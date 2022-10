Citroen Oli 2023 - xe ôtô điện "siêu sạch" làm từ vật liệu tái chế

Ý tưởng về mẫu xe điện được làm từ vật liệu tái chế là mẫu xe đầu tiên tích hợp logo và nhận diện thương hiệu mới của Citroen. Citroen Oli 2023 mới phiên bản Concept được ra mắt trước khi áp dụng cho các mẫu xe thương mại bắt đầu từ năm sau. Citroen mô tả Oli (phát âm là “all-e”) được ví như một “phòng thí nghiệm trên bánh xe”. Citroen Oli 2023 chạy điện sở hữu phong cách thân xe độc đáo bao gồm kính chắn gió thẳng đứng phía trước, cửa mở ngược để dễ dàng tiếp cận khoang nội thất đầy màu sắc. Trong khi bản Concept có vẻ khí động học hơn khi lùi xe, Citroen đã bổ sung hệ thống “ống dẫn khí” trên nắp ca-pô để giảm lực cản cho xe. Ở phần cản trước, mẫu xe Citroen Oli từ nhựa tái chế sở hữu kiểu dáng không có lưới tản nhiệt cũng như biểu tượng hình bầu dục mới. Phần sau được sơn màu hồng ngoại, phù hợp với khung kính chắn gió, nắp bánh xe, các điểm nhấn cản và toàn bộ cabin. Đèn pha LED hình hộp chữ C tích hợp cửa hút gió, với đèn hậu LED làm theo kiểu tương tự. Các cản trước và sau tích hợp các chi tiết nhựa và tấm trượt có hình dạng giống hệt nhau, với các bộ phận chiếu sáng bổ sung. Chắn bùn săn chắc kết hợp hình tròn với đỉnh phẳng, trong khi cặp chi tiết bảo vệ kiểu airbump trên cửa đối xứng cũng có mặt. Trong hương vị Citroen điển hình, các cửa sổ bên dường như không mở, với kính cửa sau hạ thấp hơn so với đường đai ngang. Các bánh xe tương lai được làm từ thép và nhôm, được bọc trong lốp xe ý tưởng Goodyear Eagle GO được thiết kế để tăng tuổi thọ. Tấm ngăn khoang xe có thể tháo rời và có thể mở rộng chiều dài từ 679 mm lên 1,050 mm nhờ cửa hậu gập. Với chiều rộng 994 mm và chiều cao tối đa 582 mm khi không đặt bảng điều khiển, khoang sau có thể chứa các vật dụng lớn hơn so với một chiếc cốp thông thường. Khoang nội thất của xe được cấu hình bốn chỗ ngồi riêng biệt. Ghế được làm bằng nhựa nhiệt dẻo Polyurethane (TPU) với lưới in 3D trên tựa lưng, được gắn trên khung hình ống gắn với sàn xe thông qua các vòng cách ly hấp thụ va chạm. Mẫu xe được trang bị ít bộ phận hơn nhiều so với một chiếc xe hơi thông thường. Thay vì nhiều màn hình cảm ứng lớn, các nhà thiết kế của Citroen đã thêm một đế cắm điện thoại thông minh, năm công tắc bật tắt cho điều hòa không khí, ổ cắm USB và một kệ thực tế làm bằng Elastollan. Tuy nhiên, mẫu xe có một màn hình duy nhất để chiếu thông tin được gọi là Smartband được đăt nằm trên đế của kính chắn gió. Điều thú vị là tất cả các chức năng đều được điều khiển thông qua một phím điều khiển gắn trên vô lăng. Như với tất cả các mẫu xe Citroen, Oli đang tích hợp triết lý “Tiện nghi nâng cao”, đồng thời mang lại nhiều tính thực dụng. Sàn mô-đun được làm bằng bọt polyurethane nhiệt dẻo mở rộng một mảnh (E-TPU), có thể được thay thế và mã hóa màu. Các ô cửa cũng được đơn giản hóa với các thùng đựng đồ lớn và thiết kế đơn giản. Mặc dù chạy hoàn toàn bằng điện, trọng lượng mục tiêu của Oli là 1.000 kg. Nhờ mức tiêu thụ thấp 10kWh/100km, mẫu xe có thể vận hành khoảng 400 km mỗi lần sạc, với pin 40kWh có thể sạc từ 20-80 phần trăm trong 23 phút. Tốc độ tối đa của xe đã được giới hạn ở mức 110 km/h. Video: Citroen Oli 2023 - xe ôtô điện làm từ vật liệu tái chế.

