Chiếc Nissan Sunny xấu xí này dư sức cho siêu xe "hít khói"

Nissan Sunny không phải là mẫu xe gắn liền với cụm từ “hiệu suất cao”, nhưng chiếc chiếc Nissan Sunny xấu xí trong bài viết này lại là một trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, vẻ ngoài có phần buồn cười và xấu xí của nó càng khiến người khác đánh giá thấp năng lực tiềm tàng bên trong. Với những tấm chắn bùn căng phồng, phần đầu xe kín mít độ riêng, phần đuôi nhiều lỗ hở, cộng thêm lớp sơn màu cam và những tấm đề can màu sắc, tất cả đều khiến chiếc Sunny này trông như xe đồ chơi ngoại cỡ. Đặc điểm duy nhất khiến chúng ta biết rằng đây là một chiếc xe nghiêm túc là bộ lốp to dày nhằm tăng lực bám, cho phép nó khởi hành nhanh hơn trên một đoạn đường băng. Bên cạnh đó, nó cũng có thêm dù phía sau để hỗ trợ cho hệ thống phanh vốn đã được nâng cấp, bởi đội ngũ chế tạo nên chiếc Nissan Sunny độc đáo này cần đảm bảo rằng nó có thể dừng lại một cách an toàn trong một khoảng cách nhất định. Tại sao lại như vậy? Lý do đơn giản là chiếc Sunny tức cười này mạnh những 1.500 mã lực. Nó là một chiếc xe độ chuyên đua drag, và chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là chạy càng nhanh càng tốt trên một đoạn đường băng thẳng. Trong video, chúng ta có cơ hội thấy nó chạy nhất quãng đường nửa dặm (hơn 800 mét) trong khoảng 15 giây, và có lúc chỉ cần 14,5 giây. Tối đa tối đa được ghi nhận là 308,21 km/h. Từ những gì được thấy trong video, có lẽ nhiều người sẽ muốn thấy chiếc hatchback Nissan Sunny màu cam này thử đua drag trực tiếp với những siêu xe, thậm chí hypercar trị giá hàng triệu đô. Nhờ công suất 1.500 mã lực và những trang bị độ hiệu suất cao, nó không biết chừng sẽ khiến những Lamborghini, Ferrari phải hít khói. Video: Nissan Sunny mạnh 1.500 mã lực, dư sức làm siêu xe hít khói.

