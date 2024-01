Omoda C5 sắp bán ở Việt Nam - trẻ trung, lái ổn định và chắc tay

Omoda của Chery là một thương hiệu con, được ra mắt lần đầu tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2021. Omoda mang tham vọng tạo nên những mẫu xe hơi tiệm cận cao cấp, mang hơi thở trẻ trung và hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ và ưa thích công nghệ. Omoda cũng là thương hiệu xe toàn cầu của Chery, tham vọng dấn thân sang các thị trường ngoài Trung Quốc như Đông Nam Á, Nam Mỹ, Nam Phi, Úc và Nga. Màn ra mắt của Omoda ở thị trường Nga khá thành công khi thương hiệu này đứng thứ 8 về doanh số tại Nga trong quý I năm 2023. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này là Omoda 5 - SUV cỡ B, cũng là đối tượng của bài viết này, chuẩn bị bán ở Việt Nam trong năm nay dưới cái tên C5. Trước mắt, các mẫu xe Omoda C5 2024 mới sẽ được nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam, sau đó sẽ được lắp ráp sau khi Chery hoàn tất nhà máy tại Việt Nam, cùng với sự hợp tác của Geleximco. Omoda C5 có thiết kế khá thu hút người nhìn từ phía đầu xe, nhờ lưới tản nhiệt có dạng mắt lưới trải rộng hình thang ngược bao trọn phía trước, nối liền với đèn LED ban ngày hiện đại. Cụm đèn pha 2 tầng và cụm khe gió phụ hai bên khỏe khoắn, trẻ trung. Thiết kế này có phần lạ mắt và thu hút người đối diện, nhưng nhược điểm là nhanh lỗi mốt. Hông xe gây ấn tượng với đường gân dập nổi kéo dài nguyên phần thân xe tạo hiệu ứng chuyển động. Nóc xe thiết kế dốc về phía sau như những mẫu coupe, kính cửa sổ hẹp và cách kết hợp 2 tông màu đỏ đen trên nền trắng ở nhiều chi tiết giúp nhấn mạnh phong cách thể thao cho mẫu xe này. Nhìn từ phía sau,đèn hậu full LED mũi tên vắt ngang đuôi xe, 2 ống xả kép hình chữ nhật, cánh gió đuôi 2 tông màu kết hợp đèn phanh giúp hoàn thiện tổng thể xe đậm chất thể thao và trẻ trung. Ở nội thất, điểm nhấn là hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ của C5 được kết hợp thành một màn hình duy nhất trải dài trên bảng điều khiển. Phần mềm và giao diện của các hệ thống này giống hệt với các mẫu xe Chery, và cũng giống với một số mẫu xe Trung Quốc ra mắt trước đó. Nội thất thể hiện một bước tiến về cảm giác cao cấp, chất liệu trong cabin chủ yếu là chất liệu mềm mại, ghế ngồi tạo cảm giác dễ chịu. Ghế lái phía trước gợi cảm hứng từ ghế các mẫu xe đua, ôm người và êm ái. Hàng ghế sau cũng gây ấn tượng về độ êm ái và mịn màng, tuy nhiên, khoảng không gian đầu cho người ngồi phía sau hơi hạn chế do thiết kế trần xe dốc về sau. Ghế lái được chỉnh điện theo độ cao và vị trí, tuy nhiên ghế hành khách phía trước chỉ di chuyển trước/sau thông qua công tắc điện, không có điều chỉnh độ cao. Điểm đặc sắc là ghế có chế độ thông khí làm mát vào mùa hè, tính năng khá cao cấp so với các mẫu xe khác trong phân khúc. Hệ thống điều hòa trên xe là 2 vùng tự động, có cửa gió cho hàng ghế sau. Thậm chí xe còn có hộc để nước làm mát ngay bệ tì tay, một tính năng khá thú vị. Cửa sổ trời có sẵn trên phiên bản cao cấp nhất, tăng thêm cảm giác cao cấp cho mẫu Omoda C5. Dung tích hành lý được công bố là 380 lít, nhỏ hơn một chút