Chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari độc nhất thế giới lên sàn đấu giá

Là mẫu xe đầu bảng của Ferrari, LaFerrari vẫn được nhiều nhà sưu tập xe săn lùng. Sau hơn 10 năm ra mắt, mức giá bán lại của siêu phẩm Ferrari LaFerrari này đã tăng gấp nhiều lần. Tại sự kiện Arizona 2023 do RM Sotheby's tổ chức, chiếc Ferrari LaFerrari siêu hiếm sở hữu phối màu độc nhất thế giới sẽ được đấu giá. Chiếc xe từng thuộc sở hữu của doanh nhân Greg Whitten. Theo RM Sotheby's, đây là chiếc LaFerrari độc nhất thế giới sở hữu phối màu ngoại thất xanh Blu Elettrico kết hợp cùng màu nội thất Crema. LaFerrari được giới thiệu chính thức tại triển lãm Geneva Motor Show 2013. Bên cạnh Porsche 918 Spyder và McLaren P1, bộ 3 này được giới truyền thông đặt cho biệt danh “Holy Trinity” (Bộ 3 Thần Thánh). Đây cũng là mẫu Ferrari đầu tiên không do Pininfarina thiết kế kể từ sau chiếc Dino 308 GT4 đời 1973, vốn được nhà thiết kế Bertone chấp bút. Tương phản với ngoại thất, nội thất của chiếc LaFerrari sở hữu tông màu cổ điển Crema trên bộ ghế thể thao, bảng taplo, tapi cửa... Các chi tiết nội thất được chế tác từ sợi carbon, Alcantara, da thật cao cấp... Bộ ghế đua được thiết kế đặc biệt để phù hợp với từng vị chủ nhân. Bàn đạp ga thắng cũng được tinh chỉnh tương tự và có khả năng dịch chuyển theo kích cỡ người lái. Bảng đồng hồ taplo TFT có kích thước 12.3 inch cùng 2 giao diện riêng biệt. Bộ phận này sẽ hiển thị các thông số vận hành của xe khi sử dụng tại trường đua. Trái tim của Ferrari LaFerrari là khối động cơ đốt trong V12 dung tích 6.3L mang mã F140, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Kết hợp với động cơ này là hệ thống Thu hồi Động Năng (HY-KERS) và động cơ điện, thừa hưởng từ những mẫu xe đua Công Thức 1. Cơ cấu này có công suất 163 mã lực. Do đó, mẫu xe đầu bảng của Ferrari có công suất tối đa lên đến 963 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Đi kèm là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau. Những trang bị này giúp cho LaFerrari có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 350 km/h. Theo kế hoạch ban đầu, Ferrari chỉ sản xuất giới hạn 499 chiếc LaFerrari. Chiếc LaFerrari thứ 500 được đấu giá thành công 7,5 triệu USD vì mục đích từ thiện. Với odo chỉ dừng ở mức 5.127 km, chiếc LaFerrari độc nhất thế giới này được dự đoán có thể bán với mức giá dao động từ 4 triệu USD đến 4,5 triệu USD. Video: Dàn Ferrari của nhà sưu tập xe nổi tiếng Greg Whitten.

