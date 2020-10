Chi tiết xe máy điện YADEA X5 gần 22 triệu tại Việt Nam

Xe máy điện YADEA X5 được cho là mẫu xe có nhiều cải tiến vượt bậc trên cơ sở từ chiếc xe YADEA X5 đã mắt trước đây. Tiếp nối tinh thần của dòng xe X của YADEA, X5 sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách của võ sĩ, toát lên từ đèn pha LED đôi ở đầu xe tạo cảm giác sắc sảo, lạnh lùng. Một phần khung được để lộ ra bên ngoài vỏ nhựa tăng thêm sự khỏe khoắn của chiếc xe. Đặc biệt, đuôi xe được vuốt nhọn với đèn hậu to bản và bảng gắn biển số tách rời ấn tượng đều là những nét đặc trưng không thể thiếu của dòng xe thể thao hiện đại cũng xuất hiện trên YADEA X5. Hướng tới cảm giác của một chiếc xe thể thao thực thụ, YADEA X5 thế hệ mới đã sử dụng bộ yên hai tầng và cụm tay lái thế hệ mới có thể điều chỉnh để phù hợp với thể trạng của người điều khiển, đồng thời cho phép đạt được góc đánh lái rộng hơn đáp ứng khả năng vào cua thoải mái, tự tin hơn. Khoảng sáng gầm cũng được nâng cao lên tới 135mm dựa trên môi trường đô thị Việt Nam. Mang thiết kế thể thao nhưng YADEA X5 vẫn phù hợp với sự biến hóa đa phong cách của giới trẻ GenZ. Ba bản phối màu được chọn gồm cam vàng cá tính, đỏ kim sôi nổi, trắng sứ phong cách đều hướng tới cảm giác mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, đồng thời bộ tem mới tạo cảm giác như đang lướt nhanh trong gió. Vì thế, X5 có thể đồng hành cùng các bạn trẻ đi học ở trường, đi chơi, đi tập luyện thể thao,...di chuyển trên đường phố trong suốt cả ngày dài năng động. Để người lái dễ dàng theo dõi chính xác thông tin di chuyển, YADEA X5 đã nâng cấp màn hình tinh thể lỏng LCD HD độ nét cao, hiển thị đầy đủ thông số vận tốc, tình trạng pin, tổng số quãng đường di chuyển, chế độ lái... Màn hình này còn được thiết kế phù hợp để nhìn rõ ban đêm, đồng thời chống lóa hiệu quả ngay cả khi ánh nắng chiếu trực tiếp. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED cao cấp từ toàn xe tương tự các dòng xe máy cao cấp hiện tại. YADEA X5 sử dụng động cơ GTR 3.0 độc quyền của YADEA được nâng cấp lên công suất 1.200 watt, đạt mô-men xoắn đầu ra tối đa lên tới 16,92 N.m, đem tới khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Thậm chí, khả năng bứt tốc của X5 còn nhanh hơn một số mẫu xe tay ga 150cc hiện có trên thị trường. Khối động cơ mới cũng giúp xe đáp ứng tốc độ ≥50km/h, hoặc giới hạn 38km/h ở chế độ tiết kiệm điện đem tới trải nghiệm lái khoẻ hơn. Hệ thống tay ga kết hợp ECU thế hệ mới với nhiều cải tiến về thuật toán giúp giảm độ trễ, rút ngắn thời gian đáp ứng, qua đó khiến YADEA X5 có thể bứt tốc mạnh mẽ, đem lại cảm giác lái thú vị, đậm chất thể thao. Hệ thống phanh đĩa trước sau đã được YADEA nâng cấp với thiết kế má phanh đối xứng và đĩa phanh với đường kính lên tới 220mm giúp đem tới hiệu quả gấp đôi so với các hệ thống phanh thông thường, rút ngắn quãng đường phanh, tăng tính an toàn trong các tình huống bất ngờ. YADEA X5 sử dụng 6 bình ắc quy Graphene độc quyền của YADEA cho phép di chuyển tới 90km với mỗi lần sạc. Ắc quy Graphene có tuổi thọ lên tới 5 năm, tương đương khoảng 1.300 lần sạc, cao gấp 3-4 lần so với các ắc quy thông thường và đảm bảo quãng đường di chuyển dài trong suốt vòng đời. Hệ thống giảm xóc trước (upside down) kết hợp giảm xóc (air) kép ở phía sau tăng cường độ ổn định ở tốc độ cao và địa hình di chuyển xấu, tối ưu hơn cho nhu cầu tải nặng. Ngoài ra, xe còn có khả năng chống nước vượt trội với tiêu chuẩn IPX6 cho toàn thân xe và đặc biệt là động cơ GTR có khả năng chống nước đạt chỉ số IPX7. Người dùng có thể vận hành xe X5 bình thường với mực nước 0,5 mét và trong thời tiết mưa lớn. Giá xe YADEA X5 bán ra chính hàng từ 21.990.000 đồng, đi kèm chế độ hậu mãi 5 sao, bảo hành 1 đổi 1 trên toàn quốc như: 15 ngày với toàn thân xe, 18 tháng với ắc quy Graphene, 26 tháng với động cơ. Video: Chi tiết xe máy điện YADEA X5 mới.

