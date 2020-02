Chưa ra mắt Outlander 2020, Mitsubishi Việt Nam đã giảm 55 triệu

Mới đây, trên trang chủ của Mitsubishi Việt Nam đã đăng hình ảnh úp mở về Outlander 2020 với thời điểm ra mắt được ấn định vào ngày 17/2 tới đây. Cũng trong dịp này, hãng xe Nhật Bản đã chính thức mở cọc cho mẫu Mitsubishi Outlander 2020 mới 7 chỗ này với một số quà tặng, ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Cụ thể, nếu đặt sớm phiên bản Mitsubishi Outlander 2.0 CVT mới, người dùng sẽ được tặng ghế da cùng bảo hiểm vật chất trị giá 20,5 triệu đồng. Trong khi đó, gói ưu đãi áp dụng cho phiên bản 2.0 CVT Premium gồm camera 360 độ và hệ thống âm thanh Rockford Fosgate trị giá 55 triệu đồng. Cách đây không lâu, thông tin về sự xuất hiện của Mitsubishi Outlander mới đã được tư vấn bán hàng hé lộ với khách. Theo đó, đây sẽ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một số trang bị mới đáng chú ý. Tuy nhiên, vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu crossover này sẽ không có quá nhiều thay đổi về thiết kế. Theo như hình ảnh được Mitsubishi Việt Nam hé lộ, một số chi tiết của Outlander được thay đổi nhẹ như lưới tản nhiệt với thanh crôm mỏng hơn, cụm đèn chiếu sáng LED và ốp cản trước mới. Ngoài ra, tham khảo các phiên bản đã ra mắt ở thị trường Đông Nam Á hay Úc trước đó, rất có thể Outlander mới tại Việt Nam sẽ có thiết kế mâm và ốp cản sau mới. Nếu được áp dụng thiết kế mới giống với xe ở thị trường nước ngoài, nội thất của Mitsubishi Outlander 2020 sắp ra mắt Việt Nam sẽ có cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau, đây là nâng cấp rất thiết thực so với phiên bản cũ. Trang bị thêm cổng sạc USB cho hành khách phía sau (phía sau tay vịn trung tâm). Bên cạnh các trang bị khác như: trang trí nội thất, cửa sổ một chạm cho tất cả 04 cửa, phanh tay điện tử,… Về an toàn và hỗ trợ lái, bên cạnh một số trang bị trước đó như 07 túi khí, phanh ABS-EBD-BA, cân bằng điện tử (ASTC), khởi hành ngang dốc (HAS), kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp (BOS) và camera lùi. Ngoài ra còn có hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) hay kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control),… như bán tải Triton facelift 2020. Động cơ của xe sẽ không thay đổi do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Cụ thể, động cơ trên các bản 2.0 có dung tích 2.0L, phối hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa lên tới 143 mã lực. Giá bán của Outlander 2020 được dự đoán sẽ tăng nhẹ so với phiên bản hiện tại vốn đang có giá bán khởi điểm từ 808 – 1.049 tỷ đồng (cho 03 phiên bản). Sau khi được ra mắt, Mitsubishi Outlander 2020 chắc chắn sẽ là “làn gió” mới trong phân khúc CUV 5+2 tại thị trường Việt, đồng thời tăng tính cạnh tranh hơn với các đối thủ như Honda CR-V, Nissan X-Trail, Hyundai SantaFe hay Kia Sorento. Thông tin về phiên bản - trang bị & mức giá sẽ được tiết lộ vào ngày ra mắt. Video: Mitsubishi Outlander bản nâng cấp sắp về Việt Nam.