so với các đối thủ. Omoda C5 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1,5 lít có nguồn gốc từ Tiggo 4 Pro, nhưng có nhiều sức kéo hơn một chút (nhờ điều chỉnh phần mềm). Kết quả là động cơ tạo ra công suất 115 kW và mô-men xoắn 230 Nm, tăng nhẹ lần lượt là 7 kW và 20 Nm. Xe sử dụng hộp số biến thiên liên tục (CVT) giả lập 9 cấp và mức tiết kiệm nhiên liệu được công bố là 6,9 L/100 km, tuy nhiên, con số thực tế sẽ cao hơn. Với 4 người trong xe, Omoda C5 có thể dễ dàng lấy đà khi di chuyển và chạy với tốc độ 80 - 100 km/h (tốc độ thường gặp trên cao tốc) mà không gặp khó khăn gì. Chỉ có điều là khả năng tăng tốc khi bạn cần thực hiện các thao tác vượt hơi chậm chạp. Vị trí để điện thoại rộng rãi vừa 2 điện thoại lớn, sạc không dây và hai màn hình kỹ thuật số 10,25 là điểm nhấn đầu tiên khi nhìn vào cabin của Omoda C5. Apple Carplay và Android Auto đều kết nối không dây, trong khi cổng USB-A và USB-C được đặt bên dưới bảng điều khiển nổi ở phía hành khách. Hành khách phía sau dùng chung một cổng USB-C. Giống như nhiều mẫu xe được giới thiệu gần đây của các thương hiệu Trung Quốc, Omoda nêu bật khả năng tự hành Cấp độ 2 của mẫu xe mới. Trong thời gian lái thử hạn chế, chúng tôi chưa được đánh giá toàn vẹn hệ thống này, nhưng được giới thiệu là xe có các hệ thống như kiểm soát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và tránh va chạm Hỗ trợ chuyển làn, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC; camera 360 hỗ trợ người lái,... Xe còn có nhiều chức năng thú vị khác như điều khiển từ xa, khởi động không cần chìa, tự động nhớ các tính năng như chỉnh điều hòa, nghe nhạc và tìm vị trí xe. Omoda đã rất khôn ngoan khi trang bị bộ la-zăng hợp kim 18 inch đi kèm lốp có cấu hình cao hơn so với hầu hết các mẫu xe hiện đại cho C5. Chúng làm cho chất lượng lái xe dễ chịu hơn trên các bề mặt gồ ghề và hấp thụ va chạm tốt hơn. Hệ thống treo sau có vẻ cứng hơn so với phía trước, khiến người ngồi phía sau cảm thấy khó chịu hơn một chút. Chúng tôi không có cơ hội thực hiện bất kỳ thao tác vào cua tốc độ nhanh nào, nhưng ở cả hai chế độ lái Thể thao và Tiện nghi, vô lăng đa chức năng của Omoda C5 cho cảm giác rất chân thật và vừa tay, đáp ứng vô lăng tốt. Theo đánh giá ban đầu, đây là một trong những vô lăng tốt nhất phân khúc. Với cảm nhận ban đầu trong thời gian hạn chế, Omoda C5 là mẫu xe giàu trang bị hiện đại, trẻ trung, mang lại cảm giác chắc chắn trong thân vỏ và khá ổn định khi vận hành. Mặc dù chưa công bố giá bán, nhưng với hàng loạt trang bị đáng kể như trên, cùng với giá bán khuyến nghị tại các thị trường khác, giá của Omoda C5 có lẽ không thể rẻ. Cùng với việc nhập khẩu từ Indonesia, rất có thể giá xe bản cao nhất sẽ ở mức trên dưới 700 triệu đồng. Omoda hy vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu Nhật, Hàn bằng chất lượng sản phẩm và cam kết lâu dài ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe crossover Omoda C5 sẽ là đối thủ cạnh tranh với những mẫu xe như Mazda CX-30, Kia Seltos hay Hyundai Creta. Hãng hứa hẹn sẽ đầu tư nhiều vào hệ thống phân phối và xây dựng nhà máy ở Việt Nam, thông qua hợp tác với Geleximco. Video: Trải nghiệm Omoda C5 Luxury duy nhất tại Việt Nam.

