Chưa bán ở Việt Nam Omoda 5 đã nâng cấp, giá từ 377 triệu đồng

Omoda 5 là mẫu SUV cỡ B đã bắt đầu được bày bán tại Trung Quốc vào hồi tháng 7/2022. Sau gần 2 năm, hãng xe Chery đã bổ sung phiên bản mới mang tên Guardian Edition cho dòng SUV này. Tại thị trường Trung Quốc, Chery Omoda 5 Guardian Edition 2024 có 2 bản trang bị là Plus và Pro. Giá xe Chery Omoda 5 2024 lần lượt cho 2 phiên bản này 109.900 Nhân dân tệ (tương đương 377 triệu đồng) và 114.900 Nhân dân tệ (khoảng 394 triệu đồng). Khi đặt cọc mua xe, khách hàng Trung Quốc sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt, trong đó có tặng tiền mặt 20.000 Nhân dân tệ (68 triệu đồng) trong thời gian giới hạn. So với phiên bản cũ, Chery Omoda 5 Guardian Edition sở hữu ngoại hình không có gì khác biệt, trừ vành la-zăng. Vành của mẫu xe này có thiết kế 5 chấu kép và sơn màu xám thay vì đen bóng như bản cũ. Những chi tiết thiết kế ngoại thất còn lại của xe như lưới tản nhiệt không viền cỡ lớn, hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe, kính cửa sổ hẹp, cánh gió mui, cánh gió sau tích hợp đèn hậu và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật mạ crôm đều được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Bên trong xe, Chery Omoda 5 Guardian Edition cũng chỉ được cải tiến nhẹ về mặt thiết kế. Đáng chú ý nhất là khu vực cụm điều khiển trung tâm với cần số pha lê mới, học theo phong cách của những mẫu xe sang như BMW và Volvo. Nội thất của Chery Omoda 5 Guardian Edition được bọc da phối 2 màu trẻ trung và hiện đại hơn. Xe vẫn sở hữu vô lăng vát đáy, tích hợp phím chức năng, màn hình 24,6 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, hệ thống âm thanh Sony, hệ thống đèn viền LED 64 màu trang trí nội thất và tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Ngoài ra, xe còn được trang bị công nghệ Lion 5.0 AI Technology Smart Cockpit với 15 tính năng tương tác nhận diện cảm xúc. Trang bị an toàn của Chery Omoda 5 Guardian Edition cũng giữ nguyên như bản cũ, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo tiền va chạm, kết hợp với camera 540 độ. Động cơ của Chery Omoda 5 Guardian Edition dự kiến vẫn là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động CVT giả lập 9 cấp số và hệ dẫn động cầu trước. Theo kế hoạch, trong năm nay, thương hiệu con Omoda của Chery sẽ chính thức tung ra dòng xe này tại thị trường Việt Nam dưới cái tên C5. Bên cạnh đó, Omoda còn bán cả phiên bản thuần điện của C5 là E5 tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cỡ B - Omoda 5 2024.

Omoda 5 là mẫu SUV cỡ B đã bắt đầu được bày bán tại Trung Quốc vào hồi tháng 7/2022. Sau gần 2 năm, hãng xe Chery đã bổ sung phiên bản mới mang tên Guardian Edition cho dòng SUV này. Tại thị trường Trung Quốc, Chery Omoda 5 Guardian Edition 2024 có 2 bản trang bị là Plus và Pro. Giá xe Chery Omoda 5 2024 lần lượt cho 2 phiên bản này 109.900 Nhân dân tệ (tương đương 377 triệu đồng) và 114.900 Nhân dân tệ (khoảng 394 triệu đồng). Khi đặt cọc mua xe, khách hàng Trung Quốc sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt, trong đó có tặng tiền mặt 20.000 Nhân dân tệ (68 triệu đồng) trong thời gian giới hạn. So với phiên bản cũ, Chery Omoda 5 Guardian Edition sở hữu ngoại hình không có gì khác biệt, trừ vành la-zăng. Vành của mẫu xe này có thiết kế 5 chấu kép và sơn màu xám thay vì đen bóng như bản cũ. Những chi tiết thiết kế ngoại thất còn lại của xe như lưới tản nhiệt không viền cỡ lớn, hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe, kính cửa sổ hẹp, cánh gió mui, cánh gió sau tích hợp đèn hậu và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật mạ crôm đều được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Bên trong xe, Chery Omoda 5 Guardian Edition cũng chỉ được cải tiến nhẹ về mặt thiết kế. Đáng chú ý nhất là khu vực cụm điều khiển trung tâm với cần số pha lê mới, học theo phong cách của những mẫu xe sang như BMW và Volvo. Nội thất của Chery Omoda 5 Guardian Edition được bọc da phối 2 màu trẻ trung và hiện đại hơn. Xe vẫn sở hữu vô lăng vát đáy, tích hợp phím chức năng, màn hình 24,6 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, hệ thống âm thanh Sony, hệ thống đèn viền LED 64 màu trang trí nội thất và tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Ngoài ra, xe còn được trang bị công nghệ Lion 5.0 AI Technology Smart Cockpit với 15 tính năng tương tác nhận diện cảm xúc. Trang bị an toàn của Chery Omoda 5 Guardian Edition cũng giữ nguyên như bản cũ, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo tiền va chạm, kết hợp với camera 540 độ. Động cơ của Chery Omoda 5 Guardian Edition dự kiến vẫn là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động CVT giả lập 9 cấp số và hệ dẫn động cầu trước. Theo kế hoạch, trong năm nay, thương hiệu con Omoda của Chery sẽ chính thức tung ra dòng xe này tại thị trường Việt Nam dưới cái tên C5. Bên cạnh đó, Omoda còn bán cả phiên bản thuần điện của C5 là E5 tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cỡ B - Omoda 5 2024.