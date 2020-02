Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của xế cổ Morgan Plus 4 tại Hà Nội

Khác biệt với lớp sơn trắng muốt của chiếc đầu tiên, chiếc xe cổ Morgan Plus 4 tại Hà Nội sở hữu bộ áo trắng sữa ít nổi bật hơn, sự có mặt của hai chiếc Plus 4 đã nâng tổng số xe Morgan tại Việt Nam lên con số 4, hai chiếc còn lại lần lượt là Morgan Aero SuperSport và Aero 8 SuperSport. Được biết đến là hãng xe lâu đời bậc nhất xứ sở sương mù, Morgan đến nay đã có tuổi đời hơn 100 năm và được biết đến là hãng xe sở hữu thiết kế mang đậm phong cách cổ điển, khác biệt với phần còn lại của thế giới. Morgan Plus 4 tại Hà Nội sở hữu thiết kế cổ điển, không thay đổi từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1950. Động cơ đặt trước, đầu xe dài, khoang cabin đặt lùi về phía sau với 2 chỗ ngồi, kính chắn gió dạng pop-up, đuôi xe ngắn và hốc bánh lộ ra ngoài. Những gì thay đổi trên mẫu Plus 4 đã có hơn 70 năm tuổi đời tồn tại chủ yếu tập trung vào hệ truyền động để phù hợp hơn với thời đại. Vòm bánh xe gây ấn tượng khi được mở rộng ra và kéo dài từ bánh trước xuống đến bánh sau. Bộ mâm nan hoa xe sử dụng sở hữu thiết kế đẹp mắt và được sơn đen nhằm tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài xe. Bộ khung vỏ được làm từ thép phủ Autophoretic, Morgan đời này vẫn dùng giảm xóc sau dạng lá tương tự xe bán tải, phía trước dùng hệ thống treo dạng trụ trượt cũng vô cùng đặc biệt và hiếm gặp. Cản trước của xe được mạ chrome sáng bóng, lưới tản nhiệt giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của Morgan với những đường kim loại thẳng đứng, mặt trong đan lưới hình kim cương. Đèn pha tròn cổ điển kết hợp với đèn xi-nhan cách điệu, logo của Morgan đặt phía trên lưới tản nhiệt. Đuôi xe đặc biệt với lốp dự phòng đặt ở vị trí trung tâm, ngay phía trên là cụm đèn cảnh báo, hai bên là cụm đèn hậu khá ấn tượng. Bình nhiên liệu cũng được đặt ở phía sau xe, nắp bình xăng đặt cạnh lốp dự phòng, hệ thống ống xả đơn với chụp ống xả kim loại. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, khối lượng khô của Morgan Plus 4 chỉ dừng lại ở 927 kg. Nội thất phong cách cổ điển bên trong được bọc da thật cao cấp kết hợp gỗ tự nhiên và kim loại gia công tinh tế. Vô-lăng 3 chấu gia công từ kim loại kết hợp gỗ, những thông số cơ bản được hiển thị bằng đồng hồ kim cổ điển nhất có thể. Phiên bản tiêu chuẩn không có hệ thống giải trí. Mui xe màu đen được làm thủ công kết hợp hài hòa với ngoại thất xe. Morgan Plus 4 sử dụng động cơ 4 xy-lanh có dung tích 2.0 lít do Ford sản xuất, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô men xoắn cực đại 201 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp đến từ Mazda. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau, Morgan Plus 4 mất 7,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa 189 km/h. Hiện vẫn chưa rõ giá xe Morgan Plus 4 tại Việt Nam chưa có thông tin cụ thể. Trong khi đó tại thị trường Anh Quốc, một chiếc Morgan Plus 4 đời mới nhất có giá khoảng 44.000 bảng Anh tương đương 57.480 USD. Với một phiên bản khác là dòng Roadster, mức giá tiêu chuẩn là 55.000 bảng Anh tương đương 72.000 USD. Video: Chiêm ngưỡng Morgan Plus Six mui tràn hàng hiếm.

