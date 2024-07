Chủ nhân Tesla Cybertruck hoang mang vì “vuốt má” nhẹ là xe vỡ kính

Cụ thể, chủ xe bán tải điện Tesla Cybertruck đã chia sẻ một tình huống dở khóc dở cười của mình sau chưa đầy 24h nhận xe. Theo đó, khi người này đang cùng vợ trò chuyện, vợ anh vô tình vung tay, chiếc nhẫn trên tay cô đã không may làm nứt kính chắn gió của chiếc Cybertruck. Do vấn đề về chuỗi cung ứng nên hãng không thể thay thế ngay lập tức phần kính Tesla Cybertruck bị vỡ này cho người dùng. Mặt khác, phía Tesla cũng không bảo hành cho những chiếc xe gặp phải lỗi bị tác động ngoài như thế này. Thực tế đây không phải trường hợp duy nhất chiếc Cybertruck bị những người phụ nữ “hạ gục”. Trước đó, một người bán kem bằng Cybertruck cũng không may gặp sự cố khiến một người phụ nữ nổi giận đến phá xe anh ta. Hậu quả là toàn bộ phần kính của chiếc bán tải đều trong tình trạng nứt vỡ. Do phía Tesla không có sẵn phụ tùng để thay nên người này cũng phải tự bỏ số tiền lên tới 10.000 USD (253 triệu đồng) để sửa chữa. Trong khi đó, ở phần danh mục phụ tùng hãng, cửa sổ cửa trước chỉ có giá 260 USD (6,6 triệu đồng) và cửa sổ phía sau được bán với giá 225 USD (5,7 triệu đồng). Trước đây, khi ra mắt, Tesla từng tuyên bố, kính chắn gió của Cybertruck được đánh giá có khả năng chịu được mưa đá cấp 4, tương đương với loại kính dùng cho mái năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về quá trình thử nghiệm, đánh giá xe trước khi bán ra thị trường của Tesla. Cụ thể, thử nghiệm mưa đá được tiến hành cho một mặt phẳng nhỏ hình vuông 15x45 (inch) (hay 38x114cm). Trong khi đó, tiết diện của kính chắn gió trên xe thực lớn hơn nhiều. Điều này có nghĩa là kính Cybertruck phải chịu lực căng lớn hơn nhiều so với ngói lợp năng lượng mặt trời của Tesla. Ngoài ra, kính Cybertruck cong và uốn ở hai đầu, càng dễ bị vỡ hơn. Chính vì vậy, nếu chiếc nhẫn của người vợ làm từ kim cương có độ cứng ở mức 10 và loại kính xe Tesla Cybertruck sử dụng có độ cứng khoảng 5 hoặc 6 thì khả năng kính bị làm vỡ cũng là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc thiếu phụ tùng thay thế, mất vài ba tuần chỉ để sửa kính chắn gió của xe thì thật sự khó hiểu. Video: Xem Tesla Cybertruck thử nghiệm va chạm với Hyundai Tucson.

