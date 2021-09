Có nên mua BMW 116i đời 2013, chỉ 500 triệu đồng ở Hà Nội?

Chiếc hatchback hạng sang cỡ nhỏ BMW 116i đời 2013 này thuộc dòng 1-Series được xem là lựa chọn đúng phong cách và đáng quan tâm cho những doanh nhân trẻ vừa khởi nghiệp. Chiếc xe trong bài viết này được chủ nhân tại Hà Nội đăng ký vào năm 2014 chạy khoảng 6 năm và đang chào bán trên sàn xe cũ với ngoại hình còn khá nguyên bản. BMW 116i cỡ nhỏ nằm trong phân khúc hatchback 5 cửa phổ thông phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.325 x 1.765 x 1.421 (mm) chiều dài cơ sở 2.690 mm. Với kích thước này, 116i dài hơn đối thủ Mercedes A-Class khoảng 33mm trong khi chiều rộng, cao và chiều dài sơ sở lại ngắn hơn. Phong cách thiết kế của mẫu xe cỡ nhỏ này vẫn mang những nét thể thao đặc trưng của BMW với cụm đèn pha vuốt nhọn hướng vào lưới tản nhiệt, đường gân trên nắp capô dạng chữ V. Cản trước với những đường nét cứng cáp, đèn sương mù được tích hợp vào trong hốc gió... Cụm đèn hậu với kích thước lớn và thiết kế lạ mắt, dãy đèn phanh được bố trí nổi bật trên phần chóp sau của mui xe. Các đường ngang ở cản sau và cốp sau tạo cảm giác bề ngang của xe trông rộng hơn. BMW 1 Series đời 2013 được trang bị bộ mâm hợp kim nan 17-inch hình chữ Y, kiểu 280, lốp xe an toàn Runflat được trang bị tiêu chuẩn. Nội thất của BMW 116i được thiết kế với màn hình trung tâm kích thước 6,5 inch được đặt hướng về phía người lái giúp dễ dàng quan sát hơn. Các trang bị tiện nghi trong xe cũng được trang bị khá tốt với tay lái bọc da tích hợp các nút bấm điều khiển, ghế ngồi bọc da. Hệ thống điều hòa không khí tự động, cốp xe tự động... Hệ thống giải trí của xe thời điểm đó chỉ là CD/ BMW Radio với chức năng đánh dấu các kênh ưa thích. Đặc biệt, chức năng kết nối điện thoại rảnh tay kết hợp cổng USB đảm bảo cho người lái nhận cuộc gọi nhưng vẫn an toàn khi vận hành xe. BMW 116i được trang bị động cơ TwinPower Turbo 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1,6 lít cho công suất 136 mã lực, mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại vòng tua máy 1.350 vòng/phút. Sức mạnh này khi kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong vòng 8,5 giây, tốc độ tối đa của xe đạt 210 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình cho mẫu BMW 116i đời 2013 hatchback này là 5,3 lít/100 km. So với các đối thủ cùng phân hạng thì 116i là mẫu xe duy nhất được trang bị hệ dẫn động cầu sau giúp mang lại cảm giác lái tốt hơn. Ngoài ra với chức năng chuyển đổi chế độ vận hành (Driving Experience Control) bao gồm 3 chế độ Sport, Comfor và Eco Pro. Chức năng này cho phép BMW 116i thay đổi chế độ vận hành và độ cứng hệ thống giảm xóc mang đến sự thoải mái ở từng điều kiện đường khác nhau. Mức giá xe BMW 116i 2013 khi được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ BMW EURO AUTO thời điểm đó (đã bao gồm VAT) là 1,262 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này sau 8 năm đang được chủ nhân chào bán khoảng hơn 500 triệu đồng, khá phù hợp với những người mới chơi và yêu thích thương hiệu “cánh quạt xanh xứ Bavaria”. Video: Chi tiết BMW 116i đời 2013 tại việt Nam.

