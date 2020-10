Xe điện VinFast hút khách tại Diễn đàn đô thị thông minh ASEAN

Trong hai ngày 22-23/10 vừa qua, Diễn đàn cao cấp Đô thị thông minh ASEAN 2020 đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, nhằm chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị trong nước với mạng lưới đô thị trong khu vực. Thu hút tại diễn đàn lần này ngoài các sản phẩm cho đô thị còn có xe điện của Vinfast. VinFast tham gia sự kiện với không gian trưng bày rộng 50m2, giới thiệu 3 mẫu xe máy điện gồm Ludo, Impes và KlaraS phù hợp với không gian đô thị văn minh, hiện đại. Trong đó, Ludo và Impes hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, còn KlaraS phù hợp với nhóm khách hàng nhân viên văn phòng hoặc thường xuyên di chuyển nội đô. Trong số những nhà sản xuất xe máy điện tại Việt Nam, VinFast thể hiện sự quyết tâm phủ rộng loại phương tiện này rõ ràng nhất bằng hệ sinh thái toàn diện. Hãng đã thiết lập hàng nghìn trạm đổi pin trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tiếp nạp nhiên liệu của xe máy điện. Ngoài ra, hãng xe Việt còn tiên phong áp dụng hình thức thuê pin để sử dụng trong suốt vòng đời sản phẩm. Với hình thức này, người dùng giảm được chi phí mua xe ban đầu. Rủi ro trong quá trình sử dụng như cháy nổ khi sạc cũng được loại bỏ. Đây là những nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng ngần ngại với xe máy điện. Đặc biệt, hình thức thuê pin cũng giúp VinFast quản lý pin một cách hiệu quả, tránh việc thải bỏ pin bừa bãi, gây hại cho môi trường. Giới chuyên gia nhận định: “Rào cản lớn nhất để phủ rộng xe điện nói chung và xe máy điện nói riêng là hệ sinh thái hỗ trợ, đặc biệt là trạm sạc và trạm đổi pin. Chỉ khi nào người dùng thấy được sự tiện lợi, họ mới chấp nhận chi tiền. Và điều này sẽ mang lại tác động tích cực cho môi trường về lâu dài”. VinFast đang nghiên cứu phát triển ôtô điện trong tương lai. Tuy nhiên, xe máy điện Vinfast mới là giải pháp trước mắt, vì người Việt vẫn ưa chuộng xe máy hơn ô tô do đặc thù hạ tầng giao thông nhiều đường nhỏ, ngõ hẹp trong nội đô. Hiện cả nước có hơn 50 triệu xe máy xăng đang lưu hành. Nếu “xanh hóa” được loại phương tiện này, lượng khói bụi tại các đô thị lớn, như Hà Nội và TP.HCM, sẽ giảm đáng kể. Tại gian hàng, rất nhiều người tham quan tỏ ra hào hứng, nghe tư vấn và trải nghiệm 3 dòng xe Ludo, Impes và KlaraS. Anh Tuấn Hùng, ngụ tại quận Thanh Xuân, cho biết bản thân anh đã biết đến xe máy điện từ lâu, nhưng trước giờ bị ấn tượng xấu với phương tiện này do đa phần sản phẩm trên thị trường đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm và hệ sinh thái của VinFast khiến anh thấy hứng thú, và đặt niềm tin vào tầm nhìn của hãng xe Việt. Bộ ba xe máy điện của VinFast đều được tích hợp những công nghệ hiện đại bậc nhất, nhằm tăng tiện ích trong quá trình sử dụng. Xe có thể kết nối với smartphone qua ứng dụng VinFast Escooter, giúp xe sở hữu tính năng thông minh vượt trội như cảnh báo chống trộm, giám sát hành trình, kiểm tra tình trạng pin, tìm kiếm trạm đổi pin, định vị xe... Xe máy điện của VinFast được thiết kế theo phong cách châu Âu, hướng tới sự thanh lịch và hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo được tính thực dụng để sử dụng hàng ngày. Quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần đổi pin của VinFast KlaraS, Impes và Ludo lần lượt là 120 km, 68 km và 70 km. Khung xe được khẳng định chất lượng thông qua các bài kiểm tra, thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Động cơ mang thương hiệu Bosch, đạt chuẩn chống nước và bụi IP57. Pin lithium-ion lắp bên trong đến từ đối tác LG Chem, đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67. Trong chương trình "Iconic Hanoi", xe máy điện VinFast từng được kênh truyền hình CNN bình chọn là biểu tượng giao thông xanh của thủ đô Hà Nội Video: Xe máy điện Vinfast xuất hiện trên kênh truyền hình CNN.

