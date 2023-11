Chọn mẫu xe SUV nào với tài chính trên 2 tỷ đồng tại Việt Nam?

Sự rộng rãi, thoải mái và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình luôn là sự ưu tiên hàng đầu của người dùng khi mua xe. Để có thể đáp ứng được tiêu chí trên một cách hoàn hảo thì những mẫu SUV tầm giá 2 tỷ tại Việt Nam được xem là lựa chọn lý tưởng. Ford Explorer

Ford Explorer tại Việt Nam là mẫu SUV full size bán chạy nhất nhì phân khúc. Thế hệ mới của xe được ra mắt Việt Nam từ đầu năm 2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với duy nhất một phiên bản có giá bán là 2,3 tỷ đồng. Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hiện đại đậm chất Mỹ với lưới tản nhiệt mắt cáo dữ dằn, tự động đóng/mở hiện đại, cụm đèn LED với các Projector hình chữ nhật đi cùng thân hình đồ sộ. Với chiều dài cơ sở 3.025mm, Ford Explorer sở hữu không gian nội thất rộng rãi trên cả 3 hàng ghế cho người cao từ 1m7. Hàng ghế cuối của Ford Explorer là 2 vị trí ngồi tương đối rộng, dù ghế giữa hàng thứ 2 cố định nhưng không gian ngồi ở hàng ghế thứ 3 vẫn rất thoải mái. Xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại cùng công nghệ an toàn nhất hiện nay. Ford Explorer sở hữu khối động cơ tăng áp Ecoboost 2.3L, sản sinh công suất cực đại gần 297 mã lực và mô-men xoắn tối đa 431,5 Nm. Động cơ đi kèm hệ dẫn động 4WD và hộp số tự động 10 cấp. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát địa hình Terrain Management System và 7 chế độ lái khác nhau, gồm Normal, Sport, Eco, Slippery (đường trơn trượt), Deep Snow/Sand (Băng tuyết/Cát), Tow/Haul (Kéo móc) và Trail. Volkswagen Teramont

Teramont là một mẫu SUV full size lớn nhất của Volkswagen. Xe được phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với một phiên bản duy nhất có giá niêm yết là 2,499 tỷ đồng. Đầu xe nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng LED được thiết kế lớn và vuông vức, đi cùng đèn ban ngày có chức năng tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiếu... Nhờ chiều dài cơ sở 2.980 mm, Volkswagen Teramont có không gian nội thất rộng rãi cho 7 người. Cả 3 hàng ghế đều được bọc da, trong đó có 2 ghế trước tích hợp chỉnh điện, sưởi và nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn được trang bị hàng loạt các tính năng tiện nghi hiện đại như; bảng đồng hồ tốc độ điện tử 12,3 inch, màn hình cảm ứng cỡ lớn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto để sử dụng trợ lý tiếng Việt Kik... Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen Teramont tại Việt Nam là động cơ xăng tăng áp TFSI 2.0L tạo ra công suất 220 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu SUV đầu bảng của Volkswagen được trang bị khóa vi sai điện tử cùng các tùy chọn đi địa hình như đường cát, tuyết, sỏi. Toyota Land Cruiser Prado

Phiên bản mới nhất của Toyota Land Cruiser Prado ra mắt khách hàng Việt vào hồi tháng 10/2021 với khá nhiều nâng cấp về công nghệ. Hiện xe được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản đi cùng mức giá là 2,628 tỷ đồng. Tương tự như nhiều mẫu xe khác đến từ Toyota, Land Cruiser Prado sở hữu thiết kế rất bền dáng, mạnh mẽ và sang trọng. Toyota Land Cruiser Prado sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.845 (mm) và chiều dài cơ sở đạt mức 2.790 mm. Khoảng sáng gầm 215 mm. Dù có phần “nhỏ con” hơn Volkswagen Teramont và Ford Explorer nhưng nó cũng đủ để mang lại một không gian nội thất rộng rãi, tương đối thoải mái cho 7 người ngồi. Trang bị an toàn của xe là gói an toàn Toyota Safety Sense mới. Xe sở hữuu khối động cơ 4 xy-lanh, dung tích 2.7L, sản sinh công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn 246 Nm tại 3.900 vòng/phút. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, bộ vi sai trung tâm hạn chế trượt TORSEN cùng gài cầu điện… giúp mang lại khả năng vận hành an toàn, êm ái và dễ dàng trên nhiều địa hình. Dù ít trang bị và thiết kế dần lỗi thời trước các đối thủ Ford Explorer và Volkswagen Teramont nhưng Prado vẫn được đánh giá là mẫu xe có tốc độ trượt giá thấp. Thậm chí có thời điểm 'khan hàng', người mua phải chờ đợi hoặc chấp nhận “mua bia kèm lạc” tại các địa lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Video: Đánh giá Ford Explorer 2022 tại Việt Nam.

