Chiếc máy bay chạy điện chở khách đầu tiên trên thế giới cất cánh

Alice, nguyên mẫu máy bay điện chở khách đầu tiên trên thế giới của công ty Eviation Aircraft (Israel), cất cánh thành công tại Sân bay Quốc tế Hạt Grant, bang Washington, Mỹ, hôm 27/9. Máy bay điện Alice không phát thải này đã di chuyển ở độ cao 1.066 m trong chuyến bay đầu tiên kéo dài 8 phút. Đây là lịch sử. Chúng ta chưa chứng kiến sự thay đổi công nghệ động cơ trên máy bay kể từ khi chuyển từ động cơ piston sang động cơ tuabin. Lần cuối cùng bạn thấy một công nghệ hoàn toàn mới như thế này kết hợp với nhau là từ thập niên 1950″, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Eviation Reduce, Gregory Davis nói.. Với công nghệ pin tương tự ôtô điện hay điện thoại di động và 30 phút. Máy bay có tốc độ tối đa 462 km/h. Trong khi đó, tốc độ nhanh nhất của máy bay chở khách Boeing 737 là khoảng 946 km/h. Eviation Aircraft được thành lập vào năm 2015 và phát triển máy bay điện Alice kể từ đó. Công ty hy vọng sẽ sử dụng thông tin thu thập được trong chuyến bay thử nghiệm vừa qua để xem xét các bước tiếp theo, tiến đến bàn giao máy bay cho khách hàng vào năm 2027, mặc dù Eviation cảnh báo rằng kế hoạch có thể thay đổi. “Thành thật mà nói, chúng tôi đã thực sự tạo ra hàng terabyte dữ liệu bằng hệ thống thu thập dữ liệu có trên máy bay, vì vậy chúng tôi sẽ thực sự mất vài tuần xem xét nó để xem máy bay hoạt động như thế nào so với các mô hình và phân tích của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi sẽ hiểu những gì mình cần làm tiếp theo”, ông Davis cho biết. Eviation cũng tiết lộ họ dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ hoàn thành thủ tục được FAA (Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ) chứng nhận, sau đó là một hoặc hai năm bay thử nghiệm. Có 3 phiên bản Alice đang ở giai đoạn phát triển nguyên mẫu thử nghiệm: phiên bản chở khách thông thường, phiên bản cao cấp và phiên bản chở hàng. Phiên bản chở khách có 9 chỗ cho hành khách, hai phi công và 385 kg hàng hóa. Phiên bản cao cấp có 6 ghế hành khách, giúp không gian rộng rãi hơn. Trong khi đó, phiên bản chở hàng có thể tích 13 m3. Nhưng hành trình của máy bay điện Alice đến thời khắc cất cánh không phải là không gặp trở ngại. Alice vốn dự kiến bay chuyến đầu tiên vào năm 2021, nhưng do bị ảnh hưởng bởi tài chính và một loạt các vấn đề thời tiết, công ty đã phải lùi ngày thử nghiệm. Hãng hàng không CapeAir dự kiến sẽ đưa một đội máy bay điện vào hoạt động trong năm 2023, phục vụ các tuyến đường qua Boston và Cape Cod, nhưng lô hàng Alices của họ đứng trước nguy cơ trì hoãn giao. Một phân tích chi tiết vào năm ngoái của trang tin tức hàng không The Air Current đã kết luận rằng thị trường máy bay chạy điện quy mô khu vực là nhỏ và sẽ không cạnh tranh về mặt kinh tế với các máy bay phản lực cánh quạt chạy bằng khí có kích thước tương tự. Các máy bay chạy hoàn toàn bằng điện rẻ hơn về nhiên liệu và bảo dưỡng động cơ, nhưng khoản tiết kiệm đó không bù lại được chi phí mua máy bay điện cao hơn và thay pin đắt tiền sau 800 đến 1.000 chuyến bay. Eviation hy vọng sẽ bán những chiếc máy bay Alice chạy điện cho các nhà khai thác bay các tuyến hành khách từ 300-500km, với tiềm năng lấp đầy khoảng trống của các hãng hàng không lớn hiện nay trong kết nối trực tiếp giữa các sân bay nhỏ hơn. Video: Máy bay chạy điện chở khách đầu tiên trên thế giới cất cánh.

