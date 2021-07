Cô gái này kiếm hơn 70 tỷ đồng mỗi năm nhờ lái thử ôtô

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã khiến "review xe" - lái thử ôtô hay đánh giá xe đã trở thành một nghề được nhiều người theo đuổi. Nói đến những gương mặt thành công nhất trong làng lái thử và đánh giá xe trên thế giới, không thể không nhắc tới Alex Hirshi. Cô gái này hiện được nhiều người trên thế giới biết đến thông qua tài khoản mạng xã hội Supercar Blondie. Alex vốn sinh ra và lớn lên ở Queensland, Úc. Tuy nhiên, vào năm 2008, cô cùng chồng đã chuyển đến sống ở thành phố Dubai để làm nghề đánh giá xe cho một chương trình phát thanh. Sau 5 năm, Alex đã bỏ nghề để tập trung vào những nội dung liên quan đến siêu xe của riêng mình. Nhờ đó, cô đã trở thành một trong những người thành công nhất trong giới review xe thế giới. Với tổng cộng 14,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Alex có thể kiếm được hơn 6.000 Bảng (191 triệu đồng) cho một video đăng lên mạng xã hội Tiktok. Công ty cho thuê xe Leasing Options ước tính Supercar Blondie kiếm được khoảng 2,2 triệu Bảng (tương đương 70,2 tỷ đồng) mỗi năm nhờ nghề lái thử xe. Trên tài khoản mạng xã hội của Supercar Blondie thường xuyên xuất hiện video hoặc hình ảnh về những chiếc xe đắt nhất, được khao khát nhất trên thị trường. Không khó để tìm thấy những bức ảnh chụp Alex bên siêu xe của các thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Aston Martin, Pagani, Bugatti hay McLaren với nền long lanh phía sau. Ngoài ra, Supercar Blondie còn từng xuất hiện trên kênh truyền hình Top Gear của đài BBC. Cô cũng không ít lần chụp ảnh chung với những người nổi tiếng như nam tài tử Vin Diesel của series phim "Fast and Furious" hay Aaron Paul của "Breaking Bad". Trong một bài phỏng vấn độc quyền với tờ The Sun của Anh vào năm 2019, Alex đã hé lộ bí quyết để trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của thế giới giải trí xe cộ. Theo Alex, sau khi chuyển đến Dubai, cô đã dần thiết lập mối quan hệ với hãng xe sang Bentley. Sau đó, Alex bắt đầu lái thử và đánh giá những chiếc xe sang của thương hiệu này. Blondie cho biết, "Tôi bắt đầu đăng trải nghiệm lái những chiếc xe này lên mạng xã hội. Bentley đưa thêm xe cho tôi và tôi thực hiện thêm video", Supercar Blondie chia sẻ với phóng viên tờ The Sun. "Tôi cố gắng biến nó thành điều gì đó lớn hơn, thế nên tôi bắt đầu gõ cửa một số hãng xe như Ferrari và McLaren". "Vào thời điểm đó, chưa từng có ai làm việc giống tôi. Chuyên gia ôtô nói về xe hơi thì không thiếu. Tuy nhiên, không có nhiều người có thể khiến xe hơi trở nên thú vị", Alex cho biết thêm. "Thế nên, tôi muốn làm cho video của mình trở nên thú vị và chỉ ra một số chi tiết ấn tượng mà mọi người đều thấy thích thú". Blondie cho biết. Với nội dung "dễ tiêu hóa", Alex cùng chồng và người quay phim tên Nik đã phá vỡ truyền thống, thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi, quốc gia cũng như giới tính. "Công chúng bình thường không có hứng thú với những điều mấu chốt về một chiếc ôtô. Chúng tôi cố gắng càng có ít hội thoại trong video càng tốt. Tôi muốn cố gắng lôi kéo càng nhiều người hứng thú với nội dung của tôi càng tốt. Thế nên video của tôi phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tôi sử dụng sự hài hước để thu hút mọi người đến với xe hơi và tập trung vào hình ảnh trực quan càng nhiều càng tốt", Supercar Blondie giải thích. "Những gì mọi người sẽ thấy ở nền tảng của tôi là góc nhìn khác biệt về xe hơi. Do đó, tôi vẫn nói cùng ngôn ngữ với công chúng. Tôi không muốn những video của mình quá kỹ thuật", Supercar Blondie kết luận. Video: Cô nàng review Supercar Blondie đến Ấn Độ như một minh tinh.

