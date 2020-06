Chi tiết xe máy Yamaha Sirius Fi "uống" xăng ít nhất Việt Nam

Suốt nhiều năm qua, khi nhắc tới xe máy tiết kiệm nhiên liệu người Việt luôn nhớ tới Honda đầu tiên, còn xe máy của Yamaha chỉ được gọi tên khi nghĩ về cảm giác lái “bốc”, vận hành mạnh mẽ nhưng lại tốn nhiên liệu hơn khi đặt lên bàn cân với người đồng hương. Rõ ràng với các mẫu xe cùng phân khúc, Yamaha luôn phát triển động cơ theo hướng thể thao, từ cách vận hành tới dung tích động cơ làm lợi thế cạnh tranh, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn so với dòng xe hướng đến cảm giác lái xe nhẹ nhàng. Tuy vậy, tình thế hiện nay đã đảo ngược, bảng "phong thần" về độ hao xăng đã được công bố tại Việt Nam, hàng loạt mẫu xe của hãng này nằm ở những vị trí đầu bảng. Chiếc xe số Yamaha Sirius Fi là một trong số đó. Ở nhóm xe máy số phổ thông có dung tích xy lanh từ 100 - 125cc tại thị trường Việt Nam hiện có rất nhiều cái tên. Trong đó, Honda có các sản phẩm như Future, Blade, Wave Alpha; SYM có Galaxy, Star 12, Angle; Yamaha có Jupiter Fi, Sirius Fi... Xét về mức tiêu hao nhiên liệu, Sirius Fi chỉ chịu thua mẫu Jupiter Fi khi có con số tiêu hao là 1,57 lít/100km. Đây là con số trong danh sách công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam dựa trên thống kê mức tiêu hao nhiên liệu của 281 mẫu mô tô, xe gắn máy trên thị trường hiện nay. Jupiter Fi có mức tiêu hao là 1,55 lít/100km, đồng hạng ba là Honda Blade, Honda Wave Alpha và Honda Future Fi với mức tiêu hao là 1,6 lít/100km. Hiện giá xe Yamaha Sirius Fi này đang có giá niêm yết là 20.340.000 đồng/chiếc đối với phiên bản phanh cơ. So với những thế hệ trước, Sirius Fi 2020 được tinh chỉnh vài điểm thiết kế như tay nắm yên sau, đèn, mặt đồng hồ thông tin... Ngồi và chạy thử chiếc xe máy phổ thông này cho thấy, chiều cao yên xe thấp chỉ 775mm kết hợp trọng lượng xe nhẹ (99kg) khiến mẫu xe này khá linh động khi di chuyển trong đô thị vào giờ cao điểm. Thiết kế của xe cơ bản là thích hợp với vóc dáng người Việt, không quá to và thon gọn. Xe vẫn kế thừa khối động cơ 4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí, xi-lanh đơn, dung tích 115cc, cho công suất tối đa 8,7 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Khi trải nghiệm xe trong đô thị, hay các cũng đường dài nó có cảm giác lái chắc chắn và cũng khá êm ái khi lăn bánh qua các cũng đường xấu ngoại ô. Theo giải thích của nhà sản xuất, hệ thống phun xăng điện tử Fi cung cấp tỷ lệ hòa trộn tối ưu cho động cơ trong các điều kiện vận hành khác nhau, nhờ sử dụng bộ vi xử lý điều khiển khối lượng xăng phun vào động cơ phù hợp với điều kiện vận hành. Các cảm biến sẽ gửi các tín hiệu về điều kiện vận hành của xe về bộ điều khiển động cơ (ECU). Chính vì vậy, tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu trên mẫu xe này đã đạt được con số lý tưởng. Ở đô thị, Sirius Fi khá linh hoạt vì nhỏ gọn, đủ sức mạnh để di chuyển khi cùng lúc hai người lớn ngồi trên xe. Về tổng thể, thiết kế của xe mang nét thể thao, gọn nhẹ so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Tuy nhiên, trong thiết kế, ống xả (pô) có thân hơi dài và nằm chếch ra ngoài một chút, tạo cảm giác mất đi thiết kế “nguyên khối” chiếc xe. Video: Chi tiết xe máy Yamaha Sirius Fi tại Việt Nam.

