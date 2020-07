Có nên mua Isuzu Mu-X đời 2019 từ 780 triệu tại Việt Nam?

Mẫu xe Isuzu Mu-X đời 2019 đã qua sử dụng là một lựa chọn đáng quan tâm dành cho những khách hàng đang có nhu cầu mua 7 chỗ cỡ trung, nhưng muốn tiết kiệm chi phí mua xe. Chiếc Isuzu Mu-X máy dầu đời 2019 bản 1 cầu số tự động đã lăn bánh được 10.000km đang được chào bán với giá chỉ 780 triệu đồng, đây là một mức giá khá hấp dẫn giúp người mua tiết kiệm chi phí kha khá so với lựa chọn “đập hộp” một chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động 1 cầu (2.4AT 4x2) đang có giá 1,096 tỷ đồng (chưa lăn bánh); hay chọn Fortuner máy dầu số tự động 1 cầu cùng đời 2019, đã qua sử dụng có giá bán lại giao động từ 890 – hơn 900 triệu đồng. Trong phân khúc xe SUV 7 chỗ cỡ trung, mẫu xe Isuzu Mu-X là một lựa chọn có giá bán khá hấp dẫn trong phân khúc. Tại thời điểm hồi đầu tháng 3 năm nay, một số đại lý Isuzu đã giảm mạnh giá bán từ 60 - 200 triệu đồng để đẩy hàng tồn cho Mu-X. Điều này đã khiến xe cũ ngoài thị trường bị rớt giá một phần. Tại thời điểm trước đó, Isuzu Mu-X đời 2019 bản “PRESTIGE” có giá 960 triệu đồng, sau đó các đại lý giảm giá xuống còn 870 triệu đồng. Isuzu Mu-X đời 2019 bản máy dầu 1 cầu số tự động này sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 1.9L Ddi Blue Power có công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô men xoắn 350 Nm tại 1.800-2.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (4x2) thông qua hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Mặc dù không mạnh mẽ khi lướt qua thông số, nhưng động cơ này vẫn mang hiệu suất đủ dùng, đảm bảo xe vận hành trơn tru trên đường phố, xa lộ. Cùng với “người anh em” bán tải D-Max, dòng SUV Mu-X mang những ưu điểm nổi trội như động cơ dầu cực kỳ bền bỉ đã được kiểm chứng, rất đáng tin cậy để sử dụng lâu dài, bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Chính vì thế, Isuzu Mu-X rất thích hợp dành cho những khách hàng mua xe 7 chỗ để chạy dịch vụ. Dẫu vậy, nếu so với các đối thủ, Mu-X có nhược điểm nằm ở thiết kế không lộng lẫy, ít đại lý phân phối bảo dưỡng. Nội thất của xe sử dụng ghế da màu be tạo nên cảm giác rộng rãi. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng. Vô-lăng được tích hợp các nút điều khiển âm lượng và đàm thoại rảnh tay và cruise control. Hệ thống giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch với 2 cổng USB sạc nhanh cho điện thoại, tính năng Apple Carplay hay Android Auto, đi cùng với dàn âm thanh 6 loa. Đặc biệt, ở hàng ghế sau của Mu-X có thêm “đặc sản” là màn hình 10,2 inch kèm remote điều khiển từ xa. Bên cạnh một số tiện nghi khác như: khởi động bằng nút bấm + chìa khoá thông minh, điều hoà tự động,… Với thiết kế bền dáng, giá bán tốt, động cơ bền bỉ tiết kiệm với khả năng vận hành tương đối ổn và đủ dùng, Isuzu Mu-X 1.9L giá rẻ là một lựa chọn “đáng đồng tiền bát gạo” dành cho khách hàng Việt mua SUV 7 chỗ với chi phí vừa phải. Video: Chi tiết Isuzu Mu-X đời 2016 máy dầu tại Việt Nam.

