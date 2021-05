Cận cảnh Nissan Sunny chạy 5 năm, chỉ 200 triệu tại Thanh Hoá

Nissan Sunny đời 2016 là một chiếc xe rất thực dụng bởi nó thiết kế đi theo hướng cổ điển, đơn giản và ưa nhìn ở hầu hết mọi đối tượng khách hàng. Mặc dù doanh số của xe khá "yếu thế" hơn só với hai "đối thủ đồng hương" là Toyota Vios và Honda City, nhưng nó vẫn được nhiều người dùng đánh giá cao bởi độ bền bỉ và đặc biệt là mức giá khá "mềm". Tại thị trường Việt Nam, những chiếc Nissan Sunny đời cũ được gia đình sử dụng được bán lại khá ít, có chăng là những chiếc xe dịch vụ hay Taxi "hoàn lương" được làm mới. Theo chủ nhân chiếc Sunny 20216 trong bài viết này quảng bá trên sàn xe cũ, đây là phiên bản số sàn và chỉ 1 đời chủ - xe mang biển tỉnh Thanh Hoá với oddo lăn bánh không nhiều. Về ngoại hình Nissan Sunny 2016 với đầu xe thiết kế hình chữ X độc đáo, hệ thống tản nhiệt phía trên và hút gió phía dưới. Đèn pha là điểm trừ khá lớn khi vẫn chỉ trang bị bóng Halogen. Cụm đèn hậu dạng LED hình khối không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm khi nó được thiết kế tràn từ đuôi xe sang phía hông. Nissan Sunny 2016 có kích thước với các chiều Dài x Rộng x Cao: 4425 x 1695 x 1505 (mm). Chiều dài trục cơ sở là 2590 mm (đây là chiều dài lớn bậc nhất phân khúc B và nó tiệm cận sang phân khúc C). Vô lăng của Sunny có 3 chấu khá "mũm mĩm" trông rất trẻ trung, phiên bản số sàn không được trang bị các nút bấm tiện ích như các bản cao cấp. Xe có giàn âm thanh ở mức cơ bản với 4 loa (phiên bản L chỉ có 2 loa). Chiếc sedan Nissan Sunny 5 chỗ này ở phiên bản L và XL được trang bị đầu đĩa CD, phiên bản cao cấp hơn là XV và XV SE sẽ được ưu ái hơn khi trang bị đầu DVD và màn hình cảm ứng tích hợp xem bản đồ với định vị GPS. Ngoài ra, Sunny còn có thêm giắc cắm 3.5, một cổng USB, bluetooth... giúp nghe nhạc mp3 Hàng ghế trước với thiết kế ôm lấy thân người ngồi thể thao, tuy nhiên hai ghế hàng ghế này chỉ có thể chỉnh bằng tay ở tất cả các phiên bản. Hàng ghế sau khá rộng rãi và thoải mái cho 3 người lớn ngồi. Trang bị an toàn cơ bản với 2 túi khí hàng ghế trước, ABS chống bó cứng phanh, EBD phân bố phanh điện tử, BA bổ trợ phanh khẩn cấp... Nissan Sunny 2016 sở hữu động cơ xăng DOHC 4 xi lanh thẳng hàng kết hợp với van biến thiên thời gian CVTC. Chiếc xe trong bài là phiên bản số sàn 5 cấp có thể đạt công suất tối đa 99,3 mã lực tại 6.600 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại của Sunny đạt 134 Nm tại vòng tua 4.800 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 6,5L/100km. Khi ra mắt thị trường Việt Nam, giá xe Nissan Sunny 2016 bản số sàn được niêm yết khoảng hơn 500 triệu đồng. Chiếc xe trong bài viết này đã lăn bánh 5 năm và mang biển tỉnh, nó đang được chào bán chỉ hơn 200 triệu đồng - rẻ hơn 1 nửa so với khi mua mới. Hiện Nissan Sunny tại Việt Nam đang chuẩn bị ra mắt mắt phiên bản 2021 trong năm nay. Video: Đánh giá Nissan Sunny 2016 tại Việt Nam.

