Chi tiết Volkswagen Polo Sport Edition gần 700 triệu tại Việt Nam

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng Việt, Volkswagen Việt Nam đã chính thức giới thiệu với người dùng mẫu xe Volkswagen Polo Sport Edition 2022 mới với ngoại hình và trang bị có sự khác biệt hơn so với phiên bản thường đang bán ra. Volkswagen Polo 2022 bản Sport Edition sở hữu kích thước D x R x C tương ứng 3.972 x 1.682 x 1.462 (mm). Màu sắc ngoại thất có nhiều lựa chon với màu Trắng Candy, Đỏ Sunset, Đỏ Flash, Nâu Toffee, Xanh Lapiz. Nổi bật ở ngoại thất là cụm đèn sương mù hình thoi hiện đại cùng lưới tản nhiệt dạng tổ ong kiểu mới in biểu tượng R400, đèn hậu LED, mâm 15 inch 10 chấu sơn đen. Đèn gầm tích hợp chức năng điều chỉnh góc chiếu, gương chiếu hâu chỉnh điện và logo Volkswagen tích hợp lẫy mở lắp khoang hành lý, gương chiếu hậu chống chói. Khoang nội thất của xe bọc da cao cấp đi kèm hệ thống nút bấm đa chức năng và Cruise Control (kiểm soát hành trình), màn hình cảm ứng 6.5 inch, cổng kết nối AUX-IN, SD-card, USB, App-connect (Apple Carplay/Auto Android). Kính xe là loại chỉnh điện chống kẹt, 4 loa âm thanh cao cấp và điều hòa tự động. Những trang bị an toàn hiện hữu trên xe gồm: chống bó cứng phanh ABS, camera lùi quan sát phía sau xe, kiểm soát cự ly đỗ xe phía trước và sau xe, hệ thống kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, túi khí hàng ghế trước, hệ thống chống trộm Immobilizer, cảnh báo chống trộm. Phần khung Volkswagen Polo Sport Edition chứa đựng các cột trụ, thanh giằng hông bảo vệ người ngồi bên trong, vùng hấp thu xung lực ở phía trước và sau xe. Thân vỏ được làm từ thép cường lực, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Volkswagen Polo Sport Edition sử dụng động cơ 1.6L, cho công suất cực đại 105 mã lực tại tốc độ tua máy 5.250 vòng/phút, đi kèm hộp số S (Sport) đậm chất thể thao. Mức tiêu hao nhiên liêu trên đường hỗn hợp của xe là 7,41 lít/100 km. Với hàng loạt ưu điểm, Volkswagen Polo Sport Edition là lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình nhỏ mong muốn có một chiếc xe thực sự kinh tế cùng khả năng vận hành vượt trội. Tại thị trường Việt Nam giá xe Volkswagen Polo Sport Edition 2022 bán ra chính hãng từ 699 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc hatchback hạng B như Honda Jazz, Toyota Yaris... Video: Giới thiệu Volkswagen Polo Sport Edition mới tại Việt Nam.

