gói nâng cấp các chi tiết nhôm để khách hàng có thể lựa chọn trang bị cho chiếc Corvette của mình Video: Giới thiệu Corvette Z06 2023 - siêu xe Mỹ mạnh 670 mã lực.