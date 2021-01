Chi tiết xe máy Vinfast Theon và Feliz "đấu" Honda SH tại Việt Nam

Hãng xe Việt - Vinfast vừa chính thức cho ra mắt cặp đôi xe máy điện hoàn toàn mới của mình là Vinfast Theon và Feliz. Theo đó, cặp đôi xe máy điện này sở hữu kiểu dáng cũng như loạt trang bị hàng hiệu khiến nhiều người bất ngờ và được dự đoán sẽ đưa xe máy điện nước ta lên một tầm cao mới đầy kiêu hãnh. Tại sự kiện, cặp đôi xe máy điện Vinfast Theon và Feliz đã xuất hiện một cách khá xuất sắc khiến nhiều người phải trầm trồ. Trong đó, Feliz là mẫu xe cỡ nhỏ, với các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.912 x 693 x 1.128 (mm), chiều dài cơ sở đạt 1.320 mm. Tạm được xem là đối thủ của Honda Vision, Feliz nhỉnh hơn ở tất cả số đo. Mẫu tay ga bán chạy nhất của Honda có kích thước 1.871 x 686 x 1.101 (mm) và trục cơ sở là 1.255 mm. So với Vision, Feliz có thiết kế mềm mại và giống với 1 chiếc xe máy thông thường nhưng lại có phần thân thiện với người dùng hơn so với các mẫu xe điện khác. Hệ thống đèn trên Feliz khá hiện đại với công nghệ LED toàn bộ. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED projector đặt trên ghi-đông. Đèn báo rẽ LED dạng mảnh đặt bên dưới yếm xe. Khu vực điều khiển của Feliz khá giống với Honda Vision, từ bố cục đến các nút bấm. Feliz được trang bị đồng hồ kỹ thuật số kích thước khá to. Mâm xe là kiểu 5 chấu với kích thước 14 inch. Thông số này tương đương với Vision. Hệ thống giảm xóc trước là dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo trụ đôi. Xe có phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Mâm xe là kiểu 5 chấu với kích thước 14 inch. Thông số này tương đương với Vision. Hệ thống giảm xóc trước là dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo trụ đôi. Xe có phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Chiều cao yên là 770 mm, cao hơn 9 mm so với Vision tiêu chuẩn. Dưới yên xe là cốp có dung tích 20 lít. Cung cấp sức mạnh cho xe máy điện VinFast Feliz là động cơ điện có công suất 1.200 W, tương đương 1,6 mã lực. Động cơ này là loại một chiều không chổi than quen thuộc với các mẫu xe điện trên thị trường. Theo nhà sản xuất, Feliz có thể đạt vận tốc tối đa 60 km/h. Feliz sử dụng ắc-quy chì, thay vì pin lithium. Đây là yếu tố giúp giảm giá thành sản phẩm. Bù lại, ắc-quy của xe cho thời gian sạc khá lâu, cần 12 tiếng để sạc từ 0-100%. Thời gian của pin lithium chỉ khoảng 5-6 tiếng. Với bình ắc-quy đầy, Feliz có thể di chuyển quãng đường tối đa 90 km. Mức giá xe VinFast Feliz chưa được công bố. Có thể Feliz sẽ được định vị thấp hơn Klara S, khoảng 25-34 triệu đồng. Honda Vision có giá bán 30-34,5 triệu đồng tùy phiên bản. Tại sự kiện, mẫu xe có trị giá cũng như công, hiệu năng cao hơn cả là Vinfast Theon cao cấp. Đây là mẫu xe thu hút được nhiều sự chú ý hơn bởi kiểu dáng cũng như hiệu năng khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe máy điện từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam thời gian qua. VinFast Theon là mẫu xe máy điện có kích thước khá lớn gần tương đương với mẫu xe tay ga hạng sang Honda SH. VinFast Theon là phiên bản cao cấp có kiểu dáng thể thao, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2006 x 800 x 1255mm, cùng khoảng sáng gầm 160mm, chiều dài cơ sở đạt 1.360mm, chiều cao yên 780mm, dung tích cốp rộng 17 lít. Điểm nổi bật nhất của chiếc xe máy điện VinFast Theon bao gồm những trang bị như đèn bi LED projector ở phía trước, đèn DLR hình chữ V cách điệu đẹp mắt. Hệ thống đồng hồ của xe dạng màn hình LCD màu, kết nối được với điện thoại thông minh. Điện thoại kết nối với VinFast Theon không chỉ để cài ứng dụng theo dõi xe mà còn được sử dụng để mở khoá nổ máy. Khoá xe là loại smartkey, có định vị và khoá cổ từ xa (ngoài ra, xe còn có thể sử dụng e-sim như một thiết bị để định vị và liên lạc với điện thoại thông minh khác). Điểm đáng chú ý ở công nghệ an toàn là mẫu xe máy điện VinFast Theon hoàn toàn mới này chính là phanh chống bó cứng (ABS) cho cả 2 bánh. Hiện nay trên thị trường chỉ có Honda SH và Piaggio Medley là những mẫu scooter có trang bị an toàn tương tự. Theon được trang bị vành 5 chấu kép kích thước 16 inch, đi kèm lốp 100/80 phía trước và 120/80 phía sau. Pin lithium-ion có dung lượng 24,8 Ah/viên. Xe lắp được 2 viên pin. Bộ pin có thời gian sạc đầy là 5,5-6 tiếng. Đại diện của hãng VinFast cho biết, mẫu xe này có thể đi được tối đa lên tới hơn 100 km sau mỗi lần sạc với tốc độ khoảng 30 km/h. Xe có 2 chế độ lái là Eco và Sport. Tiêu chuẩn chống nước của xe là IP67. Dự đoán giá xe Vinfast Theon sẽ được bán ra từ khoảng hơn 70 triệu đồng và cạnh tranh với xe ga cao cấp Honda SH tại thị trường Việt Nam. Cả 2 mẫu xe Vinfast Theon và Feliz đều được giới thiệu với 4 màu khá bắt mắt, dự đoán sẽ khuấy động thị trường xe máy điện Việt Nam thời gian tới. Video: Màn đốt lốp bằng xe máy điện VinFast Theon hoàn toàn mới.

