Choáng ngợp ngắm dàn siêu xe hàng hiếm tụ họp tại Phan Thiết

Ngày 3/10, dàn siêu xe và xe thể thao hàng hiếm đã xuất hiện tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận) nhân một sự kiện. Nổi bật nhất là siêu xe Ferrari F12 Berlinetta màu đỏ. Chiếc siêu ngựa này từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo một số nguồn tin, tập đoàn này còn sở hữu một chiếc F12 Berlinetta khác. Cung cấp sức mạnh cho Ferrari F12 Berlinetta là động cơ hút khí tự nhiên V12 6.3L, sản sinh công suất 731 mã lực và mô-men xoắn 690 Nm. Xe đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép. Ferrari F12 Berlinetta có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Siêu ngựa thứ 2 xuất hiện tại sự kiện là chiếc Ferrari 355 F1 Spider. Đây chính là mẫu xe "tiền nhiệm" của 360 Spider - siêu xe đầu tiên của Ferrari có mặt tại Việt Nam. Hiện tại, chiếc 355 F1 Spider này là độc nhất Việt Nam. Được sản xuất vào năm 1999, chiếc 355 F1 Spider này còn khá mới dù đã hơn 20 năm tuổi. Ferrari 355 F1 Spider được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V8 3.5L, sản sinh công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 363 Nm. Siêu xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau và hộp số bán tự động 6 cấp được phát triển từ xe đua F1. Nhờ đó, Ferrari 355 F1 Spider có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 295 km/h. Một mẫu xe thể thao màu đỏ khác là chiếc Audi R8 V10 Plus cũng có mặt tại Phan Thiết vào sáng 3/10. Dù không nổi bật như Ferrari, không có kiểu dáng ấn tượng như Lamborghini, Audi R8 vẫn là dòng xe thể thao được những người chơi xe ưa chuộng. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường từng đánh giá Audi R8 là mẫu xe bền bỉ và có cảm giác lái phấn khích. Audi R8 V10 Plus sở hữu động cơ hút khí tự nhiên V10 5.2L, sản sinh công suất 610 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm. Siêu xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,2 giây. Bên cạnh R8 V10 Plus, sự kiện này còn có sự hiện diện của chiếc R8 V8 đời cũ. Mẫu xe thể thao này có sức mạnh 420 mã lực, sản sinh từ động cơ V8 4.2L. Chiếc Aston Martin Vanquish biển số tứ quý 8 là siêu xe thứ 2 trong đoàn từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Về Việt Nam từ cuối năm 2015, chiếc Vanquish này thuộc thế hệ thứ 2. Trước đó, Vanquish đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng là thế hệ đầu tiên (2001-2007). Vanquish thế hệ này ảnh hưởng đậm nét từ mẫu hypercar One-77. Aston Martin Vanquish sử dụng động cơ V12, dung tích 5.9L, sản sinh công suất 568 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Siêu xe Anh quốc có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, vận tốc tối đa 324 km/h.

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự hiện diện của một số mẫu xe hàng hiếm như Morgan Plus 4, Lotus Elise và Volkswagen Karmann Ghia.