Trong hai ngày 22-23/10 vừa qua, Diễn đàn cao cấp Đô thị thông minh ASEAN 2020 đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, nhằm chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị trong nước với mạng lưới đô thị trong khu vực. Thu hút tại diễn đàn lần này ngoài các sản phẩm cho đô thị còn có xe điện của Vinfast. VinFast tham gia sự kiện với không gian trưng bày rộng 50m2, giới thiệu 3 mẫu xe máy điện gồm Ludo, Impes và KlaraS phù hợp với không gian đô thị văn minh, hiện đại. Trong đó, Ludo và Impes hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, còn KlaraS phù hợp với nhóm khách hàng nhân viên văn phòng hoặc thường xuyên di chuyển nội đô. Trong số những nhà sản xuất xe máy điện tại Việt Nam, VinFast thể hiện sự quyết tâm phủ rộng loại phương tiện này rõ ràng nhất bằng hệ sinh thái toàn diện. Hãng đã thiết lập hàng nghìn trạm đổi pin trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tiếp nạp nhiên liệu của xe máy điện. Ngoài ra, hãng xe Việt còn tiên phong áp dụng hình thức thuê pin để sử dụng trong suốt vòng đời sản phẩm. Với hình thức này, người dùng giảm được chi phí mua xe ban đầu. Rủi ro trong quá trình sử dụng như cháy nổ khi sạc cũng được loại bỏ. Đây là những nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng ngần ngại với xe máy điện. Đặc biệt, hình thức thuê pin cũng giúp VinFast quản lý pin một cách hiệu quả, tránh việc thải bỏ pin bừa bãi, gây hại cho môi trường. Giới chuyên gia nhận định: “Rào cản lớn nhất để phủ rộng xe điện nói chung và xe máy điện nói riêng là hệ sinh thái hỗ trợ, đặc biệt là trạm sạc và trạm đổi pin. Chỉ khi nào người dùng thấy được sự tiện lợi, họ mới chấp nhận chi tiền. Và điều này sẽ mang lại tác động tích cực cho môi trường về lâu dài”. VinFast đang nghiên cứu phát triển ôtô điện trong tương lai. Tuy nhiên, xe máy điện Vinfast mới là giải pháp trước mắt, vì người Việt vẫn ưa chuộng xe máy hơn ô tô do đặc thù hạ tầng giao thông nhiều đường nhỏ, ngõ hẹp trong nội đô. Hiện cả nước có hơn 50 triệu xe máy xăng đang lưu hành. Nếu “xanh hóa” được loại phương tiện này, lượng khói bụi tại các đô thị lớn, như Hà Nội và TP.HCM, sẽ giảm đáng kể. Tại gian hàng, rất nhiều người tham quan tỏ ra hào hứng, nghe tư vấn và trải nghiệm 3 dòng xe Ludo, Impes và KlaraS. Anh Tuấn Hùng, ngụ tại quận Thanh Xuân, cho biết bản thân anh đã biết đến xe máy điện từ lâu, nhưng trước giờ bị ấn tượng xấu với phương tiện này do đa phần sản phẩm trên thị trường đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm và hệ sinh thái của VinFast khiến anh thấy hứng thú, và đặt niềm tin vào tầm nhìn của hãng xe Việt. Bộ ba xe máy điện của VinFast đều được tích hợp những công nghệ hiện đại bậc nhất, nhằm tăng tiện ích trong quá trình sử dụng. Xe có thể kết nối với smartphone qua ứng dụng VinFast Escooter, giúp xe sở hữu tính năng thông minh vượt trội như cảnh báo chống trộm, giám sát hành trình, kiểm tra tình trạng pin, tìm kiếm trạm đổi pin, định vị xe... Xe máy điện của VinFast được thiết kế theo phong cách châu Âu, hướng tới sự thanh lịch và hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo được tính thực dụng để sử dụng hàng ngày. Quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần đổi pin của VinFast KlaraS, Impes và Ludo lần lượt là 120 km, 68 km và 70 km. Khung xe được khẳng định chất lượng thông qua các bài kiểm tra, thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Động cơ mang thương hiệu Bosch, đạt chuẩn chống nước và bụi IP57. Pin lithium-ion lắp bên trong đến từ đối tác LG Chem, đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67. Trong chương trình "Iconic Hanoi", xe máy điện VinFast từng được kênh truyền hình CNN bình chọn là biểu tượng giao thông xanh của thủ đô Hà Nội Video: Xe máy điện Vinfast xuất hiện trên kênh truyền hình CNN.