Nissan Sunny đời 2016 là một chiếc xe rất thực dụng bởi nó thiết kế đi theo hướng cổ điển, đơn giản và ưa nhìn ở hầu hết mọi đối tượng khách hàng. Mặc dù doanh số của xe khá "yếu thế" hơn só với hai "đối thủ đồng hương" là Toyota Vios và Honda City, nhưng nó vẫn được nhiều người dùng đánh giá cao bởi độ bền bỉ và đặc biệt là mức giá khá "mềm". Tại thị trường Việt Nam, những chiếc Nissan Sunny đời cũ được gia đình sử dụng được bán lại khá ít, có chăng là những chiếc xe dịch vụ hay Taxi "hoàn lương" được làm mới. Theo chủ nhân chiếc Sunny 20216 trong bài viết này quảng bá trên sàn xe cũ, đây là phiên bản số sàn và chỉ 1 đời chủ - xe mang biển tỉnh Thanh Hoá với oddo lăn bánh không nhiều. Về ngoại hình Nissan Sunny 2016 với đầu xe thiết kế hình chữ X độc đáo, hệ thống tản nhiệt phía trên và hút gió phía dưới. Đèn pha là điểm trừ khá lớn khi vẫn chỉ trang bị bóng Halogen. Cụm đèn hậu dạng LED hình khối không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm khi nó được thiết kế tràn từ đuôi xe sang phía hông. Nissan Sunny 2016 có kích thước với các chiều Dài x Rộng x Cao: 4425 x 1695 x 1505 (mm). Chiều dài trục cơ sở là 2590 mm (đây là chiều dài lớn bậc nhất phân khúc B và nó tiệm cận sang phân khúc C). Vô lăng của Sunny có 3 chấu khá "mũm mĩm" trông rất trẻ trung, phiên bản số sàn không được trang bị các nút bấm tiện ích như các bản cao cấp. Xe có giàn âm thanh ở mức cơ bản với 4 loa (phiên bản L chỉ có 2 loa). Chiếc sedan Nissan Sunny 5 chỗ này ở phiên bản L và XL được trang bị đầu đĩa CD, phiên bản cao cấp hơn là XV và XV SE sẽ được ưu ái hơn khi trang bị đầu DVD và màn hình cảm ứng tích hợp xem bản đồ với định vị GPS. Ngoài ra, Sunny còn có thêm giắc cắm 3.5, một cổng USB, bluetooth... giúp nghe nhạc mp3 Hàng ghế trước với thiết kế ôm lấy thân người ngồi thể thao, tuy nhiên hai ghế hàng ghế này chỉ có thể chỉnh bằng tay ở tất cả các phiên bản. Hàng ghế sau khá rộng rãi và thoải mái cho 3 người lớn ngồi. Trang bị an toàn cơ bản với 2 túi khí hàng ghế trước, ABS chống bó cứng phanh, EBD phân bố phanh điện tử, BA bổ trợ phanh khẩn cấp... Nissan Sunny 2016 sở hữu động cơ xăng DOHC 4 xi lanh thẳng hàng kết hợp với van biến thiên thời gian CVTC. Chiếc xe trong bài là phiên bản số sàn 5 cấp có thể đạt công suất tối đa 99,3 mã lực tại 6.600 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại của Sunny đạt 134 Nm tại vòng tua 4.800 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 6,5L/100km. Khi ra mắt thị trường Việt Nam, giá xe Nissan Sunny 2016 bản số sàn được niêm yết khoảng hơn 500 triệu đồng. Chiếc xe trong bài viết này đã lăn bánh 5 năm và mang biển tỉnh, nó đang được chào bán chỉ hơn 200 triệu đồng - rẻ hơn 1 nửa so với khi mua mới. Hiện Nissan Sunny tại Việt Nam đang chuẩn bị ra mắt mắt phiên bản 2021 trong năm nay. Video: Đánh giá Nissan Sunny 2016 tại Việt Nam.