"Soi" Citroen Ami chạy điện độc lạ hơn 300 triệu tại Việt Nam

Với tài chính hơn 300 triệu đồng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc lựa chọn mẫu xe VinFast Fadil, ông trùm trong phân khúc xe hạng A và thậm chí là toàn ngành tô. Nhưng nếu ai đó thích sự độc lạ, Citroen Ami có thể là mẫu xe khá lạ mắt để trải nghiệm. Chiếc Citroen Ami nhập khẩu mới về nước thông qua 1 garage sửa xe có tiếng cũng là đơn vị hay mang các hàng độc về cho đại gia Việt chơi. Xe xuất hiện tại dải đất hình chữ S vào tháng 3 đầu năm nay và đến hiện tại, xe đang được rao bán. Chỉ từ 300 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc xe Citroen Ami hàng hiếm tại Việt Nam, mức giá này chưa bao gồm chi phí ra biển số. Người bán khẳng định có thể ra biển cho mẫu xe Citroen Ami này. Tất nhiên là khá khập khiễng khi so sánh Citroen Ami với mẫu xe VinFast Fadil, đơn giản mẫu xe của Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn từ thiết kế, số chỗ ngồi đến các đại lý bảo dưỡng và quan trọng là có thể đi đến bất cứ đâu tại dải đất hình chữ S mà không lo về nhiên liệu. Trong khi đó, chiếc xe Citroen Ami chạy điện này phù hợp với xe dạo phố hơn khi nội thất chỉ có 2 chỗ ngồi và trang bị khá nghèo nàn so với thông tin của VinFast Fadil, bên cạnh đó, xe sở hữu động cơ điện với phạm vi hoạt động chỉ 70 km, tốc độ tối đa 45 km/h và thời gian sạc đầy pin là 3 tiếng. Điều này có thể thấy, nếu chủ nhân mang xe Citroen Ami di chuyển từ Sài Gòn - Vũng Tàu chơi sẽ có thể mất thời gian 6 tiếng, chậm hơn 3 tiếng so với cả xe máy. Và thời gian di chuyển về cũng vậy, tuy nhiên, nếu chẳng may trên đường bị kẹt xe, ám ảnh xe hết pin giữa chừng sẽ rất có thể xảy ra. Chiếc xe Citroen Ami đầu tiên về nước có ngoại thất xe màu xám xi măng cùng với đó là các họa tiết màu đen, xe đi kèm theo đó là bộ la-zăng nan hoa được sơn 2 tông màu tương phản. Trên nóc xe được sơn đen nhám cùng với 2 thanh giá đồ. Ở nước ngoài, Citroen Ami dành cho các đơn vị chở hàng và những thiếu niên trên 14 tuổi có thể điều khiển xe ra đường mà không cần có bằng lái. Cung cấp sức mạnh cho xe Citroen Ami là mô-tơ điện và cụm pin 5,5 kWh nằm bên dưới sàn, hệ truyền động bằng điện này cho phép mẫu xe Ami đạt vận tốc tối đa 45 km/h. Video: Chi tiết Citroen Ami chạy điện đầu tiên về Việt Nam.

Với tài chính hơn 300 triệu đồng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc lựa chọn mẫu xe VinFast Fadil, ông trùm trong phân khúc xe hạng A và thậm chí là toàn ngành tô. Nhưng nếu ai đó thích sự độc lạ, Citroen Ami có thể là mẫu xe khá lạ mắt để trải nghiệm. Chiếc Citroen Ami nhập khẩu mới về nước thông qua 1 garage sửa xe có tiếng cũng là đơn vị hay mang các hàng độc về cho đại gia Việt chơi. Xe xuất hiện tại dải đất hình chữ S vào tháng 3 đầu năm nay và đến hiện tại, xe đang được rao bán. Chỉ từ 300 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc xe Citroen Ami hàng hiếm tại Việt Nam, mức giá này chưa bao gồm chi phí ra biển số. Người bán khẳng định có thể ra biển cho mẫu xe Citroen Ami này. Tất nhiên là khá khập khiễng khi so sánh Citroen Ami với mẫu xe VinFast Fadil, đơn giản mẫu xe của Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn từ thiết kế, số chỗ ngồi đến các đại lý bảo dưỡng và quan trọng là có thể đi đến bất cứ đâu tại dải đất hình chữ S mà không lo về nhiên liệu. Trong khi đó, chiếc xe Citroen Ami chạy điện này phù hợp với xe dạo phố hơn khi nội thất chỉ có 2 chỗ ngồi và trang bị khá nghèo nàn so với thông tin của VinFast Fadil, bên cạnh đó, xe sở hữu động cơ điện với phạm vi hoạt động chỉ 70 km, tốc độ tối đa 45 km/h và thời gian sạc đầy pin là 3 tiếng. Điều này có thể thấy, nếu chủ nhân mang xe Citroen Ami di chuyển từ Sài Gòn - Vũng Tàu chơi sẽ có thể mất thời gian 6 tiếng, chậm hơn 3 tiếng so với cả xe máy. Và thời gian di chuyển về cũng vậy, tuy nhiên, nếu chẳng may trên đường bị kẹt xe, ám ảnh xe hết pin giữa chừng sẽ rất có thể xảy ra. Chiếc xe Citroen Ami đầu tiên về nước có ngoại thất xe màu xám xi măng cùng với đó là các họa tiết màu đen, xe đi kèm theo đó là bộ la-zăng nan hoa được sơn 2 tông màu tương phản. Trên nóc xe được sơn đen nhám cùng với 2 thanh giá đồ. Ở nước ngoài, Citroen Ami dành cho các đơn vị chở hàng và những thiếu niên trên 14 tuổi có thể điều khiển xe ra đường mà không cần có bằng lái. Cung cấp sức mạnh cho xe Citroen Ami là mô-tơ điện và cụm pin 5,5 kWh nằm bên dưới sàn, hệ truyền động bằng điện này cho phép mẫu xe Ami đạt vận tốc tối đa 45 km/h. Video: Chi tiết Citroen Ami chạy điện đầu tiên về Việt Nam.