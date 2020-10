Chủ xe Mercedes-Maybach S450 "mất" gần 4 tỷ sau 2 năm sử dụng

Sau khi hãng xe sang Đức tại Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp Mercedes-Benz Maybach S450 4Matic mới vào năm ngoái, trên thị trường xe cũ nhanh chóng xuất hiện nhiều chiếc Maybach S400 4Matic "siêu lướt" được chủ nhân đăng bán lại với mức giá khá "hời", giảm tới vài tỷ đồng so với lúc mua mới. Chiếc Mercedes-Maybach S400 4Matic đời 2017 trong bài viết này được chủ nhân đăng ký năm 2018 và mới được một chủ nhân ở Hà Nội chào bán trên sàn xe cũ. Theo người bán quảng cáo thì chiếc xe sang này được sử dụng khá ít, các chi tiết còn nguyên bản... Về thiết kế, Maybach S400 sở hữu chiều dài 5.457 mm, rộng 1.899 mm và cao 1.498 mm. So với bản tiên chuẩn, nó dài hơn khoảng 200 mm. Cụm đèn trước của xe được làm mới với 3 dải LED chiếu sáng ban ngày, cũng như được trang bị công nghệ Multi-Beam LED có tính năng bật/tắt tự động và gia tăng tầm chiếu xa. Mặt ca lăng cũng như hốc hút gió sử dụng nhiều hơn chất liệu chrome bóng tăng cảm giác xa xỉ cho ngoại thất. Thân xe và đuôi xe không mang quá nhiều khác biệt so với phiên bản trước, vẫn là nẹp cửa sổ chrome mờ, mâm xe chấu kép 20 inch, logo Maybach nằm ngay sau trụ C,... Chiếc xe trong bài viết mang màu ngoại thất Ruby Black (đen ánh tím) đầy mê hoặc và có chiều sâu. Không gian nội thất của chiếc xe mang vẻ xa hoa lộng lẫy đúng chất siêu sang. Phần vô lăng có đôi chút khác biệt so với thế hệ trước, mang thiết kế 3 chấu năng động và thanh thoát hơn, tích hợp thêm nút điều khiển cảm ứng. Màn hình trung tâm cho cảm giác liền mạch với bảng đồng hồ và sở hữu độ phân giải HD sắc nét. Hệ thống giải trí đa phương tiện của Mercedes-Maybach S450 hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp cùng bộ loa vòm Burmester với 26 loa, công suất 1590W tạo nên một không gian giải trí chất lượng cao ngay trong khoang xe. Với chiều dài tới 5,46m cùng trục cơ sở 3,37m, hành khách ở hàng ghế sau có thể tận hưởng chuyến hành trình một cách thoải mái nhất. Ghế ở hàng sau là loại thương gia, tích hợp massage, đệm từ bắp chân cũng như hai bàn làm việc gập cơ. Bên cạnh đó là ngăn đựng ly với 2 ly champagne bằng bạc. Hai màn hình HD gắn trên tựa đầu ghế trước phục vụ giải trí và điều chỉnh nhiều chức năng của xe. Một số chức năng an toàn của xe có thể kể ra như phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, camera 360 độ phân giải cao, camera hồng ngoại hỗ trợ ban đêm... Đặc biệt là gói trang bị PRE-SAFE giảm thiểu mức độ nghiêm trọng khi xảy ra va chạm, bảo đảm an toàn cho hành khách trên xe bằng cách căng dây đai an toàn, điều chỉnh độ cao tựa đầu (tránh trấn thương đầu/cổ), tự động đóng các cửa sổ và cửa nóc... Động cơ trang bị trên Mercedes-Maybach S450 2018 là loại V6 3.0L cho công suất cực đại 367 mã lực cùng mô men xoắn 500Nm. Hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic kết hợp với hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc ở mức tốt, mất 5.9s để xe đạt tốc độ 100km/h từ vị trí đứng yên, trước khi đạt vận tốc tối đa (được giới hạn điện tử) 250km/h. Theo số liệu công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc S450 là 8,9L/100km hỗn hợp (12,0L cho đường đô thị và 7,0L cho xa lộ).Giá xe Mercedes-Maybach S400 4Matic khi mới ra mắt vào năm 2018 được niêm yết mức giá chính hãng là 7,2 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết đang được chủ nhân chào bán chỉ khoảng hơn 3 tỷ đồng, lỗ mất khoảng gần 4 tỷ đồng sau 2 năm lăn bánh. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những doanh nhân trẻ tại Việt Nam. Video: Maybach S450 Model 2019 Ruby Black tại Hà Nội.

