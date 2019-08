Cơ hội cuối cùng để các đại gia mua Rolls-Royce Ghost

Được hãng xe sang Rolls-Royce hé lộ trước bởi bản concept 200EX tại triển lãm Geneva cách đây 10 năm, Ghost đã trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng xe siêu sang Anh Quốc. Có tuổi đời khoảng 1 thập kỷ, sắp tới Rolls-Royce Ghost sẽ chính thức bị ngừng sản xuất để nhường chỗ cho thế hệ mới. Để tiễn đưa dòng sedan siêu sang này, Rolls-Royce vừa công bố sẽ tạo ra một bộ sưu tập những phiên bản đặc biệt cuối cùng của Ghost với tên gọi Zenith Collection. Có số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc, nhưng từng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost trong bộ sưu tập Zenith gần như không khác biệt so với các phiên bản bình thường khác. Điểm phân biệt rõ nhất của phiên bản này chỉ nằm ở dòng chữ Ghost Zenith Collection nằm bên dưới chân biểu tượng "goá phụ bay" Spirit of Ecstasy ở phần đầu xe. Khách hàng mua xe có thể lựa chọn một số màu sắc như đỏ Bohemian kết hợp đen Diamond, xanh Iguazu/trắng Andalusian và bạc Premiere/trắng Arctic. Những điểm tinh tuý nhất của series Ghost cuối cùng hội tụ hoàn toàn bên trong cabin siêu sang. Ở bệ trung tâm của mỗi chiếc xe thuộc bộ sưu tập Zenith là một tấm bảng kim loại nhỏ đúc từ một phần biểu tượng Spirit of Ecstasy trên chiếc xe ý tưởng 200EX được nấu chảy. Ngoài ra khu vực này còn được ốp kim loại khắc một phần bản vẽ kỹ thuật của 200EX. Chiếc đồng hồ cơ trên bảng táp-lô cũng có dòng chữ Ghost Zenith Collection. Da đục lỗ thông hơi được bọc trên các tấm ốp cửa, kết hợp cùng với đèn nền trang trí và các tấm gỗ ốp thượng hạng đem tới không khí ấm cúng cho cabin. Không chỉ gợi nhớ về chiếc 200EX, các phiên bản Ghost Zenith còn là sự tri ân với chiếc Rolls-Royce đầu tiên mang tên gọi bóng ma: Silver Ghost đời 1907. Điều này được thể hiện rõ ở bệ tì tay hàng ghế sau chần chỉ với hoa văn tương tự. Các model với trục cơ sở dài sẽ có trần thêu chỉ gợi nhớ về biểu tượng Spirit of Ecstasy, trong khi những chiếc Ghost Zenith trục cơ sở ngắn được trang trí bởi "bầu trời ngàn sao" cấu thành từ hơn 1.340 đèn sợi quang. Rolls-Royce không công bố giá bán chính thức cho mỗi chiếc Ghost Zenith Collection mới, nhưng hãng cho biết "sổ đặt hàng dành cho bộ sưu tập này sẽ đóng vĩnh viễn" đối với các khách hàng chậm chân. Video: Ngắm bộ sưu tập Rolls-Royce Zenith Collection hoàn toàn mới.

Được hãng xe sang Rolls-Royce hé lộ trước bởi bản concept 200EX tại triển lãm Geneva cách đây 10 năm, Ghost đã trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng xe siêu sang Anh Quốc. Có tuổi đời khoảng 1 thập kỷ, sắp tới Rolls-Royce Ghost sẽ chính thức bị ngừng sản xuất để nhường chỗ cho thế hệ mới. Để tiễn đưa dòng sedan siêu sang này, Rolls-Royce vừa công bố sẽ tạo ra một bộ sưu tập những phiên bản đặc biệt cuối cùng của Ghost với tên gọi Zenith Collection. Có số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc, nhưng từng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost trong bộ sưu tập Zenith gần như không khác biệt so với các phiên bản bình thường khác. Điểm phân biệt rõ nhất của phiên bản này chỉ nằm ở dòng chữ Ghost Zenith Collection nằm bên dưới chân biểu tượng "goá phụ bay" Spirit of Ecstasy ở phần đầu xe. Khách hàng mua xe có thể lựa chọn một số màu sắc như đỏ Bohemian kết hợp đen Diamond, xanh Iguazu/trắng Andalusian và bạc Premiere/trắng Arctic. Những điểm tinh tuý nhất của series Ghost cuối cùng hội tụ hoàn toàn bên trong cabin siêu sang. Ở bệ trung tâm của mỗi chiếc xe thuộc bộ sưu tập Zenith là một tấm bảng kim loại nhỏ đúc từ một phần biểu tượng Spirit of Ecstasy trên chiếc xe ý tưởng 200EX được nấu chảy. Ngoài ra khu vực này còn được ốp kim loại khắc một phần bản vẽ kỹ thuật của 200EX. Chiếc đồng hồ cơ trên bảng táp-lô cũng có dòng chữ Ghost Zenith Collection. Da đục lỗ thông hơi được bọc trên các tấm ốp cửa, kết hợp cùng với đèn nền trang trí và các tấm gỗ ốp thượng hạng đem tới không khí ấm cúng cho cabin. Không chỉ gợi nhớ về chiếc 200EX, các phiên bản Ghost Zenith còn là sự tri ân với chiếc Rolls-Royce đầu tiên mang tên gọi bóng ma: Silver Ghost đời 1907. Điều này được thể hiện rõ ở bệ tì tay hàng ghế sau chần chỉ với hoa văn tương tự. Các model với trục cơ sở dài sẽ có trần thêu chỉ gợi nhớ về biểu tượng Spirit of Ecstasy, trong khi những chiếc Ghost Zenith trục cơ sở ngắn được trang trí bởi "bầu trời ngàn sao" cấu thành từ hơn 1.340 đèn sợi quang. Rolls-Royce không công bố giá bán chính thức cho mỗi chiếc Ghost Zenith Collection mới , nhưng hãng cho biết "sổ đặt hàng dành cho bộ sưu tập này sẽ đóng vĩnh viễn" đối với các khách hàng chậm chân. Video: Ngắm bộ sưu tập Rolls-Royce Zenith Collection hoàn toàn mới.