Xe máy điện YADEA X5 được cho là mẫu xe có nhiều cải tiến vượt bậc trên cơ sở từ chiếc xe YADEA X5 đã mắt trước đây. Tiếp nối tinh thần của dòng xe X của YADEA, X5 sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách của võ sĩ, toát lên từ đèn pha LED đôi ở đầu xe tạo cảm giác sắc sảo, lạnh lùng. Một phần khung được để lộ ra bên ngoài vỏ nhựa tăng thêm sự khỏe khoắn của chiếc xe. Đặc biệt, đuôi xe được vuốt nhọn với đèn hậu to bản và bảng gắn biển số tách rời ấn tượng đều là những nét đặc trưng không thể thiếu của dòng xe thể thao hiện đại cũng xuất hiện trên YADEA X5. Hướng tới cảm giác của một chiếc xe thể thao thực thụ, YADEA X5 thế hệ mới đã sử dụng bộ yên hai tầng và cụm tay lái thế hệ mới có thể điều chỉnh để phù hợp với thể trạng của người điều khiển, đồng thời cho phép đạt được góc đánh lái rộng hơn đáp ứng khả năng vào cua thoải mái, tự tin hơn. Khoảng sáng gầm cũng được nâng cao lên tới 135mm dựa trên môi trường đô thị Việt Nam. Mang thiết kế thể thao nhưng YADEA X5 vẫn phù hợp với sự biến hóa đa phong cách của giới trẻ GenZ. Ba bản phối màu được chọn gồm cam vàng cá tính, đỏ kim sôi nổi, trắng sứ phong cách đều hướng tới cảm giác mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, đồng thời bộ tem mới tạo cảm giác như đang lướt nhanh trong gió. Vì thế, X5 có thể đồng hành cùng các bạn trẻ đi học ở trường, đi chơi, đi tập luyện thể thao,...di chuyển trên đường phố trong suốt cả ngày dài năng động. Để người lái dễ dàng theo dõi chính xác thông tin di chuyển, YADEA X5 đã nâng cấp màn hình tinh thể lỏng LCD HD độ nét cao, hiển thị đầy đủ thông số vận tốc, tình trạng pin, tổng số quãng đường di chuyển, chế độ lái... Màn hình này còn được thiết kế phù hợp để nhìn rõ ban đêm, đồng thời chống lóa hiệu quả ngay cả khi ánh nắng chiếu trực tiếp. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED cao cấp từ toàn xe tương tự các dòng xe máy cao cấp hiện tại. YADEA X5 sử dụng động cơ GTR 3.0 độc quyền của YADEA được nâng cấp lên công suất 1.200 watt, đạt mô-men xoắn đầu ra tối đa lên tới 16,92 N.m, đem tới khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Thậm chí, khả năng bứt tốc của X5 còn nhanh hơn một số mẫu xe tay ga 150cc hiện có trên thị trường. Khối động cơ mới cũng giúp xe đáp ứng tốc độ ≥50km/h, hoặc giới hạn 38km/h ở chế độ tiết kiệm điện đem tới trải nghiệm lái khoẻ hơn. Hệ thống tay ga kết hợp ECU thế hệ mới với nhiều cải tiến về thuật toán giúp giảm độ trễ, rút ngắn thời gian đáp ứng, qua đó khiến YADEA X5 có thể bứt tốc mạnh mẽ, đem lại cảm giác lái thú vị, đậm chất thể thao. Hệ thống phanh đĩa trước sau đã được YADEA nâng cấp với thiết kế má phanh đối xứng và đĩa phanh với đường kính lên tới 220mm giúp đem tới hiệu quả gấp đôi so với các hệ thống phanh thông thường, rút ngắn quãng đường phanh, tăng tính an toàn trong các tình huống bất ngờ. YADEA X5 sử dụng 6 bình ắc quy Graphene độc quyền của YADEA cho phép di chuyển tới 90km với mỗi lần sạc. Ắc quy Graphene có tuổi thọ lên tới 5 năm, tương đương khoảng 1.300 lần sạc, cao gấp 3-4 lần so với các ắc quy thông thường và đảm bảo quãng đường di chuyển dài trong suốt vòng đời. Hệ thống giảm xóc trước (upside down) kết hợp giảm xóc (air) kép ở phía sau tăng cường độ ổn định ở tốc độ cao và địa hình di chuyển xấu, tối ưu hơn cho nhu cầu tải nặng. Ngoài ra, xe còn có khả năng chống nước vượt trội với tiêu chuẩn IPX6 cho toàn thân xe và đặc biệt là động cơ GTR có khả năng chống nước đạt chỉ số IPX7. Người dùng có thể vận hành xe X5 bình thường với mực nước 0,5 mét và trong thời tiết mưa lớn. Giá xe YADEA X5 bán ra chính hàng từ 21.990.000 đồng, đi kèm chế độ hậu mãi 5 sao, bảo hành 1 đổi 1 trên toàn quốc như: 15 ngày với toàn thân xe, 18 tháng với ắc quy Graphene, 26 tháng với động cơ. Video: Chi tiết xe máy điện YADEA X5 mới.